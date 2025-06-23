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23 июня 2025, 14:01 Читати українською

Трамп решил бомбить Иран: что это значит для Украины

Война, которая разворачивается на Ближнем Востоке, только на первый взгляд кажется далекой. На самом деле у нее несколько последствий, некоторые из них напрямую касаются Украины. Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Война, которая разворачивается на Ближнем Востоке, только на первый взгляд кажется далекой.

Трамп решил бомбить Иран. Израиль радуется, Иран — не очень. Напряглись и на фондовом рынке. Потому что, как оказалось, Трамп не всегда сдает назад. И TACO, на котором все росло в мире в последние несколько месяцев, не всегда работает.

А еще радуется путин. И нам это не несёт ничего хорошего. Кроме приятного ощущения мести. За шахеды. Но это — эмоции. Рацио говорит о другом.

Россияне, конечно, для вида будут топать ножками, писать злые посты и кричать о нарушении суверенитета.

Но это для вида. Ибо сделанное Трампом этой ночью дает им несколько весомых плюсов — цена на нефть снова может подрасти.

Еще до бомбометания нефть стоила на 15% дороже, чем мы видели ее в последние месяцы. Что очень помогает проблемному российскому бюджету. И проблемной российской экономике. Покупая путину время на продолжение войны.

Теперь есть риск эскалации, и давление на цену будет дополнительное. Трафик в Персидском заливе уже ограничился. Трейдеры боятся ответа Ирана.

Что в итоге:

  • США вовлекаются в новую войну. И это будет ослаблять Вашингтон и НАТО в целом. И чем глубже США втянется, тем путину лучше.
  • увеличение хаоса в ключевом регионе. А россия всегда сеет хаос. Постоянно. Это их основная стратегия.
  • меньше внимания российской агрессии против Украины.

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Да, Трамп, конечно, продемонстрировал, что он способен на поступки. Но продемонстрировал он это в тот момент, когда Израиль проделал всю основную работу. Когда риски стали минимальными. И можно просто повесить себе медальку.

Это точно не означает, что Трамп способен к решительным действиям против россии. У россии уже есть ядерная бомба, и много, а у Ирана ее нет. Поэтому путину нечего опасаться, что в следующий раз Трамп сбросит бомбу на его бункер.

И так, Иран — не друг россии и не союзник. Они использовали друг друга. В том числе россия за деньги покупала у Ирана (ранее покупала) шахеды, которые убивали украинцев. И сейчас у нас нет симпатии к Ирану.

Но это не значит, что эскалация на Ближнем Востоке в наших интересах. И не значит, что россия страдает от ослабления Ирана.

Многое зависит от того, как ответит Иран. И на что он еще способен. Но это все влияет уже на уровень вреда, но, конечно, не меняет сущности.

И если вы ждете, что вдруг в Тегеране может произойти революция и к власти придет демократ-либерал, то не хочется вас разочаровывать… но…

Автор:
Фурса Сергей
Инвестиционный банкир Фурса Сергей
Dragon Capital
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