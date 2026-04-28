Регистрация акций за неделю вместо месяцев: в Украине готовят реформу

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с Национальным депозитарием Украины (НДУ) представила новую модель регистрации выпусков акций. Главная цель реформы — упрощение входа на рынок и цифровизация устаревших процедур. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Что изменится?

Ключевым изменением станет делегирование части функций по регистрации непубличных выпусков акций непосредственно Центральному депозитарию. Комиссия при этом сосредоточится на стратегическом надзоре.

«Сегодня регистрация может занять месяцы, и мы хотим сократить этот путь до одной-двух недель», — подчеркнул глава НКЦБФР Алексей Семенюк.

Ключевые аспекты концепции:

Принцип «единого окна»: эмитентам больше не придется дублировать документы между разными учреждениями.

Цифровизация: процесс, не изменявшийся более 20 лет, планируется перевести в современный цифровой формат.

Упрощенный старт: на первом этапе модель опробуют на создании частных акционерных обществ с определенным кругом инвесторов и увеличении капитала за счет прибыли.

Когда ждать перемен?

Для запуска единственного окна необходимы законодательные изменения. По оптимистическим прогнозам НКЦБФР новая система может полноценно заработать в 2027 году — после принятия соответствующих законов и завершения технической подготовки.