Самые ожидаемые токены 3 квартала 2025 года: как заработать и не остаться в минусе

Как токен попадает на рынок

Появление нового токена на рынке — это сложный процесс, похожий на запуск стартапа. Представьте, что команда талантливых разработчиков решила построить инновационный небоскреб (это их блокчейн-проект). Чтобы его возвести, нужны деньги и первые жильцы, которые поверят в успех. Путь токена проходит несколько ключевых этапов.

Этап 1: Токенсейл

Это этап привлечения инвестиций. Команда продает часть будущих токенов проекта, чтобы получить средства на разработку, маркетинг и зарплаты. Это похоже на то, как строительная компания продает квартиры на этапе котлована — дешевле, но с риском, что строительство затянется или вообще не завершится.

Токенсейлы обычно проходят в несколько раундов:

Seed-раунд («посевной») : для самых первых инвесторов — обычно крупных фондов и бизнес-ангелов. Цена токена здесь самая низкая, но и риски максимальные.

: для самых первых инвесторов — обычно крупных фондов и бизнес-ангелов. Цена токена здесь самая низкая, но и риски максимальные. Частный раунд : для более широкого круга инвесторов, цена немного выше.

: для более широкого круга инвесторов, цена немного выше. Публичный раунд (Public Sale): для широкой публики. Цена самая высокая среди сейлов, но все еще потенциально ниже той, по которой токен будет продаваться на бирже.

Этап 2: Аирдроп

Это, так называемая, бесплатная раздача токенов. «Бесплатная» она только условно: обычно проект вознаграждает токенами первых пользователей, которые делали определенную полезную работу — тестировали сеть, находили ошибки, рассказывали о проекте в соцсетях, выполняли различные задания. То есть получатель вкладывает не деньги, а свое участие, за что награждается «долей» в проекте.

«Все пользователи, которые взаимодействовали с проектом на ранних этапах развития, имеют право на получение токенов. Чем больше участие, тем больше вознаграждение», — пояснил «Минфину» CEO украинской криптовенчурной компании Majinx Capital Руслан Линник.

Этап 3: Листинг

Это финальный и самый громкий этап. Токен начинает свободно торговаться на криптовалютных биржах (таких как Binance, OKX, Bybit и т. д. ). С этого момента купить или продать его может любой. Это похоже на выход компании на фондовую биржу (IPO). Именно в день листинга о проекте узнает максимальное количество людей.

Где купить

На токенсейлах инвесторы покупают новые токены напрямую у команды проекта. Это выглядит так: команда переводит токены на адрес кошелька инвестора в блокчейне (сети), например, Ethereum, после того, как инвестор перевел доллары или евро на счет проекта.

К участию в токенсейлах могут допускать избранных инвесторов, поэтому участие в них ограничено.

Во время аирдропа в раздаче токенов могут участвовать все желающие, но команда проекта самостоятельно определяет, насколько активно тот или иной претендент принимал участие на раннем этапе жизни проекта. Многие участники аирдропа лишаются права на получение монет. Под «санкции» попадают в основном те, кто пытается создать несколько аккаунтов и получить побольше.

Почему проекты выходят на биржи (CEX)

Многие крупные проекты проводят свои публичные токенсейлы на специальных платформах крупных централизованных бирж (CEX), которые называются лаунчпадами (Launchpad). Примеры: Binance Launchpad, Bybit Launchpad.

Почему проекты это делают:

Доверие и маркетинг: листинг на лаунчпаде топ-биржи — это знак качества.

Огромная аудитория: проект мгновенно получает доступ к миллионам пользователей биржи.

Техническая простота: биржа берет на себя всю организацию процесса.

«В годы, когда только зарождался нарратив токенсейлов, все они в основном проводились с большими рисками для инвесторов. Хотя некоторые из них дарили сотни иксов и огромные прибыли, были и те, кто пытался только обмануть. Со временем отсутствие регулирования дало о себе знать, и на рынке ежедневно появлялись десятки новых ICO, большинство из которых были созданы с одной целью — украсть у вас деньги», — говорит CEO и соучредитель Incrypted Иван Павловский.

Поэтому через некоторое время токенсейлы начали проводить на централизованных биржах, чем уменьшили риски для инвесторов, «так сейлы на биржах стали знакомыми для пользователей и даже получили специальное определение Initial Exchange Offering (IEO)», — добавил эксперт.

Как принять участие в сейле

Обычно для участия доступны все верифицированные участники биржи, если условиями сейла не запрещено участие определенных стран. Иногда платформы могут вводить дополнительные условия для квалификации на участие — например, накопление торгового объема и т. д.

Наиболее распространенные условия:

Вам нужно купить и удерживать определенное количество нативного токена биржи (например, BNB для Binance или MNT для Bybit) в течение определенного периода.

Верификация (KYC): обязательное требование — подтвердить свою личность.

Участие в лаунчпаде не гарантирует большого заработка (аллокации, то есть сумма, на которую вам позволят купить токены, обычно небольшие), но это один из самых безопасных способов приобрести токен до его официального листинга.

Когда лучше покупать: риски листинга

Если вы не успели принять участие в токенсейле или получить аирдроп, единственный путь — ждать листинга. Но здесь нужно быть крайне осторожным. Листинг — это время максимального риска и волатильности.

В первые минуты и часы торгов цена токена может взлететь до небес, а затем так же стремительно упасть. Почему так происходит:

Ранние инвесторы фиксируют прибыль: те, кто купил токены на сейлах за копейки, спешат их продать, чтобы заработать. Это создает огромное давление на цену.

Жадность новых инвесторов: толпа, наслушавшись о «взлете ракеты», бросается покупать токен по любой цене, еще больше раздувая ее.

Манипуляции: крупные игроки могут искусственно «пампить» (разогнать) цену, чтобы потом «дампить» (скинуть) ее на новичков.

Не стоит покупать токен в первые часы после листинга. Чаще всего это худшее время для входа. Лучше подождать несколько дней или даже недель, пока ажиотаж спадет, цена стабилизируется, и вы сможете спокойно оценить реальный потенциал проекта, а не его спекулятивную составляющую.

«Сейчас тенденция на рынке такова, что покупка токенов сразу на листинге приведет к неизбежной потере средств. Конечно, бывают исключения, как недавний выход на рынок Hyperliquid (HYPE), но в целом такого нарратива пока нет», — рассказывает Иван Павловский.

Рост токена $HYPE после листинга — это результат сочетания сильного продукта с грамотной стратегией. Ключевыми факторами успеха были: щедрый аирдроп для реальных пользователей, отсутствие давления со стороны фондов, реальная польза токена и мощный продукт — эта биржа была популярной еще до выпуска нативного токена.

Руслан Линник рекомендует дождаться, пока токен «найдет свое дно» после листинга, и тогда его можно покупать. То есть цена актива должна скорректироваться после роста и найти свой уровень сопротивления — там, где сила продавцов заканчивается.

После того, как ажиотаж спадает, необходимо тщательно проанализировать проект. На что именно нужно обратить внимание:

«Нужно смотреть на фундаментал продукта, на его премаркет, можно загуглить и проверить ситуацию на всех биржах — есть ли реальная заинтересованность в новом токене. Здесь главным является инструмент OI — открытый интерес, который показывает реальное внимание со стороны инвесторов», — рассказывает Руслан Линник.

Самые горячие токены 3-го квартала 2025 года: на что обратить внимание

Стоит подчеркнуть, что рынок криптовалют непредсказуем. Даты выхода токенов (TGE — Token Generation Event) могут меняться, а успех не гарантирован ни для одного проекта. Этот список основан на анализе инвестиций, команды создателей и интереса сообщества. Всегда проводите собственное исследование (DYOR — Do Your Own Research).

Это сверхбыстрый блокчейн первого уровня (L1), который стремится быть полностью совместимым с Ethereum, но обрабатывать транзакции в сотни раз быстрее.

Почему интересен? Monad решает главную проблему Ethereum — медлительность и высокие комиссии, не заставляя разработчиков переписывать свои приложения. Monad может стать «убийцей» не Ethereum, а его конкурентов.

Инвесторы и финансирование: Проект привлек впечатляющие $244 млн от таких гигантов, как Paradigm, Electric Capital и Coinbase Ventures. Это один из крупнейших раундов финансирования в истории криптоиндустрии.

2. 0G Labs

Модульный блокчейн, сфокусированный на искусственном интеллекте (AI). Он предлагает инфраструктуру, которая позволяет AI-приложениям работать децентрализованно и эффективно.

Почему интересен? Тренд на сочетание AI и блокчейна является одним из самых мощных на рынке. 0G может стать фундаментальным слоем для нового поколения AI-сервисов.

Инвесторы и финансирование: Проект якобы привлек $359 млн, но эта сумма не подтверждена официально. По данным CryptoRank, 0G получил $34 млн.

Блокчейн второго уровня (L2) для Ethereum, главная цель которого — конфиденциальность. Aztec позволяет создавать зашифрованные смарт-контракты, скрывая данные транзакций.

Почему интересен? Приватность — это святой Грааль для многих пользователей и бизнеса. Aztec может стать ведущей платформой для частных DeFi-приложений.

Инвесторы и финансирование: Привлечено $119 млн от a16z (Andreessen Horowitz) и Paradigm.

Уникальный L2-блокчейн, который сочетает в себе лучшее из разных миров: безопасность Ethereum, скорость Solana (SVM) и доступность данных от Celestia.

Почему интересен? Этот «гибрид» обещает невероятную производительность. Его часто называют «Solana на Ethereum».

Инвесторы и финансирование: Проект привлек $65 миллионов от Polychain Capital, Polygon Ventures и других.

Децентрализованная облачная платформа для разработчиков, что-то вроде децентрализованного Amazon Web Services (AWS), но с фокусом на AI.

Почему интересен? Предоставляет инфраструктуру для создания и запуска децентрализованных веб-сайтов, приложений и AI-агентов. Токен $FLK будет использоваться для оплаты услуг и стейкинга.

Инвесторы и финансирование: Привлечено $35 млн от Polychain Capital, Coinbase Ventures.

Другие проекты, за которыми стоит следить:

PUMP FUN : этот проект уже «выстрелил», но его история показательная. Это платформа на Solana для создания мемкоинов за несколько кликов. Ее токен $PUMP уже вышел на рынок и показал, насколько велик спрос на простые и вирусные инструменты. Вот этот токен можно рассматривать для инвестиций уже после листинга.

этот проект уже «выстрелил», но его история показательная. Это платформа на Solana для создания мемкоинов за несколько кликов. Ее токен $PUMP уже вышел на рынок и показал, насколько велик спрос на простые и вирусные инструменты. Вот этот токен можно рассматривать для инвестиций уже после листинга. Plazma : блокчейн, созданный специально для стейблкоинов, использующий биткоин в качестве слоя для расчетов.

блокчейн, созданный специально для стейблкоинов, использующий биткоин в качестве слоя для расчетов. Succinct : разрабатывает технологию нулевого разглашения (zk-proofs), которая является ключевой для масштабирования и приватности блокчейнов. Привлек $55 миллионов от Paradigm.

разрабатывает технологию нулевого разглашения (zk-proofs), которая является ключевой для масштабирования и приватности блокчейнов. Привлек $55 миллионов от Paradigm. Towns : протокол для создания децентрализованных онлайн-сообществ (похоже на Discord, но на блокчейне).

протокол для создания децентрализованных онлайн-сообществ (похоже на Discord, но на блокчейне). Arcium: проект, фокусирующийся на «конфиденциальных вычислениях», позволяющий обрабатывать зашифрованные данные. Среди инвесторов — соучредитель Solana.

Как определить ценность проекта

Каждый из этих проектов довольно интересен — они решают конкретные проблемы, а именно это конвертируется в прибыльность для инвесторов.

«Что касается ценности, то здесь трудно быть конкретным, поскольку у каждого токена, каждого проекта есть своя утилита, которая, непосредственно, и является идеей актива. А уже ценность определяет сообщество, которое либо покупает токен, двигая цену вверх, либо продает с противоположным влиянием», — анализирует Иван Павловский.

Стоит следить за развитием проектов и сравнивать их с конкурентами.

«Для того, чтобы оценить приблизительную доходность какого-либо проекта, его стоит сравнить с уже существующими протоколами, которые по функционалу или идее являются его прямыми конкурентами. При этом стоит обратить внимание на ряд факторов, таких как инвестиции, получение прибыли, пользовательская база и многое другое, но даже это не даст точного представления, поскольку это крипта, и здесь наши ожидания — это наши проблемы», — подытожил эксперт.

Третий квартал 2025 года обещает быть насыщенным событиями. Появление таких мощных проектов, как Monad и Eclipse, может серьезно изменить ландшафт блокчейнов первого и второго уровней.

Главное для инвестора — не поддаваться панике и FOMO (жадности). Изучите проекты, которые вас заинтересовали, поймите их технологию и ценность, и только потом принимайте взвешенные инвестиционные решения. Помните, что в криптомире терпение и знания — это ваш главный капитал.