Польша планирует ужесточить правила для иностранцев

В Польше могут существенно изменить правила пребывания иностранцев и гражданство. Группа депутатов партии «Право и справедливость» инициировала законопроект, предусматривающий значительное ужесточение требований и ответственности. Документ уже вынесен на общественное обсуждение до 20 мая, после чего будет решаться вопрос его рассмотрения в Сейме. Об этом сообщает inpoland.net.pl.
Новые требования
Одно из ключевых нововведений — увеличение срока проживания, необходимого для получения гражданства. Согласно проекту:
- иностранцы смогут подавать на гражданство только после 10 лет непрерывного легального проживания (вместо нынешних трех);
- уровень знания польского языка повысят до С1;
- введут обязательный государственный экзамен по истории и общественному устройству страны.
Отдельные условия предусмотрены для супругов граждан Польши:
- не менее пяти лет проживания;
- не менее шести лет брака.
Такие изменения значительно усложняют путь гражданства и повышают требования к интеграции иностранцев.
За что могут депортировать
Инициатива также предусматривает более жесткие правила пребывания иностранцев в стране. В частности, депутаты предлагают разрешить депортацию в случае двух умышленных административных правонарушений в течение 24 месяцев и наличия решений суда по таким нарушениям. В список могут входить:
- превышение скорости;
- нарушение правил парковки;
- безбилетный проезд;
- мелкие воровства.
Важный нюанс — подача апелляции не будет останавливать исполнение решения о выдворении. Это означает, что иностранец может быть депортирован еще до окончательного рассмотрения дела.
Что еще предусматривает закон
Законопроект также предусматривает:
- изменения в законы об иностранцах и гражданстве;
- увеличение сроков ожидания для отдельных категорий заявителей;
- всеобщее усиление контроля за пребыванием иностранцев.
Пока документ находится в стадии обсуждения, и его окончательная судьба будет зависеть от поддержки в парламенте.
Хотя законопроект еще не принят, он демонстрирует всеобщую тенденцию к усилению миграционной политики в Польше. Это может повлиять на правила пребывания, получение гражданства и ответственность за нарушение. В таких условиях важно заранее планировать свое пребывание за границей и учитывать все требования.
