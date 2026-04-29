29 апреля 2026, 9:12

За два месяца войны золото потеряло почти 11%

Вопреки статусу «безопасной гавани», за два последних месяца — с начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном в конце февраля — золото потеряло почти 11% стоимости. Однако аналитики уверены: драгметалл будет расти, пишет MarketWatch.

Падение золота

28 апреля цены на золото упали почти на 15% по сравнению с уровнем закрытия 27 февраля ($5247,9). Хотя в первый торговый день после начала конфликта стоимость золота немного выросла, в итоге за март потери составили почти 11%. Согласно данным Dow Jones Market Data, это стало первым месячным снижением для золота с июня прошлого года — и самым крупным месячным падением почти за 13 лет, пишет MarketWatch. К концу апреля цены драгметалла снизились еще.

Июньский контракт на золото закрылся в понедельник, 27 апреля, на бирже Comex на отметке $4693,7 за унцию, снизившись на 1% за сессию. Это на 12,4% ниже максимума в $5626,8, установленного 29 января.

Во вторник, 28 апреля, цена на спотовое золото опустилась еще — до минимума за последние три недели, достигнув отметки $4605,18. Как отмечает аналитик Julius Baer Карстен Менке, это падение спровоцировано очередным тупиком в переговорах между США и Ираном — президент США Дональд Трамп остался недоволен иранскими предложениями по прекращению двухмесячной войны, пишет Reuters.

Что говорят аналитики

То, что рынок наблюдает с начала войны, является довольно типичной моделью для кризисных рынков, отметил президент и генеральный директор Money Metals Exchange Стефан Глисон.

Перед началом войны золото резко подорожало на фоне геополитических опасений и спроса на защитные активы, но затем цена драгметалла скорректировалась: «возникла потребность в ликвидности», а фокус внимания рынков сместился на опасения по поводу инфляции и приостановку цикла смягчения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), говорит Глисон.

На фоне войны на Ближнем Востоке золото оказалось «свалено в одну кучу со всеми остальными активами» и сейчас находится под влиянием конфликта между США и Ираном, считает редактор Gold Newsletter Брайен Ландин. Он обратил внимание на то, что каждое геополитическое обострение провоцирует скачок цен на нефть, который, в свою очередь, усиливает страхи инвесторов перед более жесткой политикой ФРС, приводя к обвалу рынков.

В марте эта цепная реакция завершилась падением индекса S&P 500 более чем на 5%, золото начало снижаться синхронно с фондовым рынком, что потянуло за собой серебро и акции золотодобывающих компаний, в результате чего отраслевой индекс промышленности S&P 500 просел за март сразу на 13%.

Ландин отмечает, что волатильность золота — это «неотъемлемая часть» того, что происходит, когда в торговлю активно включаются западные трейдеры. Если раньше закупки ЦБ обеспечивали плавный рост, то приток частного капитала в конце прошлого лета спровоцировал мощный спекулятивный импульс. Именно это позволило золоту взлететь более чем на 60% по итогам прошлого года, но одновременно сделало рынок уязвимым к коррекциям, одну из которых мы наблюдаем сейчас, пишет MarketWatch.

Ландин полагает, что «бычий» тренд в ценах на золото возобновится, как только между США и Ираном наступит перемирие, что снизит цены на нефть и ослабит опасения по поводу инфляции и высоких ставок.

В то же время соучредитель и управляющий партнер фьючерсного брокера Майкл Армбрустер из Altavest указывает на другой возможный сценарий: даже если цены на нефть останутся высокими, они начнут замедлять рост американского ВВП во втором полугодии.

США по-прежнему имеют «мультитриллионный дефицит, который будет финансироваться за счет печати еще большего количества денег, что лишь добавит золоту инвестиционной привлекательности», считает эксперт.

«Сохранение высоких цен на энергоносители в течение длительного времени, вероятно, станет серьезным препятствием для экономического роста в ближайшие месяцы. Такая макроэкономическая ситуация во второй половине текущего года будет более благоприятной для золота», — сообщил Армбрустер.

Роман Мирончук
