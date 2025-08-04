История повторится? Трамп и доллар делают то же, что накануне крушения в 1987 году

Текущая политическая ситуация и ситуация на валютном рынке имеют тревожное сходство с тем, что происходило перед одним из самых громких падений в истории американского фондового рынка. Действительно ли есть вероятность того, что история повторится, размышляет автор MarketWatch Марк Халберт. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Поиски исторических параллелей

Прошлая неделя была успешной для индекса доллара США — фактически, лучшей с октября 2022 года. Это значительно отличается от первой половины этого года, когда индекс потерял почти 11% — худший результат за первое полугодие с момента создания индекса в начале 1970-х годов.

Оглядываясь назад, можно подумать, что слабый доллар был выгоден для американских акций, учитывая общую доходность S&P 500 в размере 6,2% в течение этого периода падения доллара. Но американский фондовый рынок также демонстрировал впечатляющие результаты в годы, когда доллар был чрезвычайно сильным. Поэтому, возможно, колебания доллара не имеют значения для инвесторов, работающих с долларом.

Или, возможно, если Федеральный резерв агрессивно снизит процентные ставки в США — как того хочет администрация Трампа — и в результате доллар резко упадет, фондовый рынок может отреагировать негативно.

Такое уже случалось ранее: в октябре 1987 года. Чтобы получить больше информации, я сначала проанализировал динамику индекса доллара как синхронного и опережающего индикатора прибыли на акцию индекса S&P 500.

Исследуя потенциал доллара как синхронного индикатора, я почти ничего не нашел. По статистическому показателю, известному как r-квадрат, изменения индекса доллара за последний год с 1973 года смогли объяснить или предсказать лишь 1% одновременных изменений прибыли на акцию S&P 500. Причиной этого почти нулевого r-квадрата является то, что взаимосвязь между изменениями доллара за последний год и EPS сильно варьировалась. В зависимости от пятилетнего периода с 1973 года, корреляция между этими двумя показателями колеблется от 0,44 до -0,83.

А как насчет доллара как опережающего индикатора? Далее я проверил, коррелирует ли темп изменения доллара за последний год с последующим темпом роста EPS. Но я пришел к тому же выводу, что и раньше. Посмотрите на диаграмму ниже. На ней показана корреляция между изменением курса доллара за последние 12 месяцев и последующим темпом роста EPS индекса S&P 500 за следующие 12 месяцев для каждого пятилетнего периода с 1970-х годов. Обратите внимание, что корреляция не является стабильной.

В середине 1990-х годов и снова в период, предшествовавший мировому финансовому кризису 2008 года, корреляция была положительной, то есть укрепление доллара приводило к ускорению роста EPS. И наоборот, в 1980-х годах и в начале 2000-х корреляция была сильно отрицательной. За весь период с начала 1970-х годов изменения индекса доллара за последние 12 месяцев смогли объяснить лишь 0,4% последующих 12-месячных темпов роста EPS индекса S&P 500 (по измерению r-квадрат).

Привело ли падение доллара к краху фондового рынка в 1987 году?

В обоих случаях не существует статистической основы для вывода, что падение доллара будет полезным или вредным для инвесторов в долларовые акции США.

Но есть нестатистическая основа для беспокойства: зловещая параллель с финансовой средой, которая царила на неделе, предшествовавшей краху фондового рынка в октябре 1987 года. В тот день — Черный понедельник — индекс Доу-Джонса упал на 22,6% за одну сессию.

Хотя к краху 1987 года привели многие факторы, основной причиной было падение курса доллара США на тот момент. Поэтому вполне возможно, что в экстремальных ситуациях падение курса доллара на самом деле должно привлечь внимание инвесторов.

Перед Черным понедельником индекс доллара был на 7% ниже, чем в начале 1987 года. Особенно беспокоило инвесторов то, что администрация Рейгана активно способствовала еще большему снижению курса доллара. Тогдашний министр финансов Джеймс Бейкер давил на Федеральный резерв, чтобы тот агрессивно снизил процентные ставки, с явной целью как стимулирования экономики, так и дальнейшего падения доллара.

Редактор Barron's Рэндалл Форсайт в своей истории краха 1987 года пишет, что комментарии Бейкера за неделю до Черного понедельника «имели целью снизить курс доллара по отношению к немецкой марке и другим валютам. Более слабый доллар был лучшим вариантом, чем более высокие процентные ставки, которые Бейкер считал угрозой для восстановления экономики США, особенно в преддверии выборов 1988 года. Рынки отреагировали сбросом акций… Перспектива валютной войны сделала рисковые активы, особенно дорогие акции, слишком рискованными».

Параллели с текущим финансовым и политическим климатом вызывают беспокойство. Акции сейчас еще более переоценены, и снова воинственная администрация президента агрессивно давит на ФРС, чтобы она снизила процентные ставки. Излишне говорить, что снижение ставок почти наверняка еще больше ослабит доллар по отношению к иностранным валютам.

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Конечно, крах фондового рынка 1987 года — это лишь один факт, поэтому нет никакой гарантии, что история повторится. Но иногда история повторяется — и в этом случае это страшная перспектива.