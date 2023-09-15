Акции техногигантов в зоне риска: на какие акции обратить внимание во ІІ половине 2023 года

В 2023 г. инвесторам приходится выбирать акции в условиях неопределенности. Лектор «Биржевого университета» Руслан Демус спрогнозировал, какие акции будут перспективными во второй половине года и стоит ли покупать акции Disney.

Фондовый рынок США: инфляция снова в центре внимания

С января по июнь 2023 года фондовый рынок США вырос на 15%. В начале 2-й половины года рост притормозился, прежде всего, из-за:

снижение кредитного рейтинга США с ААА до АА+, а также пересмотр рейтингов ряда американских банков;

под авляющее большинство компаний, входящих в S&P500, показали сравнительно сильные финансовые результаты. Однако, поскольку новых триггеров, которые бы стимулировали рост, не было, инвесторы перешли к фиксации прибыли;

авляющее большинство компаний, входящих в S&P500, показали сравнительно сильные финансовые результаты. Однако, поскольку новых триггеров, которые бы стимулировали рост, не было, инвесторы перешли к фиксации прибыли; снова восстанавливаются инфляционные риски и вероятность очередного повышения ставки рефинансирования .

В июне 2022 года индекс потребительских цен (CPI) достиг 40-летнего максимума (9,1%), после чего снижался 12 месяцев подряд до уровня 3%. В июле и августе 2023 года динамика CPI ускорилась до 3,2% и 3,7% г/г, соответственно.

Источник: Tradingeconomics. com

Проинфляционным фактором является высокая деловая активность, в частности, сильные данные розничных продаж, промышленного производства и рынка труда. На этом фоне ФРС США заявила о готовности возобновить процесс повышения ставки рефинансирования, если этого потребует ситуация. Ближайшее заседание ФРС состоится 20 сентября 2023 г.

С точки зрения технического анализа на графике S&P500 произошел отбой от уровня сопротивления 4 600 п. Таким образом, если индексу не удастся закрепиться выше, возможна коррекция в направлении отметки 4 200 п.

В таком случае, среди лидеров снижения первыми могут оказаться акции компаний технологического сектора, дискреционных потребительских товаров и недвижимости. Следовательно, в среднесрочной перспективе есть смысл сосредоточиться на других секторах.

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Акции Disney готовы возобновить рост?

The Walt Disney Company (DIS) — известный американский медиа-развлекательный конгломерат со штаб-квартирой в Калифорнии. На момент написания статьи рыночная капитализация компании составляет $152 млрд. Акции Disney (DIS) торгуются на своих 9-летних исторических минимумах, на отметке $83. Это на 60% ниже максимальных значений, зафиксированных в марте 2021 года.

Сегодня компания сталкивается с сокращением количества зрителей традиционного телевидения, что негативно влияет на выручку. На это направление приходится более 30% от общей выручки и более 70% операционной прибыли. В то же время Disney все же чувствует себя лучше, чем конкуренты: по итогам 2022 финансового года она стала единственной компанией, которая смогла показать рост выручки телевизионного подразделения. Это произошло благодаря увеличению платежей от MVPD (Multichannel Video Programming Distributor, телевизионные операторы), которые транслируют телеканалы, принадлежащие Disney, в США, а также росту стоимости продаваемой рекламы за счет увеличения средних рекламных просмотров.

Если компания не сможет нарастить прибыльность других подразделений, дальнейшее замедление телевизионного сегмента негативно отразится на ее общих результатах. Однако, как отметили в самой компании, этот риск предусмотрел менеджмент, поэтому Disney начала развивать поточные сервисы, направленные на компенсацию замедления TV-подразделения.

В рамках сегмента Direct-to-Consumer компания владеет несколькими самыми популярными в мире стриминговыми платформами: Disney+, ESPN+ и Hulu. С 1 января 2023 года Disney повысила цену платной подписки, благодаря чему смогла увеличить доход на одного платного клиента (ARPU) с $5,95 в І кв. 2023 года до $7,14 во ІІ кв. 2023 г. Если компании удастся удержать базу подписчиков и обеспечить ее прирост в будущем, рост дохода на одного клиента позволит улучшить рентабельность подразделения и выйти в операционную прибыль.

Другим ключевым направлением деятельности компании является Disney Parks, Experiences and Products. После окончания пандемии это направление бизнеса Disney начало быстро восстанавливаться преимущественно благодаря росту трафика и стоимости билетов. По итогам 2022 года компания смогла превзойти свои коронавирусные результаты по выручке. Согласно прогнозу Research And Markets, мировая индустрия парков развлечений будет расти с совокупным среднегодовым темпом (CAGR) 5,2% до $82,4 млрд к 2030 году.

Свою финансовую отчетность за ІІІ кв. 2023 финансового года компания опубликовала в августе. Доходы от парков развлечений и стримингового сервиса выросли на 13% (прогноз 10%) и 9% (прогноз 10%) соответственно. Выручка ТВ-сервиса сократилась на 7% (прогноз -6%). Общая выручка The Walt Disney Company по итогам квартала выросла на 3,8% г/г до $22,3 млрд.

Показатели прибыльности превзошли прогнозы благодаря сокращению расходов. Так, операционная прибыль была на 7% лучше прогнозов. Рентабельность стримингового сегмента выросла на 12 п. п. (хотя все еще остается убыточной) благодаря приросту ARPU и оптимизации маркетинговых затрат. Сокращение убытков от стриминга, вероятно, позволит компании вывести данный сегмент в безубыточность к концу 2024 года.

С точки зрения технического анализа график цены находится вблизи основного уровня поддержки $80 за акцию (самая низкая цена с октября 2014 года). Торговым сигналом для покупки может стать отбой от $80. Основными целями в таком случае будут 110 (50% Fibo) и 130 (38,2% Fibo) долларов за акцию.

На сегодняшний день большинство аналитиков дают рекомендацию «покупать» со средней целевой ценой $110, что предполагает потенциал роста на 32%.

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