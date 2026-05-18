18 мая 2026, 13:00

Может ли война в Иране похоронить нефтедоллар?

Глобальная система торговли нефтью, где доминирует доллар США, испытывает серьёзные вызовы из-за конфликта с Ираном и закрытия Ормузского пролива. Правительства ключевых стран-потребителей заключают всё более непрозрачные сделки с Тегераном и производителями из Персидского залива для обеспечения стабильных поставок, пишет Reuters. «Минфин» публикует перевод статьи.

Глобальная система торговли нефтью, где доминирует доллар США, испытывает серьёзные вызовы из-за конфликта с Ираном и закрытия Ормузского пролива.

С начала войны 28 февраля примерно пятая часть мировых поставок нефти из Персидского залива оказалась нарушена, что существенно повлияло на экономики, особенно в Азии, которая зависит от импорта из этого региона примерно на 60%.

Блокада Ормузского пролива продолжается уже 13 недель. Крупные азиатские импортеры начинают адаптироваться к новым условиям, заключая прямые соглашения с производителями из стран Персидского залива, часто с согласия Ирана, чтобы обеспечить стабильные поставки нефти, химикатов и удобрений через пролив.

В последние дни несколько нефтяных танкеров пересекали Ормузский пролив, часто с отключёнными системами слежения, избегая обнаружения. Это стало возможным благодаря прямым контактам между лидерами стран-покупателей и Ираном.

На прошлой неделе танкер под панамским флагом, перевозивший 2 миллиона баррелей кувейтской и эмиратской нефти, прошёл через пролив по пути в Японию после переговоров премьер-министра Японии Санаэ Такаичи и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иран также заключил соглашения с Китаем, Ираком и Пакистаном о транспортировке нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива.

Точная структура этих двусторонних и трёхсторонних сделок остаётся непрозрачной. Вероятно, многие из них заключаются вне традиционной системы торговли нефтью, либо с использованием валют, отличных от доллара США, либо посредством неформальных бартерных соглашений.

Независимо от того, включают ли эти сделки транзитные сборы в пользу Тегерана (что Токио отрицает), такая схема усиливает фактический контроль Ирана над движением грузов через этот стратегически важный водный путь.

Иран стремится закрепить своё влияние в любом будущем соглашении с Вашингтоном, но президент Дональд Трамп решительно отвергает такую возможность.

Как бы ни разрешилась эта ситуация, текущий конфликт, вероятно, оставит глубокий след в структуре мировой торговли нефтью.

Риски только наростают

Проход через Ормузский пролив может стать источником постоянного геополитического риска. Это может привести к росту цен на нефть из стран Ближнего Востока, что заставит импортеров искать новые пути обеспечения поставок.

В ответ на это может увеличиться число прямых сделок с региональными производителями, при поддержке правительства. Это позволит создать механизмы ценообразования, которые защитят покупателей от колебаний рынка, и обеспечить стабильные поставки через Ормузский пролив.

Первые признаки таких изменений уже видны. В пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Объединенные Арабские Эмираты, чтобы обсудить долгосрочные соглашения о поставках и расширение стратегических хранилищ. Визит состоялся в разгар региональной войны, что подчеркивает срочность ситуации для Индии и может указывать на более широкий поворот к двусторонней энергетической дипломатии в Азии.

В записке консалтинговой компании Dragoman, опубликованной в пятницу, говорится: «В текущих условиях можно ожидать, что Китай, Индия, Япония, Южная Корея и другие страны, зависящие от импорта, расширят сеть двусторонних отношений с государствами Персидского залива, включая Иран после войны, а также с другими мировыми экспортерами нефти и газа».

Влияние на нефтедоллар

Новые торговые модели постепенно ослабляют доминирование доллара в международной торговле нефтью.

После подписания в 2023 году соглашения между Индией и ОАЭ о расчетах в рупиях и дирхамах вместо долларов, Моди посетил Абу-Даби. Это соглашение является частью глобальной инициативы развивающихся стран по диверсификации платежных систем.

Современная структура торговли нефтью была создана в 1970—1980-х годах, чтобы предотвратить фрагментацию рынка. Рынки нефтяных фьючерсов в Нью-Йорке и Лондоне обеспечили прозрачность и ликвидность системы, которая ранее зависела от цен, устанавливаемых производителями.

Доминирование нефтедоллара дало США беспрецедентное влияние на мировую экономику, позволяя вводить санкции, изолирующие страны, компании и частных лиц от международной торговли.

За последние десятилетия США активно применяли санкции против Ирана, Венесуэлы, россии и Китая. Это привело к созданию альтернативных торговых сетей, которые обходят доллар и западные морские перевозки.

Страх попасть под санкции США заставил крупные развивающиеся страны искать альтернативные торговые механизмы. Однако эти усилия пока ограничены: по оценкам, только 10−20% мировой торговли нефтью проводится в валютах, отличных от доллара.

Шок от войны в Иране и закрытие одной из ключевых энергетических артерий мира заставили покупателей пересмотреть свои стратегии энергетической безопасности, что может ускорить этот процесс.

Учитывая, что Азия потребляет более трети мировой нефти и импортирует более половины, любые шаги к двусторонним торговым отношениям в этом регионе могут привести к фрагментации глобального рынка энергоносителей.

Перебои в поставках с Ближнего Востока укрепили позиции США как ведущего производителя нефти и газа, и Вашингтон, вероятно, сохранит свою доминирующую роль в мировой экономике на десятилетия. Замена доллара единой валютой маловероятна.

Тем не менее, последствия войны с Ираном могут привести к фрагментации ценообразования на нефть, снижению прозрачности и ослаблению контроля США над финансовой системой, которая десятилетиями поддерживала международную торговлю нефтью.

