Tesla выбыла из топ-10 самых дорогих компаний США

Компания Tesla по итогам торгов 6 марта потеряла десятое место в списке самых дорогих компаний на биржах США. Вместо автопроизводителя в топ-10 вошла Visa , свидетельствуют данные торгов.

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По итогам основной торговой сессии акции Tesla упали на 2,32%, до $176,54. Одновременно с этим бумаги Visa подорожали на 0,38%, до $280,43.

В результате капитализация производителя электромобилей составила $562,24 млрд, а рыночная стоимость одной из крупнейших в мире платежных систем — чуть менее $563,38 млрд. Tesla не покидала топ-10 самых дорогих компаний США с 20 января 2023 года, отмечает MarketWatch.

По капитализации Tesla сейчас занимает 11-е место в США.

Теперь топ-10 самых дорогих компаний США выглядит так: