Фонд государственного имущества определил шесть приоритетных активов крупной приватизации. Об этом рассказал глава ФГИ Дмитрий Наталуха по итогам первых ста дней на должности.
Большая приватизация на $370 млн: ФГИУ определил, какие активы будет продавать в этом году (список)
Что будут продавать
«Мы сформировали календарь большой приватизации: шесть приоритетных активов примерно на $370 млн: Сумыхимпром, Ocean Plaza, Одесский припортовый завод, Демуринский горно-обогатительный комбинат, Николаевский глиноземный завод, Индар», — заявил Наталуха.
Ориентировочный график приватизации этих активов привело агентство Интерфакс-Украина:
- июнь-июль 2026 года — Сумыхимпром ($24 млн);
- июль-август 2026 года — Одесский припортовый завод ($106 млн);
- август-сентябрь 2026 года — Демуринский комбинат ($38 млн);
- сентябрь-октябрь 2026 года — ТРЦ Ocean Plaza ($100 млн);
- ноябрь-декабрь 2026 года — Николаевский глиноземный завод ($86 млн);
- конец 2026-го — начало 2027 года — Индар ($24 млн).
Источник: Минфин
