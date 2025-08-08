Уже 55% рынка — это технологические компании, больше, чем перед кризисом доткомов

Пока Дональд Трамп продолжает вводить тарифы и конфликтует с главой ФРС, рынки стремительно растут. В то же время профессионалы продолжают сбрасывать акции, а выкупают просадки розничные инвесторы. О главных финансовых событиях, произошедших на неделе, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Экономика слабее, чем считали

Что происходит с американской экономикой? Если верить президенту Трампу, то США переживают лучшие времена в своей истории, а если бы еще как-то удалось избавиться от главы ФРС Пауэлла, то жизнь вообще заиграла бы яркими красками, раскрашивая очертания традиционного американского пейзажа в райские цвета Эдемского сада. Ну, а благодаря кому, и кто в том саду настоящий хозяин, мы и так все хорошо знаем.

Для лучшего понимания экономической ситуации напомню, что произошло в прошлую пятницу, когда Бюро трудовой статистики опубликовало регулярный Отчет о состоянии рынка труда. Количество вновь созданных рабочих мест оказалось меньше, чем ожидалось, но это не самое страшное. Наибольший переполох в среде инвесторов вызвало то, что в сторону понижения были пересмотрены данные за два предыдущих месяца, и масштаб корректировок достиг невиданных размеров: прирост рабочих мест в мае был пересмотрен со 144000 до 19000, а в июне — со 147000 до 14000. Таких масштабных пересмотров Америка не знала с 1979 года.

Конечно, всю вину Трамп моментально переложил на главу Бюро, которого обвинили во всех возможных грехах и немедленно уволили как агента Байдена и врага МАGA. Но кого ни увольняй и что ни говори, но май и июнь — это уже «экономика Трампа», а не «экономика Байдена», и выглядит она не очень…

Данные с экономических фронтов, обнародованные на этой неделе, ситуацию не улучшили и оптимизма не добавили. ISM Services PMI, индекс активности в сфере услуг, в июле упал до 50,1, едва оставаясь в зеленой зоне. Напомню — если РМИ выше 50, то говорим о росте, меньше — наоборот. К тому же, опрошенные компании сообщили, что цены, которые они платят при закупках, росли самыми быстрыми темпами с октября 2022 года. Еще один индекс опережающих экономических индикаторов — LEI, который охватывает десять финансовых и нефинансовых показателей — от состояния рынка акций до количества заявок по безработице и выданных разрешений на строительство — продолжает снижаться уже много месяцев подряд и уже в третий раз за последние полгода сигнализирует о возможности рецессии.

Как видите, с каждым новым объявлением макроэкономических данных все чаще приходится вспоминать слово «стагфляция». Экономика охлаждается, а тарифы Трампа начинают действовать, толкая цены вверх, и именно поэтому ФРС не спешит снижать ставку, чем сильно раздражает президента США. Кстати, инфляционные ожидания американских потребителей, согласно ежемесячному опросу ФРС Нью-Йорка, в июле выросли: в следующем году инфляция ожидается на уровне 3,1%, что немного выше, чем 3% в июне.

Согласитесь, что в такой ситуации Пауэлла очень легко понять — выпустить джина инфляции из бутылки именно в конце своего срока на посту и перечеркнуть немало достижений за восемь лет работы было бы очень обидно. Поэтому, на мой взгляд, Пауэлл правильно поступает, не торопясь со снижением, тем более что Трамп еще не закончил свой экономический эксперимент с тарифами.

Несмотря на выдержку Пауэлла, не факт, что ФРС и в дальнейшем продолжит сопротивляться прихотям Трампа. Рынки прогнозируют, что вероятность снижения ставки в сентябре составляет 90%, хотя, опять же, а что, если следующий Отчет о состоянии рынка труда окажется «мощным», а цены при этом вырастут?! Хотя, в любом случае, сопротивляться Пауэллу осталось меньше года, а то и меньше, если Трамп, как ожидается, вскоре объявит о его возможном преемнике во главе центрального банка. По информации, появившейся на этой неделе, им может стать Кристофер Воллер, один из руководителей ФРС, который, как вы сами понимаете, является сторонником снижения ставок и был одним из двух банкиров, отказавшихся поддержать решение ФРС не менять ставку десять дней назад.

Вес технологического сектора

Тема тарифов остается актуальной: новые тарифы вступили в силу, Трамп «не отвернулся». Более того, не похоже, что он собирается останавливаться, говорит: «Мы только начали. Все это только в начальном состоянии». А тут еще американский бизнес ему подлизался: на этой неделе Apple сделал Трампу огромный подарок — объявил о строительстве завода в США, демонстрируя, что стимулы к переносу производства в страну работают. А взамен Трамп не исключил возможности освободить некоторые компании, включая Apple, от 100% пошлин на полупроводники.

Рынки на этой неделе продолжили понемногу расти. В последнее время рост происходит за счет технологического сектора, доля которого за прошедшие полтора десятилетия удвоилась. Сейчас 55% рынка — это технологические компании, и это на пять процентных пунктов выше, чем в 2000 году, накануне кризиса доткомов. Розничные инвесторы продолжают доминировать, активно скупая любые падения, в то время как Wall Street с легким сердцем распродает активы, цены на которые уже выше, чем накануне знаменитых кризисов 2000 и 2008 годов.

Еще один активно растущий в цене актив — это золото, которое в конце недели установило очередной рекорд, прибавив за прошлый год 44%, что существенно больше Nasdaq (28%) и S&P 500 (19%). Спрос на драгоценный металл достаточно легко объяснить геополитической напряженностью, выходками Трампа и девальвацией доллара по отношению к основным валютам — более 8% с начала года.

Итак, что в итоге? Экономика продолжает подавать сигналы возможного охлаждения, инфляция не снижается, а инфляционные ожидания даже растут, объединяясь в термин «стагфляция», который в экономических кругах становится все более употребительным. Вопрос снижения ставок центральным банком в сентябре выглядит почти решенным, хотя не исключаю возможности, что Пауэлл может проявить твердость и бороться до конца. Ну, а рынки, которыми теперь движут розничные инвесторы, все это радушно приветствуют, и от разгрома прошлой пятницы остались только воспоминания. Wall Street, оценивая перспективы, продает, а розничный инвестор, полный энтузиазма и оптимизма, продолжает покупать. И ничего удивительного в этом нет, ведь целое поколение розничных инвесторов, а то и не одно, привыкли к тому, что рынки идут только вверх и для успеха нужно только «buy the dip» — покупать при любом падении!