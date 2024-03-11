Вакцины от COVID уже не приносят сверхприбыли: на чем теперь зарабатывает Moderna

Эйфория на рынке, похоже, достигла своего пика: с понедельника по четверг рынки росли, даже несмотря на сигналы слабости. А вот в пятницу, прямо посреди дня, резко развернулись компании сектора полупроводников — главный драйвер текущего рынка. Более подробно о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

Прошедшая неделя была наполнена событиями и публикациями макроэкономической статистики. Общая картина в американской экономике остается положительной: данные (по крайней мере, пока) соответствуют сценарию мягкой посадки, в которую мало кто верил еще 2 года назад. Экономика остается сильной, однако, не перегретой, что дает повод ожидать начала снижения ставок ФРС уже в июне.

О чем говорит американский рынок труда

Индекс деловой активности в сфере услуг от организации ISM получился несколько слабее ожиданий: 52,6 против 53, что указывает на продолжение роста, однако, более медленными темпами. Аналогичную динамику демонстрируют и зарплаты: плюс 0,1% в месяц, несмотря на ожидания в +0,2%.

Данные по безработице в пятницу перед открытием рынка были смешанными: количество новых рабочих мест вне с/х сектора (Nonfarm Payrolls) в феврале превысило ожидания (275 тыс., против ожиданий в 200 тыс.). Одновременно выше ожиданий выросла безработица — до 3,9% (ожидали 3,7%).

Связь между рабочими местами вне с/х и уровнем безработицы не всегда прямая.

Nonfarm Payrolls измеряет количество добавленных или утраченных рабочих мест в экономике за последний месяц, за исключением работников в сельскохозяйственной отрасли. На этот показатель могут оказывать влияние экономический рост, деловая уверенность и другие факторы.

С другой стороны, уровень безработицы — это процент общего количества рабочей силы, у которой нет работы и которая активно ищет ее в течение последних четырех недель. На этот показатель может влиять ряд факторов, в том числе люди, которые вступают или выходят из трудоспособного возраста, изменения в количестве занятых и другие факторы.

Уровень безработицы не учитывает людей, которые перестали искать работу. Если больше людей начинают искать работу, потому что их поощряет сильный рынок труда (на что указывает лучшая, чем ожидалось, статистика по Nonfarm Payrolls), они прибавляются к рабочей силе, и если они не находят работу сразу, они считаются безработными, что может увеличить уровень безработицы.

Nvidia снова установила рекорд

Реакция рынка на данные была ожидаемой: акции и облигации выросли в цене на премаркете в пятницу. Однако, в течение часа после открытия рынка настроения инвесторов изменились.

Акции Nvidia на пике достигали 5-процентного роста за день, прежде чем развернуться на 180 градусов и закрыть день в минус 5,5%. Всего от самой высокой до самой низкой точки за день NVDA потеряла более $250 млрд капитализации — это рекорд по однодневному изменению стоимости компании. Соответственно, за NVDA подешевели как другие компании сектора полупроводников, так и индексы широкого рынка.

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Взлеты и падения недели

Одна из вероятных причин смены настроений в полупроводниках — слабый отчет компании Broadcom, еще одного бенефициара тренда. Однако, несмотря на бурную пятницу, были и лидеры, которые шли против широкого рынка. Лидеры и аутсайдеры недели выглядят следующим образом:

Компания Тикер Результат за неделю Albemarle ALB -17,14% Tesla TSLA -13,47% Broadcom AVGO -6,46% Moderna MRNA +8,38% Target TGT +9,29% DexCom DXCM +11,1%

У одной из крупнейших в мире компаний, которые добывают литий, Albemarle (ALB), и крупнейшей автомобильной компания в мире, Tesla (TSLA), был общий фактор падения акций — слабая статистика продаж электромобилей в Китае в феврале. Литий активно используется, как компонент для батарей электрокаров, соответственно, ослабление спроса на данный вид авто влияет и на бизнес сырьевых компаний.

Продажи TSLA в Китае в феврале упали не только к январю, но даже г/г. Всего компания продала 60,4 тыс. авто в феврале, по сравнению с 74,4 тыс. годом ранее, и 71,5 тыс. в январе. Поставки электромобилей от китайской BYD также замедляются: в феврале компания продала 54 908 автомобилей, или на 39% меньше, чем годом ранее. Рынок ожидал спада, но инвесторы все равно озабочены замедлением спроса на новые авто в Китае.

Другие китайские производители также отчитались о сокращении продаж. Суммарные поставки от NIO (NIO), XPeng (XPEV) и Li Auto (LI) упали на 5% г/г. В Китае развивается ценовая война. Она ударит по EV-производителям по всему миру.

Broadcom (AVGO) отчиталась о прибыли на акцию в размере $10,99 за первый финансовый квартал, что превысило прогнозы в $10,4 на акцию. Доход составил $11,96 млрд, что превысило ожидания в $11,8 млрд. Компания заявила, что ее сегмент полупроводниковых решений получил доход в $7,39 млрд, в то время как сегмент инфраструктурного программного обеспечения принес $4,57 млрд.

Broadcom ожидает получить доход за весь год в $50 млрд, что примерно соответствует консенсус-прогнозам в $49,8 млрд. Отчет, казалось бы, неплохой, однако, рынок ожидал большего: весь имеющийся позитив уже в цене и не может дать толчок новому росту.

Broadcom — шестая по размеру полупроводниковая компания в мире с разнообразным портфолио, охватывающим рынки беспроводной связи, сетей, широкополосной связи, хранения данных и промышленных рынков. Компания также является главным игроком в области программного обеспечения, предоставляя решения по виртуализации, инфраструктуре и безопасности крупным предприятиям, финансовым учреждениям и правительствам. Стратегия роста компании была отмечена консолидацией с такими ключевыми приобретениями, как Avago Technologies, Brocade, CA Technologies и Symantec.

Акции биотехнологической компании Moderna (MRNA) росли против широкого рынка. Несмотря на то, что продажи ее вакцины против COVID-19 снизились, биотехнологическая фирма недавно сообщила о неожиданной прибыли за четвертый квартал. И это еще не все хорошие новости для инвесторов.

Во-первых, компания расширила свою рыночную долю. По данным Moderna, осенью 2023 года ее доля американского рынка вакцин достигла 48%, по сравнению с 37% годом ранее. Moderna конкурирует с производителями вакцин Pfizer (PFE) и Novavax (NVAX).

Во-вторых, Moderna, хотя и сохранила прогноз продаж в 2024 году на сумму $4 млрд, но сообщила о планах вернуться к росту в 2025 году и выйти на уровень безубыточности в 2026 году.

Помочь должны новые вакцины. Одно из направлений работы — вакцина от респираторно-синцитиального вируса (РСВ), вызывающего инфекции дыхательных путей. В течение десятилетий этот вирус убивал только в США тысячи новорожденных и пожилых людей, а предлагаемые вакцины одна за другой терпели неудачу.

Но четыре крупных американских фармацевтических компании Штатов — Pfizer, GSK, Moderna и Johnson & Johnson — уже заявили о возможности резко снизить заболеваемость с помощью первых в истории вакцин против РСВ, и причем в ближайшее время. Правда, в этом состязании Moderna пока отстает от конкурентов.

Moderna рассчитывает получить одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США в первой половине года, хотя ранее прогнозировала это событие на апрель. В случае одобрения, вакцина появится на рынке только через год после прививок от компаний Pfizer и GSK.

В более выигрышном положении Moderna в части создания противораковой вакцины, которая разрабатывается в партнерстве с Merck (MRK) для пациентов с меланомой. Приблизительно через три года у пациентов, получивших вакцину против рака и препарат от Merck, риск рецидива рака или смерти снизился на 49%. Риск распространения рака или смерти также снизился на 62%.

Исследование 3 фазы уже ведется, первые результаты ожидаются в этом десятилетии. Но, по крайней мере, один аналитик говорит, что Moderna может потребовать быстрого одобрения в 2025 году. Кроме того, компании проводят позднюю стадию исследования на пациентах с немелкоклеточным раком легких.

Moderna также представила результаты потенциального лечения пропионовой ацидемии, редкого генетического заболевания, при котором организм не может расщеплять определенные белки и жиры.

Сеть супермаркетов Target (TGT) дала хороший отчет: прибыль на акцию составила $2,98, превзойдя оценки аналитиков в $2,42. Выручка за год увеличилась на 1,7% — до $31,9 млрд. Компания также объявила о планах открыть 300 магазинов и запустить новую программу платного членства.

Производитель технологических решений для больных сахарным диабетом, DexCom (DXCM), объявил о запуске Stelo — датчик глюкозы для людей с диабетом, не требующих инъекций инсулина (большинство диабетиков попадает в эту категорию). FDA только что одобрило это устройство, которое может раскрыть еще больше возможностей для развития бизнеса в долгосрочной перспективе.

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Ключевые события этой недели

На этой неделе ключевыми днями будут вторник и пятница. Во вторник опубликуют очередной отчет по инфляции США, который ожидается сильным: +0,4% м/м и +3,1% г/г соответственно. Ожидается рост цен из-за постоянного повышения стоимости топлива в США в феврале. Потребительская инфляция остается устойчивой, ФРС пока не удается опустить ее ниже 3%.

В пятницу пройдет первая в этом году квартальная экспирация, когда одновременно будут погашены фьючерсы, и опционы на акции, фонды, индексы. Такие события сопровождаются большей волатильностью и часто становятся переломным моментом для текущих трендов.