28 апреля 2026, 19:35 Читати українською

Слова из рек и пустынь: сервис NASA генерирует имена на основе спутниковых снимков Земли

NASA представило интерактивную цифровую платформу, которая позволяет пользователям находить буквы своего имени в формах природных ландшафтов на реальных фотографиях планеты. Проект получил название «Ваше имя в Landsat» (Your Name in Landsat). Опробовать сервис можно на сайте NASA.

NASA представило интерактивную цифровую платформу, которая позволяет пользователям находить буквы своего имени в формах природных ландшафтов на реальных фотографиях планеты.

Платформа использует многолетний архив изображений поверхности Земли, находя визуальное сходство между буквами алфавита и географическими объектами: береговыми линиями, реками, горными хребтами и пустынями. Алгоритм генерирует имена, опираясь исключительно на реальные природные образования, предлагая для каждой буквы несколько визуальных вариантов на выбор пользователя. Главная цель инструмента — преобразовать сложные данные наблюдений в доступный формат, демонстрирующий паттерны земных ландшафтов широкой аудитории.

NASA Your Name in Landsat

Пример генерации имен

Полвека космического мониторинга

Технологической основой сервиса стала совместная программа NASA и Геологической службы США (USGS) под названием Landsat. Этот проект осуществляется с 1972 года и обеспечивает самую длительную в истории непрерывную запись спутниковых наблюдений за сушей.

Космические аппараты миссии фиксируют отраженный свет в различных диапазонах длин волн. Собранная ими информация имеет решающее значение для ученых и государственных учреждений при принятии решений по управлению ресурсами и защите окружающей среды. В частности, данные со спутников Landsat позволяют ученым в режиме реального времени отслеживать глобальные изменения: исчезновение ледниковых покровов, масштабы вырубки лесов и темпы расширения городской застройки.

Экономический эффект открытых данных

Хотя программа Landsat является прежде всего научно-исследовательским инструментом, её влияние на мировую экономику оценивается в миллиарды долларов ежегодно. В 2008 году правительство США приняло беспрецедентное решение: весь архив спутниковых снимков стал абсолютно бесплатным и открытым для общественности и бизнеса. Этот шаг стал катализатором стремительного развития коммерческого сектора геопространственной аналитики. Открытый доступ к многоспектральным изображениям позволил агротехнологическим стартапам, страховым компаниям и логистическим корпорациям создавать собственные сервисы для прогнозирования урожайности, оценки рисков стихийных бедствий и мониторинга инфраструктуры, избегая колоссальных затрат на запуск собственных спутников.

Источник: Минфин
