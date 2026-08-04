Киевская область проверила готовность мобильных операторов к блекаутам

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Главная цель тестирования — проверить скорость взаимодействия между операторами связи, общинами и органами власти.
Общины Киевщины получили от мобильных операторов 1196 генераторов для базовых станций. В случае длительного отключения электроэнергии оператор должен сообщить о необходимости резервного питания, громада — обеспечить выезд мобильной группы и доступ к объекту, а районные и областная администрации — координировать процесс.
В тестировании приняли участие все 69 территориальных общин Киевской области, а также операторы Vodafone Ukraine, lifecell и Kyivstar.
В ходе проверки выявили проблемы в 14 общинах
Учеба проходила через областную систему реагирования.
Мобильные группы получали задания, выезжали в определенные базовые станции и проверяли:
- доступность объектов для аварийных бригад;
- состояние генераторов и возможность подключения резервного питания;
- готовность общин обеспечить транспорт и необходимые ресурсы;
- быстрота передачи информации между всеми участниками.
По результатам проверки в 55 общинах мобильные группы успешно добрались до базовых станций и подтвердили готовность оборудования к работе.
В то же время в 14 общинах выявились проблемы, в том числе с состоянием подъездных путей к объектам, доступом к базовым станциям или подключением оборудования. Все недостатки были зафиксированы и переданы для дальнейшего устранения.
В Киевской ОГА отметили, что повторная проверка будет проведена после того, как проблемы будут исправлены. По словам представителей администрации, тестирование позволило оценить реальное состояние готовности системы и определить, какие процессы нуждаются в доработке.
Напомним
Необходимость проверки готовности к работе в условиях блекаутов связана еще и с тем, что в Украине сохраняются риски для стабильности энергосистемы.
Минфин уже сообщал, что из-за высокого уровня потребления электроэнергии, жары и погрузки на оборудование в Киеве и Киевской области уже применяли экстренные отключения электроэнергии.
В таких условиях стабильная работа мобильной связи зависит от резервного питания на базовых станциях и оперативного взаимодействия аварийных служб.
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