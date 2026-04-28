Минфин привлек более 4,5 млрд грн на аукционе ОВГЗ

Министерство финансов 28 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 4,57 млрд грн в эквиваленте, что на 0,95 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 5,52 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

91,75 млн грн под 15,15% (с/в 15,12%) с погашением 21 июля 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,15%);

55,04 млн грн под 16,15% (с/в 16,13%) с погашением 25 апреля 2029 года.

В иностранной валюте:

$100,24 млн под 3,24 (с/в 3,13%) с погашением 30 марта 2028 года.

С начала 2026 года государство уже привлекло более 140 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,2 трлн.

В Министерстве финансов отмечают, что все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.