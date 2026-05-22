Украинские компании привлекают средства через корпоративные облигации: стоит ли их покупать

«Минфин» продолжает помогать формировать инвестиционный портфель читателей. На этот раз мы решили предложить вам на выбор корпоративные облигации. Этот инструмент становится популярным, ведь доходность по ним превышает депозиты, а зачастую и ОВГЗ. Поэтому давайте рассмотрим, какие у них преимущества и недостатки, а финальное решение, как всегда, остается за вами.

Инвестиционный бум

Еще несколько лет назад корпоративные облигации были довольно редким явлением на инвестиционном рынке Украины. Их предлагали только единичные компании, а выпуски выкупали в основном банки, негосударственные пенсионные фонды и страховые компании.

Конечно, при большом желании, частный инвестор мог бы также купить такие ценные бумаги, но сначала ему нужно было бы определиться, как это сделать. Облигации могли продать сами компании, если обратиться к ним в офис, заказ мог бы выполнить и брокер, разместив соответствующую заявку на бирже. Но для украинцев, которые к тому времени уже привыкли размещать деньги в банках просто с помощью мобильных приложений, это могло показаться слишком сложным.

Путь к сердцу частных инвесторов корпоративные облигации начали прокладывать через упрощение процедуры покупки. Да, возможность купить корпоративные бумаги появилась в приложениях брокеров Универ, ICU и Bond UA. Процедура их покупки в целом не отличается от покупки обычных ОВГЗ.

Некоторые компании по привлечению средств развивают собственные сервисы. Например, NovaPay, финансовая компания, которая входит в группу Nova (Новая почта), предоставила клиентам возможность купить собственные корпоративные облигации* в приложении компании. В нем также есть функционал, который обычно предлагают банки: открыть платежную или кредитную карту, осуществлять переводы денег, платить коммуналку и т. д. , а корпоративные облигации по факту выступают альтернативой депозита.

Модель размещения ценных бумаг через собственное приложение оказалась удачной. Как сообщили «Минфину» в NovaPay, облигации компании купили почти 7 800 частных инвесторов.

Как работают корпоративные облигации

Принцип корпоративных облигаций по факту тот же, что и у ОВГЗ. Только если у последних деньги у инвесторов под проценты берет государство, то в первом варианте — частные компании.

Компании выпускают эти бумаги, если такой способ привлечения средств для них более выгодный, чем традиционное банковское кредитование. В то же время, чтобы инвесторы покупали облигации, они, как правило, предлагают более высокую доходность, чем по банковским вкладам. Потому что депозиты — давно известный инструмент, а вот лояльность к облигациям еще нужно построить. Поэтому здесь условия могут быть лучше, хотя по всем критериям они не уступают депозитам.

Главный вопрос, который может беспокоить инвесторов при покупке этих бумаг, — гарантия возврата средств. По ОВГЗ это обязательство правительства; в случае с депозитами, если банк обанкротится, вкладчиков подстрахует ФГВФЛ. А вот выплаты по корпоративным облигациям гарантирует компания, которая привлекает средства. Если она исчезнет — инвесторы свои деньги не увидят. Конечно, существует процедура банкротства, продажи активов и возврат таким образом средств, но это, скорее, в теории, чем на практике. Поэтому, покупая такие бумаги, стоит проверить, каков кредитный рейтинг выбранных бумаг, и крепко ли компания стоит на ногах.

Еще одна особенность корпоративных облигаций состоит в том, что доход по ним облагается налогами по тем же ставкам, что и проценты по депозитам, — 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Какие бумаги можно купить

В последнее время количество эмитентов корпоративных облигаций стало увеличиваться. Например, в апреле свои бумаги выпустила МФО «ШвидкоГроші» и привлекла 100 млн грн. Также в прошлом месяце размещение провел Viking Development, который стал первым застройщиком в Украине, который представил такие ценные бумаги.

Также на рынке появляются и уникальные предложения. К примеру, сеть супермаркетов Novus предлагает облигации, выпущенные под залог недвижимости. То есть если у компании возникнут финансовые проблемы, эти здания будут проданы, и благодаря этому инвесторы получат средства.

Среди готовящихся к размещению своих облигаций компаний — лидер аграрного сектора Украины Kernel.

Как и прежде, часть компаний размещают свои ценные бумаги среди институциональных инвесторов, или же их облигации уже распроданы. Поэтому Минфин решил проверить, какие бумаги доступны для покупки физлицами в различных приложениях на момент подготовки статьи и какая по ним доходность.

AccessFinance — доходность 24% годовых. Это группа финансовых компаний, которая работает на рынке кредитования и лизинга.

ШвидкоГроші — 22%. МФО является одним из лидеров рынка потребительского кредитования.

Activitis — 20%. Финтех-компания, которая разрабатывает продукты для микро-, малых и средних предприятий.

NovaPay — 18%. Финансовая компания, которая входит в группу Nova (Новая почта). Кроме широкого спектра услуг для физлиц, обеспечивает транзакции Новой почты, переводы, получение наложенных платежей и т. д.

Supply Chain Finance — 14%. Финансовая компания, предоставляющая услуги юридическим лицам, в частности, доступ к оборотному капиталу.

!FEST Coffee Mission — 8,88%. Компания входит в холдинг «!FEST», известный в основном ресторанами. Компания занимается поставкой кофейных зерен. Доходность здесь кажется незначительной, но следует учитывать, что она привязана к доллару: если гривна падает, то процент девальвации добавляется к заявленным выплатам.

Частные ветеранские облигации — 6%. Ставка здесь почти символическая, но это благотворительный проект. Привлеченные средства используются для финансирования бизнеса ветеранов.

Для сравнения: средняя ставка по гривневым депозитам составляет 12,93%, а максимум, что предлагают самые щедрые банки, — 16,5%. Доходность ОВГЗ, по результатам последних аукционов Министерства финансов, — 15,14%.

Что предлагает выбрать «Минфин»

По итогам предыдущих публикаций, мы добавили в портфель два индексных фонда: SPDR Gold Shares, который ориентируется на цену золота, и SPDR S&P 500 ETF Trust, привязанный к ключевым компаниям американского фондового рынка.

Акции обоих фондов торгуются в долларах. Поэтому корпоративные облигации должны играть роль гривневой диверсификации. Тем более, что в последние годы девальвация гривны была ниже доходности многих гривневых инструментов.

Мы предлагаем добавить в портфель 10 облигаций NovaPay с погашением через год. Обойдутся они в 10 тыс. грн. Доходность по этим бумагам — 18%. В компании можно купить облигации и на более короткие сроки, начиная от 1 месяца, но проценты по ним несколько ниже. Поэтому нам годовые бумаги кажутся наиболее оптимальными.

Как вы могли увидеть выше, это не самые доходные облигации на рынке. Однако мы предлагаем выбрать именно их из-за нескольких дополнительных преимуществ. Во-первых, это надежность заемщика. NovaPay входит в группу всем известного почтового оператора. Компания динамично развивается и улучшает финансовые результаты. По итогам прошлого года, NovaPay перечислила в бюджет страны более 1,5 млрд грн — это на 5% больше, чем в 2024 году. За этот период количество переводов через систему составило 430 миллионов операций, а общий объем переводов достиг 389,7 млрд грн.

У корпоративных облигаций NovaPay кредитный рейтинг uaAA, присвоенный агентством «Стандарт-Рейтинг», что свидетельствует об их высокой кредитоспособности.

Второй фактор, на который мы обратили внимание, — это удобство покупки бумаг. Как уже отмечалось, NovaPay предлагает покупать бумаги непосредственно через приложение. Установка приложения и регистрация занимают всего несколько минут. Для инвестирования нужно иметь Дія.Підпис и пополнить счет в приложении, после чего покупка облигаций происходит буквально в несколько кликов.

Никакой комиссии за открытие счета, покупку ценных бумаг или их хранение нет. Выплаты же по облигациям приходят автоматически, ничего для этого делать не нужно. Также брокер самостоятельно платит налоги из процентов по облигациям.

Таким образом, это максимально простой и понятный инструмент, и при этом доходность выше, чем по самым прибыльным депозитам в банках.

Как рассказали «Минфину» в NovaPay, компания не планирует снижать процентные ставки по облигациям в течение текущего года. Их уровень определяется общей ситуацией на рынке капитала — в первую очередь учетной ставкой НБУ, инфляционными ожиданиями и стоимостью ресурсов в экономике.

Поэтому выбирайте, хотите ли вы добавить корпоративные облигации в свой инвестиционный портфель.

* Эмитент облигаций — ООО «НоваПэй Кредит».