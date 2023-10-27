Внимание инвесторов переключается на защитные активы: 1 акция взамен золота

Внимание инвесторов на прошлой неделе сфокусировалось на вооруженном конфликте на Ближнем Востоке и его влиянии на цену нефти. Рост цен на топливо может способствовать очередному скачку инфляции в США и, как следствие, подталкивать ФРС к усилению монетарных условий. В такой ситуации инвесторы вспоминают о защитных активах, к которым традиционно относят и золото. Руслан Демус, инвестиционный эксперт и лектор «Биржевого университета», предлагает инвесторам альтернативу этому варианту хеджирования рисков.

S&P500: анализ и прогноз

К концу недели динамику торгов определило выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла, который подтвердил необходимость более длительного периода удержания высоких ставок для достижения целевого уровня инфляции (2%). На своем выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка он отметил, что не считает текущие монетарные условия излишне сдерживающими. По мнению главы ФРС, сильная экономика оставляет возможность для дальнейшего повышения ставки и продолжения борьбы с высокими инфляционными рисками.

С другой стороны, рост доходности облигаций США может сделать очередное повышение ставок не столь важным, поскольку автоматически ужесточает финансовые условия. Доходность 10-летних трежерис на прошлой неделе достигала почти 5%.

С июня 2022 по июнь 2023 гг. динамика потребительской инфляции (CPI) в США сократилась с 9,1% до 3% г/г. Однако, в июле и августе этого года она ускорилась до 3,2% и 3,7% соответственно.

Динамика потребительской инфляции в США (Consumer price index, CPI)

Источник: Tradingeconomics. com

С точки зрения технического анализа, после отбоя от уровня сопротивления 4 600 п, фондовый индекс S&P500 достиг отметки 4 200 п (23,6% Фибо). Таким образом, мой предварительный прогноз осуществился.

В случае отбоя от уровня поддержки 4 200 п, возможен дальнейший рост в направлении 4 300 и 4 390 п. Если риски будут сохраняться, ожидаем дальнейшее снижение к отметке 4 000 п.

Фондовый индекс S&P500

Источник: tradingview.com

Дополнительное положительное влияние на рынок может оказать сезон корпоративной отчетности за ІІІ квартал 2023 года. По итогам первой половины октября свои результаты представили 32 компании из индекса S&P 500. Рост их прибыли на акцию EPS составил 18,2% г/г, а прибыль на акцию превзошла прогнозы 82% компаний, которые уже успели отчитаться.

Кроме корпоративной отчетности, на динамику рынка в ближайшее время будет влиять также решение Федеральной резервной системы США по ставке рефинансирования (1 ноября 2023 года).

Читайте также: Агрессивный портфель «Минфина»: что купить, когда Palantir не по карману

Чем интересны акции Agnico Eagle Mines (AEM)

При снижении рынка внимание инвесторов, как правило, переключается на «защитные инструменты», в частности, золото. Ухудшение экономических условий и рост риска рецессии могут стать катализатором в данном случае. Несмотря на то, что повышение ставок в США, ЕС и Великобритании, вероятно, близко к завершению, из-за временного лага эффект жесткой денежно-кредитной политики экономика сможет почувствовать лишь позже.

Высокие цены на золото, со своей стороны, будут способствовать росту котировок акций золотодобывающих компаний. Однако, в случае панических настроений золото, как защитный инструмент, может быть менее эффективным.

С точки зрения технического анализа, график цены золота находится недалеко от своих исторических максимумов. Пробой уровня сопротивления в $2 000 открывает путь для дальнейшего роста в направлении отметки в $2 050. Уровень поддержки — $1 800.

График цены золота

Источник: tradingview.com

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) — канадская компания, которая занимается добычей золота и является третьей по величине в мире. Она владеет большой минерально-сырьевой базой и работает в Канаде, Финляндии, Австралии и Мексике. Финансовые показатели AEM тесно связаны с ценами на золото, на которые приходится примерно 98,5% выручки.

Мировой спрос на золото в первом полугодии 2023 года снизился на 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, высоким остается спрос со стороны центральных банков, которые, по итогам первой половины 2023 года, купили почти 390 тонн золота. Поддерживают цены на золото также действия, связанные с хеджированием геополитических рисков и стабильный спрос со стороны ювелирной промышленности.

В течение 2020−2022 годов минерально-сырьевая база компании выросла почти в два раза. Так, по итогам 2022 года добыча золота увеличилась на 81%, по сравнению с 2020 годом, и составила 3,1 млн унций. Достичь таких результатов Agnico Eagle Mines смогла благодаря процессам слияния и поглощения ряда компаний. Согласно прогнозам, за 2023−2025 гг. добыча золота вырастет на +16% — до 3,6 млн унций. Это делает AEM одной из самых привлекательных в секторе.

Финансовую отчетность за III квартал 2023 года компания опубликовала в среду, 25 октября. Agnico Eagle Mines сообщила о росте добычи золота и основных финансовых показателей.

Так, добыча в ІІІ квартале выросла до 850 тыс. унций, что на 4,04% выше, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Благодаря мощной добыче в канадских комплексах «Malartic» и «Meadowbank», а также шахте «Kittila», компания смогла компенсировать уменьшение добычи на озере «Detour» и «Fosterville». Себестоимость производства выросла до $893 (+11,07%), а общие денежные расходы — до $898 на унцию (+15,27%). Среди основных причин — высокая инфляция и расходы на приобретение оставшихся 50% комплекса «Malartic» в Канаде.

Доходы от добычи, по итогам III квартала, выросли на 13,24% — до $1,642 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Прибыль на акцию (EPS) в ІІІ квартале 2023 года снизилась с $0,49 до $ 0,44 в годовом выражении. Скорректированный EPS вырос с $0,15 до $0,36 на акцию. Квартальные дивиденды на акцию составляют $0,44.

Президент и CEO Agnico Eagle Mines Аммар Аль-Джунди в своем комментарии заявил, что ожидает успешного завершения года и достижения прогнозов.

С точки зрения технического анализа, торговым сигналом на покупку станет пробой уровня сопротивления $50. Первая цель — $54. Уровень поддержки $45 за акцию.

График цены акций Agnico Eagle Mines (AEM)

Источник: tradingview.com

Большинство аналитиков дают рекомендацию «покупать» со среднецелевой ценой $60 на акцию, или +26,7% (рыночная цена на момент написания статьи $47,37).

Читайте также: Атака ХАМАС и война в Украине: почему цена на золото не взлетает до небес