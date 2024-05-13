3 экономических мифа, которые вгоняют украинцев в депрессию: почему их не стоит бояться

Украинцы продолжают быть в депрессии. И один из факторов этого состояния — много экономических мифов, очень деструктивных, которые засели в голову украинцев и активно подпитываются российской пропагандой. Создавая впечатление, что «все пропало» и у Украины нет хорошего будущего. О трех таких мифах рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса .

После войны Украину ждет жуткая бедность

Первый миф, вероятно, является ключевым. Причем нет никакого объяснения, почему вдруг это может произойти.

По-видимому, люди ориентируются на опыт советского союза, где в 1946 году был голод. Но ведь он совсем нерелевантный. Возможно, вспоминают 90-е, когда переход к Независимости не привел к экономическому процветанию. Но забывают, что это было сочетание шоков.

Как дефолта Советского Союза, экономика которого лежала в руинах уже в конце 80-х, что в итоге и привело к распаду Союза, так и разрушения привычной экономической модели, основанной на насильственной кооперации внутри Советского Союза. Но, главное, что у этого всего вообще нет ничего общего с нашей ситуацией.

И если посмотреть на прогнозы МВФ, то видно, что в тот год, когда Фонд закладывает конец войны, идет резкий экономический рост. Не падение. А именно рост. Почему?

Потому что во время войны никто никуда не инвестирует. Есть страх. И неопределенность. Как только война заканчивается, отложенный инвестиционный спрос начинает работать, бизнес более активно инвестирует, идет рост экономики. И рост экономики никогда не приводит к увеличению бедности.

Тем более, что у нас уже идет восстановление экономики на фоне умеренной инфляции. Макроэкономическая ситуация здоровая. Таким образом, экономика Украины готова к ускоренному росту в тот момент, когда не будет мешать война. И даже потребительский спрос не нужно будет поднимать со дна. Потому что люди в Украине сейчас очень активно потребляют, хотя при этом постоянно жалуются.

Однако даже во время войны мы видим определенное экономическое чудо, когда благодаря деньгам Запада растут зарплаты, а рестораны и торговые центры заполнены людьми. Что является очень необычной ситуацией для любой войны.

И да, конечно, как только война закончится, мы будем получать меньше бюджетной помощи. Но она нам и не потребуется в таких объемах. У нас был очень контролируемый дефицит бюджета до 2022 года. И резкий его рост продиктован именно войной. Окончание войны будет означать и окончание космических расходов на войну.

Дополнительным стимулом экономического роста станет европейская интеграция. И с этим связан второй миф, который также стал популярным в последнее время.

Украину не ждут в Европе

Этот миф стал популярен на фоне протестов перекрывавших границу польских фермеров. Которые, почему-то, многие украинцы восприняли как сигнал, что Украину не пустят в Европу.

Но это совсем не так. Более того, внутри ЕС существует абсолютный консенсус, что Украина станет членом ЕС. Причем это публично поддерживают даже ярые любители путина, такие как венгры и словаки. Не говоря уже о ведущих странах ЕС.

Да, мы не знаем, пройдет 5 лет или 7. Но это и не столь важно. Деньги в страну заходят на этапе кандидатства, когда инвесторы понимают, что страна присоединится к ЕС, и спешат поучаствовать в истории успеха. А цифры экономической динамики всех «новых» стран ЕС четко показывают, что присоединение к ЕС приводит именно к экономическому росту и повышению уровня жизни людей. Хотя и может убить определенные виды бизнеса.

И да, конечно, польские фермеры будут протестовать. Но это обычная ситуация. И это лишь польские фермеры. Это не позиция государства Польши. То же было, когда к ЕС присоединялась Испания и протестовали французы. Даже доходило до гибели людей.

Но это никоим образом не остановило процесс присоединения Испании к ЕС. Хотя и обеспечило много бардака в новостях. Но это мишура. Просто фон. То же происходило, когда Польша присоединялась к ЕС, а протестовали немецкие фермеры. Фермерство в Европе — это о дотациях. Поэтому условным польским фермерам важнее быть на границе, чем у себя в поле. Ибо именно из дотаций они питаются.

Поэтому будет много бардака, будут сложные переговоры, но это не меняет сути. Украина уже воспринимается, как будущий член ЕС. И это не изменят польские фермеры.

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Война нас загоняет в такие долги, которые мы никогда не отдадим

И третий миф, связанный с экономикой. Очень популярный нарратив, который постоянно распространяли россияне и их прислужники в Украине, о долговой удавке коварного Запада. Но на самом деле ничего подобного нет.

Украинский долг действительно растет во время войны. И это неудивительно. Однако растет не такими темпами, как, например, долг Британии во время Второй Мировой.

К концу 2024 года ожидается, что соотношение долга к ВВП в Украине будет где-то чуть выше 90%. Это гораздо меньше, чем долговая нагрузка кучи стран ЕС. И, например, у Шри-Ланки, у которой были большие экономические проблемы из-за популизма, сейчас есть программа МВФ, цель которой за 10 лет выйти на уровень долга в ВВП на уровне 95%.

Поэтому рост украинского долга не является чем-то критическим. Здесь помогает то, что у нас была очень здоровая макроэкономическая политика после Майдана, и мы вошли в войну с низким уровнем долговой нагрузки.

Плюс, надо же понимать, какой мы долг добавляем. Наш долг растет за счет двух вещей. Первое — это внутренний долг в гривнах. Это вообще не проблема. И это долг перед украинскими банками и гражданами Украины. Обслуживание этого долга не станет проблемой, особенно на фоне того, как сейчас активно снижается стоимость заимствований на внутреннем рынке.

Второе направление — это кредиты ЕС. Но это кредиты где-то на 30 лет под 0%. То есть кредиты без процентов. А именно проценты, как правило, ложатся бременем на бюджет и усложняют жизнь. А Украине дают беспроцентные ссуды. Да, когда-нибудь их надо будет погасить. Но за 30 лет инфляция съест большую часть тела кредита. А Украина уже будет членом ЕС, когда придется возвращать долги ЕС.

Поэтому удавки нет. От Запада. В отличие от россиян, когда-то хотели поймать Украину в такую ловушку, когда давали Януковичу в долг 15 млрд долларов с датой погашения в один день. И успели дать всего 3 млрд долларов. Которые, к счастью, им никто не собирается отдавать. И так же Китай загоняет в долги Африку. Но это другая история. Которая преподносит нам урок.

Поэтому нет никаких причин для того, чтобы были негативные последствия в части экономики Украины после войны. Особенно на фоне европейской интеграции, которая всегда сопровождается вливанием значительных денег из фондов ЕС в развитие инфраструктуры новой страны-члена.

И, конечно, после войны нас ждет много проблем. Травмы, связанные с войной. Депопуляция. Риски повторения войны. Это все будет. Но ни один из этих моментов не способен развернуть ситуацию на 180 градусов, и вместо экономического роста привести к нищете и обнищанию.