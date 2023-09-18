Прошедшая неделя была довольно противоречивой для инвесторов, от самого ожидаемого IPO разработчика микросхем — компании Arm до рекордов государственного долга США, бойкота профсоюза работников «большой тройки» и крупнейшей экспирации опционов за всю историю. Обо всех этих событиях на прошлой неделе рассказал «Минфину» инвестиционный эксперт Никита Гуппал.
Топ-акции недели: какие компании росли, а какие оказались в лузерах
Рост акций Arm Holdings после успешного IPO
Акции компании Arm Holdings, которая занимается разработкой микросхем и контролируется SoftBank, выросли почти на 25% в первый день торгов после продажи акций по цене $51 за штуку во время первичного публичного размещения. На момент открытия рынка стоимость Arm оценивалась почти в $60 млрд. Компания продала примерно 95,5 млн акций.
SoftBank, которая приобрела компанию в 2016 году, сейчас контролирует около 90% акций. Главный финансовый директор компании, Джейсон Чайлд, в интервью CNBC отметил, что компания сосредоточена на росте роялти и предоставлении своим клиентам продуктов, которые стоят меньше и делают больше.
Много роялти Arm получено из продуктов, которые выпустили несколько десятилетий назад. Примерно половина роялти компании, которая составляла $1,68 млрд в 2022 году, происходит от продуктов, которые выпустили между 1990 и 2012 годами.
Значительная часть аналитиков на Уолл-стрит отмечает завышенную оценку по сравнению с реальной стоимостью компании, особенно учитывая возможную рецессию и как следствие спад котировок акций технологических компаний.
Инфляция и долги: риски для американской экономики на горизонте
На макроуровне ситуация остается не достаточно оптимистичной. Инфляция в США в августе выросла до 3,7%, что на 0,1% выше прогнозируемых показателей. Это может свидетельствовать об увеличении экономического давления. Однако фондовый рынок остается оптимистичным, ведь игнорирует весь негатив и ожидает решения Федеральной резервной системы о паузе в повышении ставок уже на этой неделе.
Другой важной темой является финансовая стабильность граждан США. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, выплаты процентов по личным долгам в США достигли 500 миллиардов долларов только за август. Это на 80% больше, чем в 2021 году. Эти данные подчеркивают растущее давление на американских потребителей и возможные риски для экономики страны в целом.
Новые проблемы компаний из-за забастовок и судебных исков
Данные, что у граждан не хватает средств, подтверждает следующая новость: «Профсоюз United Auto Workers (UAW) начал забастовку на предприятиях автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis». Это первый случай в истории, когда забастовка одновременно касается всех трех гигантов.
Согласно данным, около 13 000 членов UAW прекратили работу на заводах этих компаний. Основные требования профсоюза включают повышение зарплат, улучшение условий пенсионного обеспечения и другие социальные льготы. Генеральный директор Ford, Джим Фарли, отметил, что требование профсоюза об увеличении зарплат на 40% может угрожать стабильности компании и в результате привести к банкротству. Поэтому будем наблюдать за развитием событий, ведь согласование на условия протестующих обусловит как следствие повышение инфляции с чем так сильно борется американское правительство.
В то же время Калифорния решила взять на себя роль защитника климата и подала в суд на пять крупных нефтяных компаний: Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhilips и Chevron. Штат обвиняет их в причинении климатического кризиса и требует создания специального фонда для компенсации убытков. Это может негативно повлиять на котировки этих компаний.
Также стоит обратить внимание на то, что в пятницу прошла крупнейшая за всю историю экспирация опционов — на $3.4 трлн. Это событие вызвало повышенную волатильность как в четверг, так и в день экспирации.
Новости глобальных рынков: проблемы в китайской экономике нарастают
В августе из Китая вывели активы на сумму $14,9 млрд. Это отражает снижение доверия инвесторов к китайской экономике, и заставляет их обращаться к другим рынкам, таким как Индия. Вместе с тем китайские ритейл-инвесторы не очень спешат нести средства на фондовый рынок. Также не стоит забывать о давлении Евросоюза на китайский автопром, что может перерасти в новые налоги для крупнейшего экспортера электрокаров в мире. Это в свою очередь существенно повлияет на маржинальность этих компаний и может перерасти в новую торговую войну.
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Наибольшие рост и падение «гигантов» на прошлой неделе
Tesla, Inc. (TSLA) +9.22%
11 сентября Tesla получила повышение рейтинга и увеличение целевой цены на 60% на основе расчетов, что ее суперкомпьютер Full-Self Driving (FSD) может увеличить стоимость гиганта электромобилей на полтриллиона долларов.
Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас повысил рейтинг акций TSLA до «overweight» и поднял свою целевую цену до 400. Он также написал, что акции Tesla являются «топовым выбором» Morgan Stanley. Илон Маск утверждает, что почти вся долгосрочная стоимость Tesla будет от ИИ и роботов, как транспортных, так и гуманоидных. Это заявление прозвучало на X (ранее Twitter) 11 сентября.
Однако известный инвестор Jeremy Grantham выражает опасения относительно будущего рынка акций. Он обращает внимание на потенциальные риски, связанные с ростом цен на недвижимость и другие активы. Особенно его беспокоит ситуация вокруг акций Tesla, которые, по его мнению, могут стать «спусковым механизмом» для будущего краха.
Qualcomm, Inc. (QCOM) +6.56%
Apple объявила о новом соглашении с Qualcomm по поставке чипов. Qualcomm обеспечит свои системы Snapdragon 5G Modem-RF для будущих смартфонов Apple, которые выйдут в период с 2024 по 2026 годы.
Финансовые условия сделки не разглашаются. Несмотря на предыдущие попытки производства собственных чипов, Apple подтвердила свою потребность в сотрудничестве с Qualcomm. Хотя Apple приобрела бизнес модемных чипов Intel в 2019 году, ее собственная технология еще не готова к массовому использованию. Это соглашение является вторым последовательным соглашением между Apple и Qualcomm и имеет схожую структуру с предыдущим соглашением.
Moderna, Inc. (MRNA) +6.48%
Акции Moderna выросли после публикации положительных результатов испытаний их вакцины против гриппа на основе mRNA. Этот шаг является частью стратегии Moderna после пандемии COVID-19, которая предусматривает расширение сферы персонализированной медицинской помощи.
Финансовый директор компании, Джеймс Мок, поделился планами по разработке новых вакцин против COVID, RSV и гриппа на текущий сезон. Кроме того, компания активно работает над комбинированной вакциной против RSV, гриппа и COVID.
RTX Corp (RTX) -10.12%
Акции RTX упали более чем на 7% в понедельник и в целом более чем на 10% за неделю после заявления компании об ожидаемом снижении прибыли на сумму до $3,5 млрд из-за отзыва продукции (сотен реактивных двигателей Pratt & Whitney) в течение следующих нескольких лет.
RTX планирует вывести на проверку от 600 до 700 двигателей Pratt в течение следующих трех лет из-за проблемы, которая связана с порошковым металлом, который использовался для изготовления некоторых деталей. Большинство этих двигателей проверят уже в этом году и в начале 2024 года.
Также на дальнейшее падение могли повлиять новости из Китая о санкциях на крупнейших производителей вооружения в США, которые поставляют оружие на Тайвань.
Netflix Inc (NFLX) -10.51%
Финансовый директор Netflix, Спенсер Нойман, дал прогноз по операционной марже в диапазоне 18−20%, что ниже консенсусного прогноза в 22,1%. Он также отметил, что создание рекламного бизнеса с нуля является не простой задачей.
Netflix запустил тариф с рекламной поддержкой, и значительная часть пользователей начала переходить на этот тариф. Однако по словам Ноймана, рекламный бизнес пока не приносит значимого дохода, что стало еще одной причиной падения цены акций.
Adobe Inc. (ADBE) -7.03%
Известный пионер в мире PDF, недавно приобрела онлайн-платформу дизайна Figma за впечатляющие $20 миллиардов. Эта сделка стала причиной большого недовольства на Wall Street.
Цена сделки в 20 раз превышает ожидаемые продажи Figma в этом году. Аналитики из Wells Fargo и Edward Jones снизили рейтинг акций Adobe. Рост продаж Adobe в этом году снизился до 12%. Хотя приобретение Figma может повысить темпы роста Adobe, а высокая стоимость сделки может негативно повлиять на прибыльность.
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Что ожидать на этой неделе
В среду (20 сентября) ждем протоколы ФРС и решение по процентной ставке. Несмотря на немного выше ожиданий показатели инфляции и до сих пор сильный рынок труда инвесторы с вероятностью 99% (по данным CME FedWatch Tool) предусматривают паузу в повышении ставок. Сильной волатильности на рынке быть не должно, поскольку это решение уже заложено в цены.
В четверг (21 сентября) выйдут данные по заявкам по безработице, ожидается их увеличение на 5000. Это один из индикаторов рынка труда, и чтобы это повышение ставок стало последним, заявки должны увеличиваться значительными темпами, что будет указывать на охлаждение в этом сегменте, и в результате замедление инфляции.
В пятницу (22 сентября) опубликуют данные по ситуации в секторе услуг S&P Global Services PMI, что даст нам понимание о замедлении или росте этого сегмента, который имеет влияние на общую экономику в США.
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