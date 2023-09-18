Топ-акции недели: какие компании росли, а какие оказались в лузерах

Прошедшая неделя была довольно противоречивой для инвесторов, от самого ожидаемого IPO разработчика микросхем — компании Arm до рекордов государственного долга США, бойкота профсоюза работников «большой тройки» и крупнейшей экспирации опционов за всю историю. Обо всех этих событиях на прошлой неделе рассказал «Минфину» инвестиционный эксперт Никита Гуппал.

Рост акций Arm Holdings после успешного IPO

Акции компании Arm Holdings, которая занимается разработкой микросхем и контролируется SoftBank, выросли почти на 25% в первый день торгов после продажи акций по цене $51 за штуку во время первичного публичного размещения. На момент открытия рынка стоимость Arm оценивалась почти в $60 млрд. Компания продала примерно 95,5 млн акций.

SoftBank, которая приобрела компанию в 2016 году, сейчас контролирует около 90% акций. Главный финансовый директор компании, Джейсон Чайлд, в интервью CNBC отметил, что компания сосредоточена на росте роялти и предоставлении своим клиентам продуктов, которые стоят меньше и делают больше.

Много роялти Arm получено из продуктов, которые выпустили несколько десятилетий назад. Примерно половина роялти компании, которая составляла $1,68 млрд в 2022 году, происходит от продуктов, которые выпустили между 1990 и 2012 годами.

Значительная часть аналитиков на Уолл-стрит отмечает завышенную оценку по сравнению с реальной стоимостью компании, особенно учитывая возможную рецессию и как следствие спад котировок акций технологических компаний.

Инфляция и долги: риски для американской экономики на горизонте

На макроуровне ситуация остается не достаточно оптимистичной. Инфляция в США в августе выросла до 3,7%, что на 0,1% выше прогнозируемых показателей. Это может свидетельствовать об увеличении экономического давления. Однако фондовый рынок остается оптимистичным, ведь игнорирует весь негатив и ожидает решения Федеральной резервной системы о паузе в повышении ставок уже на этой неделе.

Другой важной темой является финансовая стабильность граждан США. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, выплаты процентов по личным долгам в США достигли 500 миллиардов долларов только за август. Это на 80% больше, чем в 2021 году. Эти данные подчеркивают растущее давление на американских потребителей и возможные риски для экономики страны в целом.

Новые проблемы компаний из-за забастовок и судебных исков

Данные, что у граждан не хватает средств, подтверждает следующая новость: «Профсоюз United Auto Workers (UAW) начал забастовку на предприятиях автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis». Это первый случай в истории, когда забастовка одновременно касается всех трех гигантов.

Согласно данным, около 13 000 членов UAW прекратили работу на заводах этих компаний. Основные требования профсоюза включают повышение зарплат, улучшение условий пенсионного обеспечения и другие социальные льготы. Генеральный директор Ford, Джим Фарли, отметил, что требование профсоюза об увеличении зарплат на 40% может угрожать стабильности компании и в результате привести к банкротству. Поэтому будем наблюдать за развитием событий, ведь согласование на условия протестующих обусловит как следствие повышение инфляции с чем так сильно борется американское правительство.

В то же время Калифорния решила взять на себя роль защитника климата и подала в суд на пять крупных нефтяных компаний: Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhilips и Chevron. Штат обвиняет их в причинении климатического кризиса и требует создания специального фонда для компенсации убытков. Это может негативно повлиять на котировки этих компаний.

Также стоит обратить внимание на то, что в пятницу прошла крупнейшая за всю историю экспирация опционов — на $3.4 трлн. Это событие вызвало повышенную волатильность как в четверг, так и в день экспирации.

Новости глобальных рынков: проблемы в китайской экономике нарастают

В августе из Китая вывели активы на сумму $14,9 млрд. Это отражает снижение доверия инвесторов к китайской экономике, и заставляет их обращаться к другим рынкам, таким как Индия. Вместе с тем китайские ритейл-инвесторы не очень спешат нести средства на фондовый рынок. Также не стоит забывать о давлении Евросоюза на китайский автопром, что может перерасти в новые налоги для крупнейшего экспортера электрокаров в мире. Это в свою очередь существенно повлияет на маржинальность этих компаний и может перерасти в новую торговую войну.

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Наибольшие рост и падение «гигантов» на прошлой неделе

Tesla, Inc. (TSLA) +9.22%

11 сентября Tesla получила повышение рейтинга и увеличение целевой цены на 60% на основе расчетов, что ее суперкомпьютер Full-Self Driving (FSD) может увеличить стоимость гиганта электромобилей на полтриллиона долларов.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас повысил рейтинг акций TSLA до «overweight» и поднял свою целевую цену до 400. Он также написал, что акции Tesla являются «топовым выбором» Morgan Stanley. Илон Маск утверждает, что почти вся долгосрочная стоимость Tesla будет от ИИ и роботов, как транспортных, так и гуманоидных. Это заявление прозвучало на X (ранее Twitter) 11 сентября.

Однако известный инвестор Jeremy Grantham выражает опасения относительно будущего рынка акций. Он обращает внимание на потенциальные риски, связанные с ростом цен на недвижимость и другие активы. Особенно его беспокоит ситуация вокруг акций Tesla, которые, по его мнению, могут стать «спусковым механизмом» для будущего краха.

Qualcomm, Inc. (QCOM) +6.56%

Apple объявила о новом соглашении с Qualcomm по поставке чипов. Qualcomm обеспечит свои системы Snapdragon 5G Modem-RF для будущих смартфонов Apple, которые выйдут в период с 2024 по 2026 годы.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Несмотря на предыдущие попытки производства собственных чипов, Apple подтвердила свою потребность в сотрудничестве с Qualcomm. Хотя Apple приобрела бизнес модемных чипов Intel в 2019 году, ее собственная технология еще не готова к массовому использованию. Это соглашение является вторым последовательным соглашением между Apple и Qualcomm и имеет схожую структуру с предыдущим соглашением.

Moderna, Inc. (MRNA) +6.48%

Акции Moderna выросли после публикации положительных результатов испытаний их вакцины против гриппа на основе mRNA. Этот шаг является частью стратегии Moderna после пандемии COVID-19, которая предусматривает расширение сферы персонализированной медицинской помощи.

Финансовый директор компании, Джеймс Мок, поделился планами по разработке новых вакцин против COVID, RSV и гриппа на текущий сезон. Кроме того, компания активно работает над комбинированной вакциной против RSV, гриппа и COVID.

RTX Corp (RTX) -10.12%

Акции RTX упали более чем на 7% в понедельник и в целом более чем на 10% за неделю после заявления компании об ожидаемом снижении прибыли на сумму до $3,5 млрд из-за отзыва продукции (сотен реактивных двигателей Pratt & Whitney) в течение следующих нескольких лет.

RTX планирует вывести на проверку от 600 до 700 двигателей Pratt в течение следующих трех лет из-за проблемы, которая связана с порошковым металлом, который использовался для изготовления некоторых деталей. Большинство этих двигателей проверят уже в этом году и в начале 2024 года.

Также на дальнейшее падение могли повлиять новости из Китая о санкциях на крупнейших производителей вооружения в США, которые поставляют оружие на Тайвань.

Netflix Inc (NFLX) -10.51%

Финансовый директор Netflix, Спенсер Нойман, дал прогноз по операционной марже в диапазоне 18−20%, что ниже консенсусного прогноза в 22,1%. Он также отметил, что создание рекламного бизнеса с нуля является не простой задачей.

Netflix запустил тариф с рекламной поддержкой, и значительная часть пользователей начала переходить на этот тариф. Однако по словам Ноймана, рекламный бизнес пока не приносит значимого дохода, что стало еще одной причиной падения цены акций.

Adobe Inc. (ADBE) -7.03%

Известный пионер в мире PDF, недавно приобрела онлайн-платформу дизайна Figma за впечатляющие $20 миллиардов. Эта сделка стала причиной большого недовольства на Wall Street.

Цена сделки в 20 раз превышает ожидаемые продажи Figma в этом году. Аналитики из Wells Fargo и Edward Jones снизили рейтинг акций Adobe. Рост продаж Adobe в этом году снизился до 12%. Хотя приобретение Figma может повысить темпы роста Adobe, а высокая стоимость сделки может негативно повлиять на прибыльность.

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Что ожидать на этой неделе

В среду (20 сентября) ждем протоколы ФРС и решение по процентной ставке. Несмотря на немного выше ожиданий показатели инфляции и до сих пор сильный рынок труда инвесторы с вероятностью 99% (по данным CME FedWatch Tool) предусматривают паузу в повышении ставок. Сильной волатильности на рынке быть не должно, поскольку это решение уже заложено в цены.

В четверг (21 сентября) выйдут данные по заявкам по безработице, ожидается их увеличение на 5000. Это один из индикаторов рынка труда, и чтобы это повышение ставок стало последним, заявки должны увеличиваться значительными темпами, что будет указывать на охлаждение в этом сегменте, и в результате замедление инфляции.

В пятницу (22 сентября) опубликуют данные по ситуации в секторе услуг S&P Global Services PMI, что даст нам понимание о замедлении или росте этого сегмента, который имеет влияние на общую экономику в США.