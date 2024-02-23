Два года большой войны: как изменилась экономика, доходы украинцев и государственный долг

24 февраля 2022 года россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Наступление нанесло сокрушительный удар по нашей экономике, которая, несмотря на испытания, смогла все-таки выстоять. «Минфин» рассказывает, как с того времени изменилось государство, его финансы , доходы украинцев, и какие перспективы на восстановление есть на данный момент.

Как изменилась экономика

Первый год полномасштабной войны привел к стремительному падению экономики: за год национальный продукт сократился почти на треть. Самое большое падение произошло во втором квартале 2022 года, когда во временной оккупации оказалась часть Киевской области и севера Украины. Тогда ВВП снизился на 36,9%. По итогам же года, Всемирный банк предрек сокращение экономики до 45%. С подобными расчетами выступали и ряд украинских экспертов, предполагая падение до 50%.

Тогда самые пессимистические прогнозы не подтвердились. Уже с третьего квартала экономика начала показывать признаки восстановления. В первую очередь, благодаря приспособлению к изменениям и возобновлению потребления. Как следствие, по итогам года, ВВП сократилось на 29%.

Уже по итогам прошлого года, экономика Украины начала восстанавливаться и выросла на 5%.

«Основным драйвером роста экономики в 2023 году было приспосабливание бизнеса и населения к условиям войны. В первой половине года активно возобновлялось частное потребление на фоне стабилизации на валютном рынке и ожиданий успешного контрнаступления. Во второй половине года экономику поддержал хороший урожай, отсутствие дефицита электроэнергии и возобновление экспорта морскими портами», — объясняет причины роста директор аналитического департамента Dragon Capital Елена Билан.

По мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, экономический рост в этом году, хотя и замедляется, но будет продолжаться и дальше, если не появятся новые значительные риски безопасности.

«В этом году внутренний спрос и дальше будет оставаться ключевым драйвером восстановления экономики благодаря росту доходов населения. Также есть хорошие шансы на возобновление бесперебойного экспорта сырьевых товаров морскими путями. Если не возникнет новых препятствий для судов, экспорт может также стать весомым фактором роста экономики. По нашим оценкам, украинская экономика может в этом году вырасти на 5%», — отмечает он.

В то же время, по словам исполнительного директора CASE Украина Дмитрия Боярчука, основным «источником» роста в прошлом году стал эффект низкой сравнительной базы.

«Статистически, после столь стремительного падения любая деятельность дает хороший показатель роста. На текущий год уже не будет эффекта низкой сравнительной базы. Поэтому ожидается замедление темпов роста до 3−4% ВВП», — рассказал он «Минфину».

Несмотря на то, что ВВП страны демонстрирует постепенное восстановление, существует проблема, о которой говорят немного, — изменение структуры экономики. Всё больший объем в общей картине занимают государственные расходы.

Если в 2021 году доля государственного управления в экономике нашего государства занимала всего 7%, то в прошлом году достигла ориентировочно 26%. При этом приблизительно в два раза снизилась доля добывающей промышленности — с 8% до 4%, сельского хозяйства — упала с 12% до 8%, даже IT и телеком сократились с 5% до 3%.

Таким образом, значительная доля ВВП обеспечена государственными расходами, а те, в свою очередь, — помощью и кредитами партнеров. «Наше „экономическое чудо“ держится на масштабной финансовой поддержке извне. Если убрать $42 млрд, которые мы получили в прошлом году, то удивляться и поражаться будет нечему», — говорит Дмитрий Боярчук.

Как изменился государственный долг

Дефицит государственного бюджета на текущий год достигает 1,5 трлн. По нынешнему официальному курсу, это около $39 млрд. По мнению Виталия Ваврищука из ICU, на данный момент риски существенного сокращения финансовой помощи невысокие и вполне можно ожидать, что государство получит, по крайней мере, $28−30 млрд.

Государственный долг уже составляет 85% ВВП, хотя, по итогам 2021 года, был достаточно скромным — менее 49%. К такому стремительному изменению привело одновременное падение экономики и рост заимствований.

Общая сумма госдолга на начало этого года достигла $145,3 млрд, что составляет около 5,6 трлн грн. По прогнозам МВФ, госдолг Украины продолжит расти, и в 2025 году достигнет 100% ВВП.

В то же время, как отмечает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, ситуация не выглядит катастрофической, ведь погашение долгов растягивается на долгий период.

«Более или менее правдоподобный график погашения всех государственных долгов, которые мы накопили на конец 2023 года, на ближайшее будущее мало чем отличается от того, который у нас был на конец 2021 года, то есть до великой войны. Что-то не могу припомнить, чтобы тогда все сокрушались, что у нас какой-то непомерный долг или тяжелые долговые выплаты», — напоминает он.

Эксперт объясняет, что в ближайшие 5 лет график погашения государственного долга (относительно ВВП в прошлом году) практически не будет отличаться от довоенного, а заметная разница появится только через 6 лет.

«В этом году нам снова придется привлекать очень много долга, — но и этот долг, надеемся, в основном, будет долгим и не потребует возвращения уже завтра», — уточняет Паращий.

Также нынешний госдолг Украины не выглядит чрезвычайным, по сравнению с рядом развитых стран. В частности, во Франции он достигает 110% ВВП, США — 124%, Италии — 144%, а Японии — чрезвычайные 255%. Конечно, этим странам проще перекредитоваться на длительный срок и под низкие ставки, но их опыт говорит о том, что само по себе наращивание обязательств — далеко не приговор.

Доходы бюджета

Из-за большого внимания медиа к внешней помощи Украине может показаться, что у нас обвалились собственные бюджетные поступления. Однако, на самом деле, это не так. Если принятый к полномасштабному вторжению бюджет на 2022 год предусматривал доход в 1,32 трлн грн, то в 2023 году этот показатель вырос уже до 1,42 трлн. В нынешней смете ожидается доход почти 1,77 трлн грн, то есть примерно на 450 млрд, или на 34% больше, чем до полномасштабного вторжения.

Оптимистические прогнозы основываются на существенном росте доходов от налога на доходы физических лиц, что произойдет благодаря повышению минимальной и средней зарплаты. Также предполагается, что увеличатся поступления от налога на прибыль предприятий и акцизов — поможет удорожание сигарет и, вероятно, топлива.

Отдельно стоит отметить законодательные изменения, которыми доходы от НДФЛ военнослужащих переводятся из местных бюджетов в государственный, — благодаря чему планируется привлечь почти 94 млрд грн.

Огромный же бюджетный дефицит и потребность в помощи союзников обосновываются военными расходами. Доходная часть бюджета составляет примерно столько же, сколько приходится тратить на армию.

Рост цен взяли под контроль

Первый год полномасштабного вторжения ознаменовался стремительной инфляцией. По итогам года, она выросла на 26,6%. Такая ситуация сложилась из-за ряда факторов: усложнение логистики внутри страны и трудности ввоза импорта, остановка значительной части производств, падение гривны, а также удорожание энергоносителей и продовольствия на глобальных рынках.

Важным фактором разгона цен стала также эмиссия гривны. В первой половине 2022 года НБУ профинансировал госбюджет через покупку военных облигаций на 225 млрд грн. На вторую половину года было принято решение о печати дополнительно 30 млрд грн ежемесячно.

На этом фоне хоть как-то удерживал цены лишь слабый внутренний спрос и трудности с вывозом продукции за границу.

По прогнозам НБУ и МВФ, в 2023 году инфляция должна была быть ненамного ниже и составлять 21−22%. Однако, действительность оказалась лучше, и цены выросли лишь на 5,1%.

«Основным фактором снижения инфляции в 2023 году был хороший урожай овощей, зерновых, а также круп, в первую очередь, гречки. Увеличение предложения оказало прямое влияние на цены на эти товары, а также опосредованное влияние на другие продукты питания, такие как мясо, из-за более низких цен на корма», — объясняет Елена Билан.

Также, по ее словам, помог стабильный курс гривны и мораторий на повышение коммунальных тарифов. Кроме этого, в прошлом году НБУ отказался от эмиссии гривны, хотя сначала ожидал, что она будет составлять 15 млрд грн в месяц.

Помогла взять под контроль цены и глобальная ситуация. «Основная причина замедления инфляции — жесткая монетарная политика мировых центральных банков (повышение стоимости денег и сворачивание монетарных стимулов) и уменьшение программ бюджетной поддержки после ковида. Мировые ресурсные цены начали снижаться, а мы двигаемся в русле этих тенденций», — отмечает Дмитрий Боярчук.

В этом году инфляция все же несколько ускорится, по сравнению с предыдущим. Правительство ожидает роста потребительских цен на 9,7%, примерно такой же прогноз и у МВФ.

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«Инфляция будет оставаться ниже 7%, по крайней мере, до лета, а потом несколько ускорится. Ускорение инфляции во втором полугодии может быть обусловлено определенным уменьшением урожаев высоких прошлогодних уровней и умеренной девальвацией гривны, что сделает импортные товары дороже в гривневом эквиваленте», — объясняет Виталий Ваврищук.

Сколько зарабатывают украинцы

Высокая инфляция в 2022 году привела к резкому снижению реальных доходов. По оценкам Госстата, они в первый год полномасштабной войны снизились на 14%. Оценки экспертов были еще более пессимистичными. По словам экономиста Центра экономической стратегии Анны Сахно, в прошлом году они обвалились на 21%. При этом реальная безработица достигла 30% населения трудоспособного возраста. Средние доходы упали еще сильнее, если бы не выплаты военным.

В прошлом же году реальные доходы начали расти. По оценкам сайта Work.ua, в 2023 году средняя заработная плата увеличилась на 23%. Такую же оценку роста зарплат приводит и Госстат (правда, по результатам третьего квартала). Более скромные оценки Ukraine Economic Outlook, эксперты которого считают, что зарплаты за год прибавили примерно 17%.

Учитывая инфляцию в 5%, реальный рост доходов работников в Украине в прошлом году мог составить ориентировочно от 12% до 18%, и приближается к тому уровню, который был до полномасштабной войны, но, вероятнее всего, остается все же ниже.

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Эксперты Ukraine Economic Outlook связывают рост зарплат, в первую очередь, с нехваткой работников из-за мобилизации и выезда миллионов беженцев за границу. Ожидается, что в этом году зарплаты также будут расти и ближе к концу года их средний размер составит примерно 24 тыс. грн.

Источник: НБУ, Work.ua, расчеты Ukraine Economic Outlook

Из-за большого количества вынужденных мигрантов за два года существенно снизилось население Украины. Если до полномасштабного вторжения оно составляло 41 млн человек, то сейчас в стране проживает около 32−33 млн человек.

Оборонная промышленность

Из-за российского вторжения Украине пришлось существенно нарастить оборонный бюджет. В этом году расходы на Вооруженные силы, МВД и другие органы национальной безопасности достигают 1,6 трлн грн. Это около половины государственного бюджета, или же 21,6% ВВП. Для сравнения: в 2021 году расходы на оборону составили около 3,2% ВВП.

В этом году в Украине должно существенно возрасти производство оружия и боеприпасов. На эти цели заложено 56 млрд грн. Дополнительно 48 млрд будут направлены на производство дронов и антидроновых систем. То есть итого на оружие государство планирует потратить 104 млрд грн.

Для сравнения: в 2023 году на закупку оружия в госбюджете предполагалось чуть меньше 42 млрд грн. Но даже тогда, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, производство украинских артиллерийских снарядов за год выросло в 2,5 раза, а миноментных — в 42. Еще более существенный скачок Украина совершила в производстве дронов. Если в 2021 году их производили только 7 предприятий, то сейчас около 100−150.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас в бюджете заложены средства на закупку в течение года 1 млн дронов, и идет работа, чтобы увеличить это количество. По его словам, только в декабре в армию было поставлено в 50 раз больше дронов, чем за весь 2022 год.

«Производственные мощности украинского ВПК в 2023 году выросли в три раза. На текущий год установлена новая цель — рост в шесть раз», — отмечает Шмыгаль.

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Несмотря на значительное развитие сектора, Украина все еще остается чрезвычайно зависимой от поставок оружия союзниками. Однако, развитие сектора создает фундамент не только для военного, но и экономического развития в будущем. По неофициальным данным, ВПК в прошлом году прибавил 1,5% к общему экономическому росту. В этом году у его значения есть все шансы вырасти еще более существенно.