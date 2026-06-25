Украинцам разрешат инвестировать в акции и корпоративные облигации без уплаты налогов

Украинцы держат триллионы гривен под матрацами и на банковских счетах. В Верховной Раде обнародовали план, как вынудить эти деньги работать на экономику. При этом больше зарабатывать смогут и частные инвесторы. «Минфин» разбирался, в чем преимущества и недостатки новой идеи и есть ли у нее шанс на реализацию.

Как будут работать личные счета

Новые возможности для инвестиций закреплены в законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки национального инвестора» (№ 15314).

Изменения внесла группа народных депутатов из партий «Слуга народа» и «Голос». Среди инициаторов, в частности, председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Разработка инициативы Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а внесение проекта народными депутатами, которые её поддерживают, — довольно привычная практика для государственных учреждений, которые сами не обладают законодательной инициативой. Другой вариант для них — подача проекта через Кабмин, но обычно эта процедура более длительная и сложная.

Поскольку инициатива исходит от непосредственно заинтересованного государственного учреждения, её поддерживают председатель профильного комитета и депутаты из двух фракций, можно сделать вывод, что это повышает шансы на принятие. Хотя, конечно, это еще не гарантирует успеха.

Главная новинка проекта — введение личных инвестиционных счетов (ЛИС). Открыть их можно будет в компаниях, имеющих депозитарную и брокерскую (или субброкерскую) лицензии.

Срок действия такого счета не будет ограничен, а ежемесячно на него можно будет вносить эквивалент до 10 тыс. евро. Средства с этого счета можно будет вкладывать в:

эмиссионные ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении в Украине;

финансовые и товарные аграрные ноты;

другие финансовые инструменты, которые будет определять Нацкомиссия.

Главное преимущество ЛИС — отсутствие налогообложения каких-либо доходов со средств, находившихся на счете не менее 3 лет (1095 календарных дней).

По сравнению с мировой практикой украинские авторы проекта ничего принципиально нового не придумали. Аналоги ЛИС существуют в большинстве западных стран. Отличаются лишь особенности их применения. В частности, сколько времени средства должны пролежать на счете, чтобы доход не облагался налогом, и каковы правила досрочного снятия средств.

Зачем это нужно частному инвестору

Для начала разберем, что такое «эмиссионные ценные бумаги», в которые можно будет инвестировать через ЛИС. Сюда входят акции компаний, государственные, муниципальные и корпоративные облигации, инвестиционные сертификаты.

Фактически это все ценные бумаги, которые могут заинтересовать частного инвестора и в которые он может инвестировать сейчас. Единственная проблема — в настоящее время доходность по ним облагается налогом.

Для доходов от корпоративных и муниципальных облигаций ставка составляет 18% НДФЛ и 5% военного сбора, всего 23%.

Дивиденды по инвестиционным сертификатам и паевым фондам облагаются налогом по ставке 9% НДФЛ и 5% военного сбора, всего 14%.

Доход от продажи акций украинских компаний и инвестиционных сертификатов — 18% НДФЛ и 5% военного сбора, всего 23%.

Инвестирование же через ЛИС позволит не платить налоги со всех вышеупомянутых ценных бумаг, что существенно повысит их чистую доходность.

Например, если сейчас доходность ОВГЗ с погашением через год составляет около 15%, а корпоративных облигаций — 18%, то после учета налогов чистая прибыль от последних составит менее 14%, тогда как доходность государственных ценных бумаг не изменится.

Как следствие, сейчас частному инвестору выгоднее выбрать ОВГЗ с доходностью 15%, чем корпоративные бумаги с 18% годовых. Однако при инвестировании через ЛИС будет смысл вкладывать средства в более доходные бумаги.

При этом никто не обязывает долго держать какой-либо актив. Владелец счета может купить корпоративные облигации, впоследствии продать их, приобрести акции, а затем — инвестиционные сертификаты. Доходы от этих операций не будут облагаться налогом. Главное, чтобы средства оставались на счете в течение трех лет.

Зачем эти изменения государству

Сегодня на счетах в банках украинцы держат 1,486 трлн грн. Еще более 900 млрд — наличная гривна, а наибольшую сумму — 7,466 трлн грн — составляют валютные наличные сбережения физических и юридических лиц.

Цель изменений — перенаправить хотя бы часть этих денег в экономику. Кроме того, когда украинцы привыкнут инвестировать в ценные бумаги, это откроет путь для выпуска облигаций новых компаний, а также для торговли акциями на отечественных биржах. Это позволит предприятиям проще привлекать средства для развития.

«Мы создаем условия, при которых каждый украинец сможет не только хранить средства, но и становиться инвестором украинской экономики. Я убежден, что каждый украинец должен стать капиталистом — владельцем активов, которые работают на его благосостояние и одновременно на развитие страны. Это законопроект о доверии, о долгосрочном накоплении и о том, чтобы деньги граждан работали на развитие Украины», — прокомментировал законопроект председатель НКЦБФР Алексей Семенюк.

Надежным эмитентам довольно сложно конкурировать с процентными ставками по ОВГЗ, а введение инвестиционных счетов могло бы дать толчок рынку корпоративных ценных бумаг, убежден руководитель брокерского подразделения инвестгруппы ICU Андрей Величко. «Государство, в свою очередь, получило бы ресурс для развития экономики, который сейчас, к сожалению, практически не работает», — отметил он.

Готовы ли брокеры к изменениям

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», убеждены, что техническая инфраструктура для внедрения изменений уже существует. «Участники рынка точно готовы к приходу массового розничного инвестора. Торговые системы брокеров уже работают в режиме онлайн — от начала регистрации до получения доходов клиентами. Более того, например, мы внедрили полностью автоматизированный онлайн-блок посттрейдинговой отчетности для клиента, где можно 24/7 в удобное время получить необходимые справки как для анализа инвестиций, так и для подачи официальной отчетности в налоговую или НАЗК», — говорит Андрей Величко.

В том, что рынок уже проходит трансформацию, убежден и руководитель отдела развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко. «Если сравнивать с началом полномасштабного вторжения, украинский рынок капитала сегодня значительно лучше подготовлен к приходу массового инвестора. Прежде всего это стало возможным благодаря развитию финтех-решений в инвестиционных компаниях, цифровизации процессов открытия счетов и инвестирования, а также запуску покупки ОВГЗ через приложение „Дия“, что существенно упростило первый шаг для миллионов граждан», — объясняет он.

Какие риски для инвестора

Торговля через ЛИС может таить в себе несколько потенциальных рисков для инвесторов. Первый из них — это ненадежность брокерской компании, ведь всегда есть вероятность, что она будет использовать мошеннические схемы или обанкротится. В западных странах на такие случаи существует страхование инвестиционных счетов. Подобно тому, как у нас ФГВФО страхует депозиты.

Нынешний же проект не предусматривает системы страхования, вместо этого устанавливает регулирование и систему контроля за брокерами со стороны НКЦПФР.

Первый механизм защиты — отдельный внутренний учет. ЛИС представляет собой отдельный счет во внутренней системе фирмы. Брокер обязан вести строгий, отдельный учет денег клиентов от собственных средств компании. Также предполагается, что средства клиента нельзя будет конфисковать за долги брокера.

Устанавливается жесткий лицензионный фильтр — вести ЛИС будут иметь право только компании, которые одновременно обладают двумя лицензиями — депозитарной и брокерской (или субброкерской). По замыслу авторов проекта, это должно отсеять фирмы-однодневки. Также Нацкомиссия будет осуществлять постоянный мониторинг операций брокеров.

Второй риск связан с неудачными инвестициями. Объявить о банкротстве может эмитент корпоративных облигаций, акции компании могут существенно подешеветь. Инвесторы нигде в мире не защищены от таких ситуаций. Пока физические лица преимущественно покупают ОВГЗ, в их распоряжении есть надежный инструмент. Однако по мере развития фондового рынка будет появляться все больше компаний, не имеющих надежной бизнес-модели.

Третий риск для частных инвесторов — это замораживание средств на 3 года. Конечно, возможность вывести их раньше останется, но при условии уплаты налогов со всех полученных доходов.

Удастся ли реализовать изменения

По мнению Сергея Гончаренко, сама идея ЛИС правильна по своей сути, ведь она подталкивает граждан к долгосрочным инвестициям и создает налоговые стимулы для накопления капитала.

«Однако стоит сохранять умеренный оптимизм относительно быстрого эффекта от этого инструмента. Сам по себе налоговый стимул не гарантирует массового притока инвесторов, если параллельно не развиваются институты защиты прав владельцев ценных бумаг и не укрепляется корпоративное управление», — отмечает он.

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По словам эксперта, в Украине все еще недостаточно развиты механизмы защиты миноритарных акционеров, являющихся одним из фундаментальных элементов доверия к рынку капитала. Поэтому успех инвестиционных счетов будет зависеть не только от налоговых льгот, но и общего прогресса в сфере регулирования и защиты инвесторов.