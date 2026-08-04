Киевская область проверила готовность мобильных операторов к блекаутам

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Главная цель тестирования — проверить скорость взаимодействия между операторами связи, общинами и органами власти.

Общины Киевщины получили от мобильных операторов 1196 генераторов для базовых станций. В случае длительного отключения электроэнергии оператор должен сообщить о необходимости резервного питания, громада — обеспечить выезд мобильной группы и доступ к объекту, а районные и областная администрации — координировать процесс.

В тестировании приняли участие все 69 территориальных общин Киевской области, а также операторы Vodafone Ukraine, lifecell и Kyivstar.

В ходе проверки выявили проблемы в 14 общинах

Учеба проходила через областную систему реагирования.

Мобильные группы получали задания, выезжали в определенные базовые станции и проверяли:

доступность объектов для аварийных бригад;

состояние генераторов и возможность подключения резервного питания;

готовность общин обеспечить транспорт и необходимые ресурсы;

быстрота передачи информации между всеми участниками.

По результатам проверки в 55 общинах мобильные группы успешно добрались до базовых станций и подтвердили готовность оборудования к работе.

В то же время в 14 общинах выявились проблемы, в том числе с состоянием подъездных путей к объектам, доступом к базовым станциям или подключением оборудования. Все недостатки были зафиксированы и переданы для дальнейшего устранения.

В Киевской ОГА отметили, что повторная проверка будет проведена после того, как проблемы будут исправлены. По словам представителей администрации, тестирование позволило оценить реальное состояние готовности системы и определить, какие процессы нуждаются в доработке.

Напомним

Необходимость проверки готовности к работе в условиях блекаутов связана еще и с тем, что в Украине сохраняются риски для стабильности энергосистемы.

Минфин уже сообщал, что из-за высокого уровня потребления электроэнергии, жары и погрузки на оборудование в Киеве и Киевской области уже применяли экстренные отключения электроэнергии.

В таких условиях стабильная работа мобильной связи зависит от резервного питания на базовых станциях и оперативного взаимодействия аварийных служб.