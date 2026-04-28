История девальвации: аналитик назвал годы наибольшего падения гривны за 30 лет

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин обнародовал график Bloomberg, отражающий сезонную годовую динамику курса гривны к доллару за период с 1997 по 2026 годы. Анализ позволяет наглядно увидеть влияние экономических кризисов и сравнить их масштабы.

Согласно данным графика, за 30 лет независимости было выделено 7 периодов сильнейшего обесценивания национальной валюты. Возглавляют список годы, связанные с началом военной агрессии рф и глобальными финансовыми коллапсами:

2014 год (-92,1%) — рекордное падение курса гривны, вызванное началом российской агрессии, аннексией Крыма и финансовым кризисом в Украине.

1998 год (-80,7%) — последствия мирового финансового кризиса и дефолт в рф.

2015 год (-46,3%) — падение на фоне активных боевых действий на востоке Украины.

1999 год (-53,5%) — затяжная инерционная девальвация, продолжавшаяся после кризиса предыдущего года.

2008 год (-57,9%) — следствие глобального финансового кризиса, приведшего к резкой девальвации гривны с 5,05 до 8 грн за доллар.

2022 год (-34,3%) — обесценивание нацвалюты в результате полномасштабного вторжения россии, которое удалось удержать от полного обвала благодаря международной финансовой поддержке.

2020 год (-19,6%) — валютные колебания, вызванные пандемией коронавируса и общим экономическим торможением.

График интересен тем, что накладывает динамику разных лет друг на друга. Это позволяет заметить, что большинство «спокойных» лет имеют схожую траекторию, тогда как кризисные годы (2014, 1998, 2015) резко выбиваются из общего тренда уже с первых кварталов и демонстрируют прыжки осенью.