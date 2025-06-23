Трамп решил бомбить Иран: что это значит для Украины

Война, которая разворачивается на Ближнем Востоке, только на первый взгляд кажется далекой. На самом деле у нее несколько последствий, некоторые из них напрямую касаются Украины. Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Трамп решил бомбить Иран. Израиль радуется, Иран — не очень. Напряглись и на фондовом рынке. Потому что, как оказалось, Трамп не всегда сдает назад. И TACO, на котором все росло в мире в последние несколько месяцев, не всегда работает.

А еще радуется путин. И нам это не несёт ничего хорошего. Кроме приятного ощущения мести. За шахеды. Но это — эмоции. Рацио говорит о другом.

Россияне, конечно, для вида будут топать ножками, писать злые посты и кричать о нарушении суверенитета.

Но это для вида. Ибо сделанное Трампом этой ночью дает им несколько весомых плюсов — цена на нефть снова может подрасти.

Еще до бомбометания нефть стоила на 15% дороже, чем мы видели ее в последние месяцы. Что очень помогает проблемному российскому бюджету. И проблемной российской экономике. Покупая путину время на продолжение войны.

Теперь есть риск эскалации, и давление на цену будет дополнительное. Трафик в Персидском заливе уже ограничился. Трейдеры боятся ответа Ирана.

Что в итоге:

США вовлекаются в новую войну. И это будет ослаблять Вашингтон и НАТО в целом. И чем глубже США втянется, тем путину лучше.

увеличение хаоса в ключевом регионе. А россия всегда сеет хаос. Постоянно. Это их основная стратегия.

меньше внимания российской агрессии против Украины.

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Да, Трамп, конечно, продемонстрировал, что он способен на поступки. Но продемонстрировал он это в тот момент, когда Израиль проделал всю основную работу. Когда риски стали минимальными. И можно просто повесить себе медальку.

Это точно не означает, что Трамп способен к решительным действиям против россии. У россии уже есть ядерная бомба, и много, а у Ирана ее нет. Поэтому путину нечего опасаться, что в следующий раз Трамп сбросит бомбу на его бункер.

И так, Иран — не друг россии и не союзник. Они использовали друг друга. В том числе россия за деньги покупала у Ирана (ранее покупала) шахеды, которые убивали украинцев. И сейчас у нас нет симпатии к Ирану.

Но это не значит, что эскалация на Ближнем Востоке в наших интересах. И не значит, что россия страдает от ослабления Ирана.

Многое зависит от того, как ответит Иран. И на что он еще способен. Но это все влияет уже на уровень вреда, но, конечно, не меняет сущности.

И если вы ждете, что вдруг в Тегеране может произойти революция и к власти придет демократ-либерал, то не хочется вас разочаровывать… но…