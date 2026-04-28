Цены на АЗС 28 апреля: топливо дешевеет, но медленно

На украинских АЗС идет постепенное снижение цен на большинство видов горючего. Во вторник, 28 апреля, больше всего подешевели бензин А-92 и дизель. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Динамика цен в сутки

Наибольшее падение цен продемонстрировал бензин А-92 и дизельное топливо — обе позиции потеряли по 7 копеек за литр. Теперь их средняя стоимость составляет 67,24 грн. и 88,07 грн. соответственно.

На 3 копейки подешевели бензин А-95 (новая цена — 72,43 грн) и автогаз (48,84 грн).

Единственным видом горючего, цена на которое не изменилась в сутки, остался А-95 премиум. Его стоимость неизменна — 76,28 грн.

Цены АЗС на топливо и автогаз