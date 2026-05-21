Во сколько на самом деле обходится США политика Трампа

Несмотря торговые войны, миграционные ограничения и политическую турбулентность, экономика США остается сильнее большинства развитых стран. Но это не значит, что политика Трампа не обходится ей дорого. Сколько теряет пмериканская єкономика из-за действий президента страны, посчитал Economist. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом американская экономика продолжает выглядеть сильнее большинства развитых стран. В 2025 году ВВП США вырос на 2,1%, тогда как Великобритания, Франция и Япония с трудом удерживали рост около 1%, а Германия практически стояла на месте. Фондовый рынок США за последние 15 месяцев неоднократно обновлял исторические максимумы.

Все это происходило на фоне политики, которая одновременно создавала сильную неопределенность: торговые войны, массовые депортации мигрантов, постоянные изменения тарифов и усиление геополитических конфликтов.

Из-за этого экономисты оказались в странном положении. Многие ожидали, что политика Трампа приведет к серьезному замедлению экономики, однако этого не произошло. Возникает другой вопрос: насколько сильнее могла бы быть американская экономика, если бы не последствия этой политики?

Именно это некоторые аналитики называют «налогом MAGA» — скрытой ценой, которую экономика платит за политический курс Трампа.

Что поддерживало рост экономики

Американская экономика и без того входила в 2025 год в сильной форме, однако затем получила сразу несколько дополнительных стимулов.

Инвестиционный бум

Первым стал масштабный инвестиционный бум вокруг искусственного интеллекта. В 2025 году расходы четырех крупнейших технологических компаний — Alphabet, Amazon, Microsoft и других — на инфраструктуру ИИ превысили $350 млрд. В 2026 году эта сумма, согласно последним прогнозам, может приблизиться к $700 млрд.

Это вызвало резкий рост инвестиций в дата-центры, чипы, системы охлаждения и программное обеспечение. В 2025 году реальные инвестиции в оборудование для обработки информации, ПО и центры обработки данных выросли более чем на 15%.

Валовой вклад этого бума выглядел огромным — почти один процентный пункт роста ВВП. Но значительная часть оборудования импортируется из Азии, прежде всего из Южной Кореи и Тайваня. Поэтому чистый эффект для американской экономики оказался гораздо скромнее.

После вычета роста импорта оборудования дополнительный вклад ИИ-инвестиций в рост ВВП США оценивается примерно в 0,2%.

Рост фондового рынка

Вторым фактором стал мощный рост американского фондового рынка. С момента победы Трампа на выборах и до конца 2025 года индекс S&P 500 вырос примерно на 15% в реальном выражении. Это добавило домохозяйствам около $5 трлн дополнительного богатства сверх обычной динамики.

Американцы обычно тратят лишь небольшую часть таких «бумажных» доходов, однако даже умеренный эффект оказался заметным. Если исходить из оценки, что каждый дополнительный доллар фондового богатства увеличивает расходы примерно на два цента в течение первого года, рост рынка мог добавить экономике около $100 млрд потребительских расходов. Это эквивалентно примерно 0,3% дополнительного роста ВВП.

Стимулирующие меры Трампа

Третьим фактором стали уже прямые действия администрации Трампа. Белый дом упростил правила для корпоративных слияний, начал сокращать регулирование и ослабил ограничения на частное кредитование.

Налоговый пакет 2025 года также стал мощным стимулом для бизнеса. Он сохранил корпоративные налоговые льготы, вернул возможность полного списания расходов на научно-исследовательские работыи ускорил амортизацию активов.

В среднем независимые оценки — включая расчеты Budget Office, Tax Foundation, Tax Policy Center и Yale Budget Lab — показывают, что эти меры могли добавить около 0,2% роста ВВП в первый год и около 0,4% в 2026 году.

Что тормозило экономику

Именно здесь экономисты начинают говорить о «налоге MAGA». По оценке Peterson Institute, тарифная политика Трампа сократила рост реального ВВП примерно на 0,2%, ударив по потребительским расходам и прибыли бизнеса.

Brookings Institution оценивает последствия миграционной политики примерно еще в минус 0,2%. Массовые депортации и закрытие границ привели к отрицательной чистой миграции, сократив предложение рабочей силы и внутренний спрос.

Однако эти цифры не учитывают главный фактор — неопределенность. Пошлины постоянно пересматриваются, откладываются и вводятся снова. Иммиграционная политика меняется рывками. Геополитические конфликты усиливаются. Для бизнеса это означает невозможность планировать долгосрочные инвестиции.

Индекс неопределенности экономической политики, разработанный Скоттом Бейкером и его коллегами, вырос более чем на 100 пунктов после избрания Трампа. Исторически такие скачки сопровождались падением инвестиций бизнеса на 5−10%.

За пределами ИИ экономика выглядит слабее

Если исключить инвестиции, связанные с ИИ, картина становится гораздо менее оптимистичной. Инвестиции в нежилой основной капитал вне технологического сектора за последние четыре квартала сокращались примерно на 3% в годовом выражении. В предыдущие десять лет они в среднем росли более чем на 5%.

Инвестиции в промышленное и транспортное оборудование упали более чем на 2%, а строительство производственных объектов — примерно на 20%.

Вне ИИ общий объем инвестиций сейчас примерно на $130 млрд ниже долгосрочного тренда. Эта инвестиционная слабость сама по себе сокращает рост ВВП примерно на 0,4%. При этом проблема вряд ли связана с нехваткой капитала. Кредит остается доступным, а спреды между корпоративными облигациями и казначейскими бумагами остаются минимальными по историческим меркам.

Многие экономисты считают, что ключевую роль играет именно политическая неопределенность. Год назад Федеральный резервный банк Атланты выяснил, что около 45% руководителей компаний собирались сокращать инвестиции именно из-за непредсказуемости экономической политики.

Сколько стоит «налог MAGA»

Если сложить эффект тарифов, миграционных ограничений и снижения деловой активности, получается примерно минус 0,8% роста ВВП. Это почти совпадает с оценкой, полученной через альтернативный сценарий — сравнением фактического роста экономики с тем, каким он мог бы быть при отсутствии этих ограничивающих факторов.

Поводов для оптимизма становится все меньше. Тарифная политика остается нестабильной, поддерживая высокий уровень неопределенности для бизнеса и домохозяйств. Война в Иране и фактическое закрытие Ормузского пролива усилили энергетический шок, который дополнительно давит на реальные доходы населения и прибыль компаний.

Все это может еще сильнее замедлить инвестиции. И все же американская экономика продолжает удивлять устойчивостью. По последнему прогнозу ФРБ Атланты, рост ВВП США в текущем квартале может достичь 4% в годовом выражении.

Иными словами, без «налога MAGA» экономика США могла бы приближаться к 5% роста — уровням, которые в этом столетии наблюдались лишь несколько раз, не считая восстановления после пандемии.