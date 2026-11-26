В декабре 2026 года одним из главных факторов влияния на мировые финансовые рынки останется ситуация на Ближнем Востоке и политическая обстановка в США. Но и, кроме этого, будет достаточно внешних и внутренних событий, способных спровоцировать валютные ралли. О том, какие курсы валют и стоимость основных активов увидим в декабре, поговорим более подробно.

Уже несколько месяцев угроза ограничения судоходства через Ормузский пролив со стороны Ирана держит рынки в напряжении, влияет на нефтяные котировки и усиливает инфляционные риски. При этом Вашингтону пока не удалось достичь поставленных целей в регионе, что наносит удар по международным позициям США и в перспективе может повлиять на доверие инвесторов к доллару.

Несмотря на укрепление американской валюты в последние недели ноября, сочетание геополитических рисков и госдолга США, который превышает $40 трлн, создает предпосылки для ослабления доллара в среднесрочной перспективе.

К этим рискам добавляется недавнее разгромное поражение республиканцев на промежуточных выборах в США. Уже с начала января 2027 года отношения между президентом-республиканцем Дональдом Трампом и обновленным Конгрессом, в котором усилились позиции демократов, могут обостриться. Поэтому рассчитывать на спокойное начало года инвесторам вряд ли стоит.

В таких условиях часть инвесторов предпочитают краткосрочные вложения, пользуясь более высокой доходностью американских активов, несмотря на риски перегрева рынка искусственного интеллекта. Другие — продолжают искать «тихие гавани» как минимум до февраля-марта 2027 года, когда окончательно прояснится характер отношений Трампа с новым составом Конгресса.

Этим объясняется и устойчивый спрос на золото со стороны консервативных инвесторов и центробанков многих стран. Несмотря на периодические снижения котировок, они продолжают наращивать закупки драгметалла и, вероятно, сохранят эту стратегию в декабре. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), за первые девять месяцев 2026 года чистые покупки золота достигли 675,2 тонны — на 35 тонн, или около 6%, больше, чем за аналогичный период 2025 года. В третьем квартале центробанки приобрели 321 тонну золота (+42% к третьему кварталу 2025 года). Это максимальный квартальный показатель с конца 2024 года. В октябре объем закупок составил еще 53 тонны, причем темпы покупок ускорялись третий месяц подряд.

Дополнительным источником колебаний курса евро к доллару в декабре станут решения ведущих центробанков по процентным ставкам. Новые ралли по паре EUR/USD ожидаются на фоне заседаний ФРС США 8−9 декабря и ЕЦБ 16−17 декабря.

На внутреннем валютном рынке Украины динамика курса будет зависеть также от развития ситуации в стране и активности НБУ на межбанке — прежде всего от объемов интервенций по продаже доллара.

Два сценария развития событий в декабре и ценовые прогнозы

Сценарий 1 (умеренно позитивный)

Снижение политического и военного противостояния между США и Ираном с относительно стабильной разблокировкой Ормузского пролива. В этом случае, мои прогнозы таковы:

Нефть

При таком развитии событий цены на нефть Brent в декабре продолжат снижаться с текущих уровней $86−88 до $70−88 за баррель.

Динамика цены нефти Brent

Пара евро/доллар

Постепенное проседание цен на энергоносители будет положительно влиять на мировую экономику, а европейский рынок (сильно зависимый от цен на нефть и газ) продемонстрирует небольшую активизацию роста ВВП, повышение деловой активности и уровня занятости. Однако инфляция в Еврозоне пока останется значительно выше таргета ЕЦБ в 2%.

Напомню, в октябре 2026 года инфляция в еврозоне ускорилась до 4%, против 3,8% в сентябре, тогда как в августе это показатель был в пределах 3,2%. Все это говорит о том, что ЕЦБ, скорее всего, на ближайшем заседании по процентным ставкам повысит их на 0,25% годовых — до 2,75−3,15% годовых. Для обсуждения этого вопроса регулятор соберется в середине декабря.

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Предполагаю, что ФРС США на своем заседании 9 декабря также повысит свои ставки на те же 0,25% годовых — до 4−4,25% годовых. Так что разница между американскими и европейскими ставками не изменится. Но разрядка напряжения на Ближнем Востоке сработает на укрепление позиций евровалюты по отношению к доллару, хотя и сыграет против золота.

В результате произойдет осторожное, постепенное укрепление позиций евро по отношению к доллару с декабрьским коридором колебаний пары в пределах от 1,076 до 1,114 доллара за евро.

Самая большая волатильность пары в декабре будет наблюдаться:

в дни заседаний и обнародований решений ФРС США (8−9 декабря) и ЕЦБ (16−17 декабря) — в пределах от 0,7 до 1,1 цента на евро;

в дни публикаций главных экономических данных по ЕС и США: индексов инфляции, безработицы, ВВП, когда ежедневные колебания пары составят, по моему прогнозу, от 0,4 до 0,9 цента на евро.

График пары евро/доллар

Против доллара в декабре будет играть ситуация на Ближнем Востоке в сочетании с растущим госдолгом США, а против евровалюты — война россии против Украины, рост правых и левых радикальных популистских настроений во многих странах Евросоюза и долговые проблемы Франции.

Золото

Если цены на энергоносители продолжат понемногу снижаться, а военная напряженность на Ближнем Востоке будет ослабевать, одновременное повышение ставок ФРС США и ЕЦБ на 0,25 п.п. будет играть против роста цен на золото. Однако объемы операций на рынке драгметаллов могут увеличиться за счет активных покупок со стороны центробанков и консервативных инвесторов.

Одним из основных продавцов золота на мировом рынке останется россия, которая за счет его продажи финансирует войну против Украины и покрывает растущие дыры в бюджете. Среди крупнейших покупателей — Китай, Польша, Турция и Узбекистан, которые продолжают диверсифицировать свои золотовалютные резервы.

По моему прогнозу, при таком развитии событий мировые цены на золото в декабре будут находиться в пределах $3 280−3 820 за унцию.

Спрос со стороны центробанков и консервативных инвесторов, покупающих золото для снижения валютных рисков, не даст котировкам резко упасть. Тем не менее периодические просадки цен вполне возможны. Они будут побуждать часть спекулянтов продавать золото и переводить средства в более доходные активы.

Динамика цен на золото

Серебро

Цена на серебро при положительном сценарии и активизации экономики начнет снова расти после достаточно долгого периода проседания.

Динамика цены на серебро

По моему прогнозу, при положительном сценарии развития событий цена на серебро в декабре 2026 года будет в пределах от $37,6 до $48 за унцию.

Сценарий 2 (негативный)

Устойчивого перемирия между США и Ираном по-прежнему нет. Военные действия в районе Ормузского пролива периодически обостряются, а судоходство остается опасным. Это приводит к очередным скачкам цен на нефть и сохраняет риски дальнейшего ускорения инфляции во всем мире. В этом случае, мой прогноз следующий:

Нефть

При развитии событий по такому сценарию, по моему прогнозу, цена на нефть марки Brent в течение декабря будет находиться в пределах коридора от $76 до $95 за баррель.

Пара евро/доллар

Резкие колебания цен на энергоносители и опасения инвесторов по поводу скорого обвала акций американских высокотехнологичных компаний спровоцируют распродажи на фондовых рынках США и Европы. Экономика Евросоюза, сильно зависящая от стоимости энергоресурсов, продолжит демонстрировать признаки рецессии. На этом фоне доллар получит временную поддержку по отношению к евро. Правда, такое укрепление будет, скорее, психологическим, чем фундаментальным.

По моему прогнозу, в декабре пара EUR/USD будет находиться в коридоре 1,07−1,107 доллара за евро.

Неопределенность, высокое инфляционное давление и геополитические риски вновь усилят нервозность на мировых рынках. На сырьевых площадках и рынке золота это выльется в очередные спекулятивные ралли.

При таком негативном сценарии ФРС США 9 декабря, ожидаю, повысит ставку сразу на 0,5 п.п., а ЕЦБ 17 декабря — на 0,25 п.п. Такие решения добавят хаоса на финансовых рынках и спровоцируют новую волну распродаж акций.

Особенно резкие колебания ожидаются по паре EUR/USD. В дни заседаний ФРС и ЕЦБ размах курсовых движений может составить 0,8−1,4 цента на евро, а в дни публикации важных экономических новостей — 0,4−1 цент.

Золото

При дальнейшем росте напряжения на всех сегментах мирового рынка и угрозы глобальной рецессии часть инвесторов и центральных банков начнут еще более активно уходить в золото для диверсификации своих активов и минимизации курсовых рисков.

При этом период распродаж на фондовом рынке спровоцирует очередной выход спекулятивных капиталов с рынка драгметаллов в более волатильные и рисковые, но более доходные сегменты рынка ценных бумаг.

В итоге цена на золото покажет разнонаправленное движение, с частой сменой ценового тренда как минимум в первые две декады декабря. А ежедневные колебания стоимости унции золота на всех этих «горячих» новостях могут возрасти до $75 — 120 на унции, что еще больше дезориентирует инвесторов.

По моему прогнозу, мировые цены на золото в декабре при таком негативном сценарии будут в широких пределах — от $3 140 до $3 870 за унцию — с постоянной значительной волатильностью рынка.

Серебро

При негативном развитии событий в мире этот металл продолжит проседать в цене из-за повышения экономических рисков для практически всех развитых стран мира.

Мой прогноз по коридору цены серебра, в этом случае, на декабрь 2026 года — это коридор от $34 до $45,5 за унцию.

Учитывая резкие изменения в мире, вне зависимости от того, по какому сценарию будут развиваться события, в декабре 2026 года особой стабильности и предсказуемости от рынков инвесторам ждать не приходится.

Курс доллара и евро в Украине в декабре

Украина остается очень зависимой от международной финансовой помощи и мировых цен на нефть. Судя по последним заявлениям украинских чиновников и недавним ноябрьским поступлениям почти 8 млрд евро от ЕС, в декабре западные партнеры продолжат финансово страховать наш бюджет и частично — сектор обороны. Это поддержит гривну на межбанке.

Но сохранение высоких мировых цен на энергоносители и необходимость значительных социальных и оборонных выплат спровоцируют усиление инфляционного давления. Это станет серьезной проблемой для отечественной экономики, а впоследствии отразится и на поведении валютного рынка в декабре-январе.

Кроме того, на поведение украинского валютного рынка в декабре 2026 года повлияют следующие основные факторы:

размеры золотовалютных резервов и активность Нацбанка на межбанке с его регулярными интервенциями для поддержки гривны;

контроль за инфляционными процессами и мероприятия Нацбанка для сохранения интереса населения к гривневым инструментам вложений. Скорее всего, 17 декабря НБУ вынужден будет снова повысить учетную ставку еще на 0,5−1% годовых — до 17−17,5% годовых;

последствия российских обстрелов, настроения и активность населения и бизнеса по покупке и продаже валюты.

По оценкам НБУ, общий объем международной помощи за весь 2026 год должен составить около $82 млрд (включая $50 млрд прямой бюджетной поддержки и более $32 млрд по оборонной составляющей).

Учитывая уже поступившие в ноябре крупные транши от Евросоюза, основные декабрьские поступления в госбюджет будут зависеть от скорости утверждения выплат со стороны МВФ (около $1,6 млрд) и ЕС (как минимум по программе Евросоюза Ukraine Facility — около 1,6 млрд евро). Может быть еще заход значительных сумм от ЕС по дополнительным программам финансирования Украины, но гарантированного понимания порядка получения этих сумм на момент написания статьи еще нет.

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С учетом роста расходов НБУ на поддержку гривны на межбанке, по моим расчетам, в декабре они составят $5,5−7,4 млрд, и уже заявленных объемов международной помощи, золотовалютные резервы Украины к концу года, по моему прогнозу, сохранятся на уровне $47−51 млрд.

С макроэкономической точки зрения, этих резервов достаточно, чтобы относительно стабильно завершить 2026 год — без дополнительной эмиссии и существенной девальвации гривны сверх курсовых показателей, заложенных Кабмином в госбюджет на 2026 год.

Формально Нацбанк не рассматривает бюджетный курс, как ориентир для своей валютной политики. Однако в условиях войны полностью игнорировать эти расчеты регулятор также не может.

Поэтому главной проблемой декабря-января, на мой взгляд, станет не столько рост курса, сколько усиление инфляционного давления.

Динамика международных резервов

Что касается рынка ОВГЗ, за счет которого государство покрывает значительную часть бюджетного дефицита и финансирует оборонные расходы, то благодаря поступлениям международной помощи Минфин пока может не спешить с повышением доходности новых выпусков гривневых облигаций. Даже несмотря на повышение учетной ставки НБУ.

Однако, по моим прогнозам, уже с середины декабря, а затем в январе-феврале Минфину все же придется постепенно повышать доходность гривневых госбумаг. Рост будет умеренным — на 0,5−1,5 п.п., в зависимости от сроков обращения облигаций. На фоне ускорения инфляции инвесторы захотят получать более высокую доходность, чтобы хотя бы частично компенсировать обесценивание денег. И Минфину придется учитывать эти требования при проведении аукционов.

Иная ситуация с бенчмарк-ОВГЗ, которые банки используют в том числе для выполнения нормативов обязательного резервирования. Здесь Минфин будет до последнего стараться удерживать доходность на прежнем уровне, рассчитывая на то, что банки продолжат покупать эти бумаги, независимо от предлагаемых ставок, поскольку они необходимы им для выполнения требований НБУ.

ОВГЗ, которые находятся в обороте по номинально-амортизационной стоимости

По валютным ОВГЗ такое увеличение будет вообще не столь значительным — максимум на 0,25% как в долларе, так и в евро. Период повышения ставок доходности растянется, по моему прогнозу, как минимум на первый квартал 2027 года, так как именно валютных средств у Минфина сейчас достаточно за счет захода западных денег.

НБУ. В декабре Нацбанку придется ежедневно присутствовать на межбанке и за счет своих интервенций по продаже доллара страховать гривну. По моему прогнозу, еженедельно такие интервенции будут в пределах от $1 350 млн до $1 890 млн.

Наличный рынок. В декабре население будет больше скупать валюту, чем ее продавать. Объемы такого превышения составят, по моим расчетам, от минимум $40−65 млн до максимум $100−135 млн в день.

Это значительные суммы, но с учетом золотовалютных резервов не ниже $47 млрд-51 млрд, такие объемы не способны «взорвать» курс доллара или евро в обменниках, если НБУ продолжит проводить с банками операции по обмену имеющейся у них безналичной валюты на корсчетах на наличную валюту, с условием закрытия за счет этих средств потребностей граждан при снятии валютных вкладов или валютообменных операций.

Рабочий спред по доллару в большинстве обменников финкомпаний и кассах банков составит в декабре от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 70 копеек. Но останутся и обменники, которые продолжат ставить спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро в пределах до 1 гривны.

Наиболее широкий спред между курсами покупки и продажи доллара и евро будет в первой и второй декаде декабря, когда из-за заседаний ФРС США и ЕЦБ внешние рынки по паре евро/доллар будет сильно лихорадить.

По моим прогнозам, тренд на контролируемую со стороны Нацбанка девальвацию в декабре сохранится при любом из двух вышеописанных сценариев развития событий в мире.

Ежедневные объемы межбанка в декабре по системе Блумберг, по моему прогнозу, будут в пределах от $340 млн до $490 млн. При имеющихся объемах золотовалютных резервах у Нацбанка сохранятся все необходимые рычаги для полного контроля над валютным рынком Украины.

Основными покупателями валюты на торгах в декабре будут госструктуры, ВПК, энергетики, импортеры энергоносителей и ритейлеры. А главными продавцами на рынке останутся НБУ, частично аграрии, IT-сектор и компании, которым разрешено торговать на внешнем рынке продукцией двойного назначения.

НБУ продолжит политику гибкого курсообразования с основной задачей по сглаживанию колебаний курса доллара на межбанке, а косвенно — и курса евро.

Уровень котировок купли/продажи безналичного доллара на торгах в декабре, по моему прогнозу, будет в пределах 45,05 — 46,30 гривен за доллар и, соответственно, в пределах 49,15 — 51,50 гривен за евро. А на наличном рынке ценники продаж валюты обменниками будут на 20−50 копеек выше, чем котировки межбанка.

Ключевой проблемой декабря 2026 года и начала 2027 года будет не столько девальвация гривны, сколько рост инфляции.

Как диверсифицировать сбережения в декабре

Тем, кто находится в Украине, я советовал бы денежные сбережения держать в соотношении:

до 45% в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты, возможно, некоторые облигации известных эмитентов).

(ОВГЗ, депозиты, возможно, некоторые облигации известных эмитентов). до 55% в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта). При этом в долларе около 50% от суммы валютных сбережений, в евро — около 45%, в швейцарских франках — до 2%, и в золоте — до 3%.

Тем, кто находится за границей и не планирует в течение года возвращаться в Украину, я рекомендовал бы денежные сбережения держать в соотношении:

до 40% в национальной валюте страны пребывания (это могут быть депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, но номинированные в валюте страны пребывания).

(это могут быть депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, но номинированные в валюте страны пребывания). до 60% в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, возможно, акции мировых «голубых» фишек, номинированные в долларах США или евро).

Как всегда, учитывая напряженную геополитическую и военную обстановку в мире, я бы сейчас обязательно пересматривал все упомянутые пропорции своих денежных сбережений не реже 1 раза в 1,5 месяца. И делал бы соответствующие корректировки, в зависимости от складывающейся на тот момент ситуации.