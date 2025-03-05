Топ-5 ОВГЗ в начале весны: самые короткие в приоритете и вариант идеальных годовых

Начало 2025 года, после возвращения к власти в США Дональда Трампа, задало сумасшедший информационный фон. Действия нового американского президента создали пузырь большой неопределенности мира не только в части развития событий в Украине, но и между странами и континентами в целом. Это также повлияло на выбор инвесторов в ОВГЗ. Какие вышли в топ по итогам зимы, «Минфину» рассказал руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко.

1. Военные ОВГЗ с погашением 12.03.2025 года

Лидером зимы достаточно ожидаемо стали одни из самых коротких бумаг, которые есть на рынке. Турбулентность и неопределенность в мире оказывает большое влияние и на планы инвесторов.

В такие времена они охотно выбирают самые короткие инвестиции. Так и деньги работают, и остается возможность быстро зайти в другие, более доходные бумаги, когда для этого наступит время.

Текущая доходность по этим бумагам — 13,55%.

2. ОВГЗ с погашением 26.02.2025 года

Бумаги выпускались еще в 2019 году (11.06.2019). В то время это были пятилетние ОВГЗ, и казалось, что 2025 год еще так далек. Объем выпуска этой серии — 41 млрд грн.

С начала выпуска эти бонды активно покупали нерезиденты, так как доходность по ним в то время была 15%.

Недавно облигации были успешно погашены государством, а часть из них обменена на дебютном аукционе обмена на бумаги с погашением 13.01.2027 года. Общий обмен составил около 439 млн грн. Ну что тут скажешь, легендарный выпуск, исторический обмен.

Текущая доходность — 13,55%.

3. Военные ОВГЗ с погашением 30.04.2025 года

Военные бумаги с погашением в апреле точно должны были попасть в топ-5. Это 3-месячные бумаги, что является популярным сроком инвестирования, особенно для тех, кто активно переходит из депозита в ОВГЗ.

Текущая доходность — 13,80%.

4. Военные ОВГЗ с погашением 28.01.2026 года

Хотя бы одна серия годовых облигаций всегда находится в топ-5. А ввиду очень хорошей ставки, это вообще почти идеальный вариант.

Текущая доходность — 15,30%.

5. Военные ОВГЗ с погашением 09.06.2027 года

Сейчас это одни из самых доходных бумаг на рынке. В них активно инвестируют те, кто хочет зафиксировать лучшие доходности, учитывая вероятное снижение ставок на горизонте год и больше.

Поэтому здесь ставка сейчас уже сверхпривлекательная. А повышение военного сбора до 5% сделало инвестирование в ОВГЗ еще более интересным, по сравнению с депозитами. Поскольку этот сбор не уплачивается из доходов от ОВГЗ, в отличие от процентного дохода из депозитов.

Налоги по доходам из депозитов сейчас выглядят так: 18% НДФЛ плюс 5% военный сбор, или 23%. По доходам из ОВГЗ этих налогов нет вообще.

Текущая доходность — 17,45%.

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Как закончила зиму экономика

Инфляция и учетная ставка

Потребительская инфляция на протяжении всей зимы оставалась достаточно высокой и на данный момент составляет 12,9% в годовом измерении. Это значительно больше, чем предполагал НБУ (прогноз на 2025 год — 7%) и аналитики. Именно поэтому 24.01.2025 г. решением комитета монетарной политики учетная ставка была увеличена до 14,5%.

Курс

Гривна планируемо будет девальвировать до конца года примерно на 10%. Но интересный факт, что с начала года гривна даже укрепилась по отношению к доллару с 42,0295 на 01.01.25 г. до 41,5140.

Международные резервы

Международные резервы в последние месяцы выросли с $39,9 млрд до $43 млрд, что придает Украине экономическую уверенность.