29 апреля 2026, 9:34 Читати українською

Польша планирует ужесточить правила для иностранцев

В Польше могут существенно изменить правила пребывания иностранцев и гражданство. Группа депутатов партии «Право и справедливость» инициировала законопроект, предусматривающий значительное ужесточение требований и ответственности. Документ уже вынесен на общественное обсуждение до 20 мая, после чего будет решаться вопрос его рассмотрения в Сейме. Об этом сообщает inpoland.net.pl.

Новые требования

Одно из ключевых нововведений — увеличение срока проживания, необходимого для получения гражданства. Согласно проекту:

  • иностранцы смогут подавать на гражданство только после 10 лет непрерывного легального проживания (вместо нынешних трех);
  • уровень знания польского языка повысят до С1;
  • введут обязательный государственный экзамен по истории и общественному устройству страны.

Отдельные условия предусмотрены для супругов граждан Польши:

  • не менее пяти лет проживания;
  • не менее шести лет брака.

Такие изменения значительно усложняют путь гражданства и повышают требования к интеграции иностранцев.

За что могут депортировать

Инициатива также предусматривает более жесткие правила пребывания иностранцев в стране. В частности, депутаты предлагают разрешить депортацию в случае двух умышленных административных правонарушений в течение 24 месяцев и наличия решений суда по таким нарушениям. В список могут входить:

  • превышение скорости;
  • нарушение правил парковки;
  • безбилетный проезд;
  • мелкие воровства.

Важный нюанс — подача апелляции не будет останавливать исполнение решения о выдворении. Это означает, что иностранец может быть депортирован еще до окончательного рассмотрения дела.

Что еще предусматривает закон

Законопроект также предусматривает:

  • изменения в законы об иностранцах и гражданстве;
  • увеличение сроков ожидания для отдельных категорий заявителей;
  • всеобщее усиление контроля за пребыванием иностранцев.

Пока документ находится в стадии обсуждения, и его окончательная судьба будет зависеть от поддержки в парламенте.

Хотя законопроект еще не принят, он демонстрирует всеобщую тенденцию к усилению миграционной политики в Польше. Это может повлиять на правила пребывания, получение гражданства и ответственность за нарушение. В таких условиях важно заранее планировать свое пребывание за границей и учитывать все требования.

Автор:
Роман Мирончук
Источник: Минфин
