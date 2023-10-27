Увага інвесторів переключається на захисні активи: 1 акція на заміну золоту

Увага інвесторів минулого тижня сфокусувалася на збройному конфлікті на Близькому Сході та його впливі на ціну нафти. Зростання цін на паливо може сприяти черговому стрибку інфляції у США і, як наслідок, підштовхувати ФРС до посилення монетарних умов. У такій ситуації інвестори згадують про захисні активи, до яких традиційно відносять і золото. Руслан Демус, інвестиційний експерт і лектор «Біржового університету», пропонує інвесторам альтернативу цьому варіанту хеджування ризиків.

S&P500: аналіз та прогноз

На кінець тижня динаміку торгів визначив виступ голови ФРС США Дж. Пауелла, який підтвердив необхідність тривалішого періоду утримання високих ставок для досягнення цільового рівня інфляції (2%). На своєму виступі в Економічному клубі Нью-Йорка він зазначив, що не вважає поточні монетарні умови надмірно стримувальними. На думку голови ФРС, сильна економіка залишає можливість для подальшого підвищення ставки та продовження боротьби з високими інфляційними ризиками.

З іншого боку, зростання дохідності облігацій США може зробити чергове підвищення ставок не таким важливим, оскільки автоматично робить фінансові умови жорсткішими. Дохідність 10-річних трежеріс минулого тижня сягала майже 5%.

З червня 2022 до червня 2023 рр. динаміка споживчої інфляції (CPI) у США скоротилася з 9,1% до 3% р/р. Проте, у липні та серпні цього року вона прискорилась до 3,2% та 3,7%, відповідно.

Динаміка споживчої інфляції у США (Consumer price index, CPI)

Джерело: Tradingeconomics. com

З погляду технічного аналізу, після відбою від рівня опору 4 600 п, фондовий індекс S&P500 сягнув відмітки 4 200 п (23,6% Фібо). Таким чином, мій попередній прогноз здійснився.

У випадку відбою від рівня підтримки 4 200 п, можливе подальше зростання у напрямку 4 300 та 4 390 п. Якщо ризики зберігатимуться, очікуємо на подальше зниження до позначки 4 000 п.

Фондовий індекс S&P500

Джерело: tradingview.com

Додатковий позитивний вплив на ринок може надати сезон корпоративної звітності за ІІІ квартал 2023 року. За підсумками першої половини жовтня свої результати представили 32 компанії з індексу S&P 500. Зростання їх прибутку на акцію EPS склало 18,2% р/р, а прибуток на акцію перевершив прогнози 82% компаній, які вже встигли відзвітувати.

Окрім корпоративної звітності, на динаміку ринку найближчим часом впливатиме також рішення Федеральної резервної системи США щодо ставки рефінансування (1 листопада 2023 року).

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Чим цікаві акції Agnico Eagle Mines (AEM)

При зниженні ринку увага інвесторів, зазвичай, перемикається на «захисні інструменти», зокрема, золото. Погіршення економічних умов та зростання ризику рецесії можуть стати каталізатором у цьому випадку. Незважаючи на те, що підвищення ставок у США, ЄС та Великій Британії, ймовірно, близьке до завершення, через часовий лаг ефект жорсткої грошово-кредитної політики економіка може відчути лише згодом.

Високі ціни на золото, зі свого боку, сприятимуть зростанню котирувань акцій золотодобувних компаній. Проте, у випадку панічних настроїв, золото, як захисний інструмент, може бути менш ефективним.

З погляду технічного аналізу, графік ціни золота знаходиться неподалік своїх історичних максимумів. Пробій рівня опору у $2 000 відкриває шлях для подальшого зростання у напрямку відмітки у $2 050. Рівень підтримки — $1 800.

Графік ціни золота

Джерело: tradingview.com

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) є канадською компанією, яка займається видобутком золота та є третьою за величиною у світі. Вона володіє великою мінерально-сировинною базою та працює у Канаді, Фінляндії, Австралії та Мексиці. Фінансові показники AEM тісно пов’язані з цінами на золото, на яке припадає приблизно 98,5% виручки.

Світовий попит на золото у першому півріччі 2023 року знизився на 6%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Проте, високим залишається попит зі сторони центральних банків, які, за підсумками першої половини 2023 року, купили майже 390 тонн золота. Підтримують ціни на золото також дії, пов'язані з хеджуванням геополітичних ризиків, та стабільний попит зі сторони ювелірної промисловості.

Впродовж 2020−2022 років мінерально-сировинна база компанії зросла майже вдвічі. Так, за підсумками 2022 року видобуток золота збільшився на 81%, порівнюючи з 2020 роком, та склав 3,1 млн унцій. Досягти таких результатів Agnico Eagle Mines змогла завдяки процесам злиття та поглинання низки компаній. Згідно з прогнозами, впродовж 2023−2025 рр. видобуток золота зросте на +16% — до 3,6 млн унцій. Це робить AEM однією із найпривабливіших у секторі.

Фінансову звітність за III квартал 2023 року компанія опублікувала у середу, 25 жовтня. Agnico Eagle Mines повідомила про зростання видобутку золота та основних фінансових показників.

Так, видобуток у ІІІ-ому кварталі зріс до 850 тис. унцій, що на 4,04% вище, порівнюючи з аналогічним періодом 2022 року. Завдяки потужному видобутку у канадських комплексах «Malartic» та «Meadowbank», а також, шахті «Kittila», компанія змогла компенсувати зменшення видобутку на озері «Detour» та «Fosterville». Собівартість виробництва зросла до $893 (+11,07%), а загальні грошові витрати — до $898 на унцію (+15,27%). Серед основних причин — висока інфляція та витрати на придбання решти 50% комплексу «Malartic» у Канаді.

Доходи від видобутку, за підсумками III кварталу, зросли на 13,24% — до $1,642 млрд, порівнюючи з аналогічним періодом 2022 року. Прибуток на акцію (EPS) в ІІІ кварталі 2023 року знизився з $0,49 до $0,44 у річному вираженні. Скорегований EPS зріс із $0,15 до $0,36 на акцію. Квартальні дивіденди на акцію становлять $0,44.

Президент та CEO Agnico Eagle Mines Аммар Аль-Джунді у своєму коментарі заявив, що очікує на успішне завершення року та досягнення прогнозів.

З погляду технічного аналізу, торговим сигналом на купівлю стане пробій рівня опору $50. Перша мета — $54. Рівень підтримки $45 за акцію.

Графік ціни акцій Agnico Eagle Mines (AEM)

Джерело: tradingview.com

Більшість аналітиків дають рекомендацію «купляти» із середньоцільовою ціною $60 на акцію, або +26,7% (ринкова ціна на момент написання статті $47,37).

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