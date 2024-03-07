Компания Tesla по итогам торгов 6 марта потеряла десятое место в списке самых дорогих компаний на биржах США. Вместо автопроизводителя в топ-10 вошла Visa, свидетельствуют данные торгов.
Tesla выбыла из топ-10 самых дорогих компаний США
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По итогам основной торговой сессии акции Tesla упали на 2,32%, до $176,54. Одновременно с этим бумаги Visa подорожали на 0,38%, до $280,43.
В результате капитализация производителя электромобилей составила $562,24 млрд, а рыночная стоимость одной из крупнейших в мире платежных систем — чуть менее $563,38 млрд. Tesla не покидала топ-10 самых дорогих компаний США с 20 января 2023 года, отмечает MarketWatch.
По капитализации Tesla сейчас занимает 11-е место в США.
Теперь топ-10 самых дорогих компаний США выглядит так:
- Microsoft — капитализация по итогам основной торговой сессии 6 марта составила $2,99 трлн;
- Apple — $2,61 трлн;
- NVIDIA — $2,22 трлн
- Amazon — $1,8 трлн;
- Alphabet — $1,64 трлн;
- Meta — $1,27 трлн;
- Berkshire Hathaway — $870,99 млрд;
- Eli Lilly — $740,91 млрд;
- Broadcom — $625,62 млрд;
- Visa — $563,38 млрд.
Источник: Минфин
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