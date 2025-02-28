Почему на самом деле растут цены в Украине и можно ли это замедлить

Украинская экономика в последние месяцы демонстрирует парадоксальный феномен. Несмотря на беспрецедентную международную финансовую поддержку, которая полностью покрывает потребности государственного бюджета, страна столкнулась с симптомами системного экономического кризиса. Ключевым индикатором проблем стала инфляция. В чем ее причины и как противодействовать этой тенденции, рассуждает вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

В январе 2025 года годовая инфляция достигла критического уровня — 12,9%, что значительно превышает целевые показатели Национального банка.

Особое внимание привлекает нетипичное поведение банковского сектора. По итогам 2024 года, как государственные, так и негосударственные банки получили рекордную прибыль, однако это произошло не из-за активного кредитования реального сектора экономики, а благодаря операциям с депозитными сертификатами НБУ.

Вместо того, чтобы направить средства на кредитование экономики, украинские банки размещают их на депозитах в НБУ, получая гарантированную прибыль. Такая ситуация свидетельствует о серьезном нарушении механизма монетарной трансмиссии и неэффективном использовании финансовых ресурсов в условиях военного времени.

Об особенностях украинской инфляции

Повышение учетной ставки НБУ до 14,5% в январе 2025 года стало подтверждением фундаментального непонимания природы текущей высокой инфляции в Украине. В отличие от классической инфляции спроса, Украина сталкивается с инфляцией затрат, вызванной структурными деформациями военной экономики.

В условиях, когда реальная инфляция для населения составляет 15−20%, а система инфляционных прогнозов НБУ систематически дает сбои, повышение ставки на 1 процентный пункт не может обеспечить эффективную защиту гривневых сбережений. Это вызывает сомнения в части целесообразности использования традиционных монетарных инструментов и указывает на необходимость разработки более комплексных подходов к экономической политике.

В то же время текущая ситуация создает риски для восстановления экономики. Вместо того, чтобы стимулировать инвестиции и модернизацию производства, значительные финансовые ресурсы по факту изымаются из экономического обращения из-за текущей политики НБУ, якобы направленной на борьбу с инфляцией. Это приводит к стагнации кредитования и падению реальных доходов населения, и будет иметь долгосрочные негативные последствия для развития страны.

Подтверждением неэффективности экономической политики стал совокупный индекс инфляции, который за период 2022—2024 годов достиг 147%. Этот показатель отражает глубину экономического кризиса и его влияние на благосостояние населения из-за существенного снижения реальных доходов и покупательной способности.

Прогноз НБУ по снижению инфляции до 8,4% на конец 2025 года выглядит необоснованно оптимистичным, особенно учитывая рост цен на топливо, что создает мультипликативный эффект из-за повышения транспортных расходов во всех секторах экономики.

Так, в 2025 году на бензин акцизный налог составит 271,7 евро, на дизель — 215,7 евро, на газ — 173 евро. Это приведет к удорожанию топлива на 13% в этом году, что отразится на цене всех товаров и прибавит еще несколько процентов к годовой инфляции.

Причины ускорения промышленной инфляции

Отдельного внимания заслуживает промышленная инфляция, которая демонстрировала значительное ускорение во второй половине 2024 года (27,6% по итогам года). Этот процесс обусловлен комплексом взаимосвязанных факторов. В первую очередь это существенное повышение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, что привело к росту себестоимости производства практически во всех отраслях экономики. Дополнительное давление создал рост стоимости продовольственного сырья, что ощутимо повлияло на пищевую промышленность и связанные отрасли.

На промышленную инфляцию также влияет рост уровня зарплат, в частности, из-за дефицита квалифицированного персонала, что заставляет предприятия повышать заработные платы для удержания работников.

При этом повышение налоговой нагрузки, включая увеличение военного сбора в конце 2024 года, создало дополнительное давление на бизнес. Все эти факторы формируют классическую спираль затрат: предприятия вынуждены повышать цены для сохранения рентабельности, что, в свою очередь, провоцирует новый круг инфляции.

Также растет потребительская инфляция, в частности, динамика цен на социально значимые продукты. Хлеб демонстрирует устойчивую тенденцию к удорожанию (плюс 2,1% в январе и 20,3% за год). При этом производители предупреждают о дальнейшем повышении цен на 5−10% в ближайшие месяцы из-за роста стоимости муки и производственных затрат. Сыры и молочные продукты также демонстрируют значительное подорожание — на 17,5% в годовом исчислении, что создает дополнительное давление на семейные бюджеты.

Особенно острой является ситуация с ценами на лекарства и медицинские услуги, а также другие базовые продукты питания. В структуре удорожания значительную роль играет рост производственных затрат и экспортная ориентация производителей. Показательным является пример подсолнечного масла, где рост экспортных цен (с $1,269 до $1,310 за тонну в течение января-февраля 2025 года) привел к существенному удорожанию продукта на внутреннем рынке — на 2,8% в январе и 25,4% в годовом измерении.

Подобная ситуация наблюдается и в других экспортоориентированных сегментах продовольственного рынка, где внутренние цены все больше коррелируют с мировыми, несмотря на значительно более низкую покупательную способность украинских потребителей. В результате цены в Польше, или в Испании на основные продукты могут быть ниже, несмотря на значительную разницу в доходах.

Из-за того, что структура потребительской корзины для разных социальных групп в Украине существенно отличается — для малообеспеченных слоев населения доля расходов на продукты питания, лекарства и коммунальные услуги значительно выше, чем в среднем в стране. Учитывая, что именно эти категории товаров и услуг демонстрируют самый высокий рост цен, реальная инфляция этой группы населения значительно превышает официальные показатели.

Можно ли проводить структурные реформы во время войны

Для понимания нелогичности текущей ситуации с инфляцией — масштаб международной поддержки Украины на протяжении 2022−2025 годов создал беспрецедентные возможности для экономической трансформации, которые, однако, остались неиспользованными.

По данным Кильского института мировой экономики, общий объем международной помощи за три года войны достиг 267 миллиардов евро, из которых 118 миллиардов евро (44%) составила прямая финансовая поддержка. Ожидаемое поступление дополнительных $38,4 млрд в 2025 году создает возможности структурных реформ, однако имеющиеся макроэкономические показатели в результате действий НБУ и правительства, наоборот, свидетельствуют об углублении системных проблем, особенно в контексте возможного пересмотра масштабов международной поддержки в результате изменений в политике США.

Неэффективное использование имеющихся ресурсов и отсутствие системных реформ создают риски консервации структурных проблем украинской экономики, что может осложнить процесс послевоенного восстановления.

Ситуация осложняется тем, что текущий уровень инфляции (12,9%) уже превысил среднюю доходность гривневых депозитов (12,52% годовых, а после налогообложения — только 9,64%). Это создает замкнутый круг: пытаясь сдержать инфляцию из-за повышения учетной ставки до 14,5%, НБУ одновременно вынужден тратить золотовалютные резервы на поддержку курса, что в условиях значительного торгового дефицита и высоких бюджетных расходов выглядит все более неэффективным.

В период декабря 2024 — января 2025 годов НБУ потратил рекордные $9 млрд на поддержку курса гривны, при этом лишь в декабре объем интервенций достиг исторического максимума в $5,28 млрд.

Анализ ситуации указывает на необходимость кардинального пересмотра подходов к монетарной политике. Вместо консервативной политики высоких процентных ставок, необходимо сосредоточиться на стимулировании реального сектора экономики. Это может включать в себя внедрение целевых программ рефинансирования для приоритетных отраслей, создание механизмов компенсации повышения энергетических тарифов для промышленности и разработку эффективных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Особое внимание требует реформирования финансового сектора. Необходимо создать условия для переориентации банковской системы по операциям с депозитными сертификатами на кредитование реального сектора. Это может быть достигнуто путем внедрения дифференцированных нормативов резервирования, создания стимулов для долгосрочного кредитования и развития инструментов хеджирования рисков.

Отдельно следует отметить проблему сохранения высоких производственных затрат. В условиях роста мировых цен на энергоносители и необходимости модернизации производственных мощностей предприятия нуждаются в доступе к долгосрочному финансированию по приемлемым ставкам. Без решения этой проблемы трудно ожидать существенного снижения инфляционного давления со стороны производственного сектора.

В условиях ожидания дальнейшего роста цен на энергоносители это становится ключевым фактором конкурентоспособности украинских предприятий и возможности сдерживания роста цен в долгосрочной перспективе.

Без существенных изменений в подходах к монетарной политике существует высокий риск дальнейшего углубления экономической стагнации и роста социального неравенства. Из-за продолжения российской агрессии и необходимости восстановления экономики такой сценарий может привести к долговременным негативным последствиям, которые будет сложно преодолеть даже при сохранении значительной международной поддержки.

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Таким образом, НБУ и правительство должны применять более гибкий и комплексный подход к экономической политике. Он должен учитывать специфику текущего кризиса и необходимость стимулирования экономического роста при одновременной защите наиболее уязвимых слоев населения от инфляционного давления. Только такой подход позволит эффективно использовать существующие возможности международной поддержки для реального улучшения экономической ситуации в стране.