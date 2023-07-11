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11 июля 2023, 9:54 Читати українською

Топ-20 секторов экономики, которые будут наиболее быстро расти в следующие 10 лет

Планируя будущее Украины и определяя инвестиционные возможности, следует учитывать мировые тенденции. Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин опубликовал топ-20 рынков и секторов глобальной экономики, которые будут наиболее быстро расти в этом десятилетии.

Планируя будущее Украины и определяя инвестиционные возможности, следует учитывать мировые тенденции.

Искусственный интеллект — 38,6% в год

В 2022 году рынок составляет $142 млрд, а в 2030 году составит $1,85 трлн.

Телемедицина — 38%

В области телездравоохранения CAGR будет составлять 38,2% в период с 2020 по 2025 год.

Безопасность 5G — 37%

Растущая потребность в надежных функциях безопасности и конфиденциальности будет стимулировать повышенный спрос на рынке безопасности 5G, который, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 36,8% и достигнет 25,9 млрд долларов в 2030 году.

Цифровые финансовые советники — 30%

Мировой рынок консультационных роботов будет расти в среднем на 29,7% в год с 2022 по 2030 год, и достигнет $41,83 млрд к 2030 году.

Игры в виртуальной реальности — 30%

Объем рынка в 2021 году составил $20,6 млрд. Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка составит 29,8%, и к 2027 году он достигнет $100,23 млрд.

Финансовые технологии — 28%

Согласно новому отчету, опубликованному Boston Consulting Group (BCG) и QED Investors, к 2030 году доходы от финансовых технологий вырастут в шесть раз — с $245 млрд до $1,5 трлн.

Материалы для 3D-печати — 26%

По прогнозам, рынок материалов для 3D-печати вырастет с $2,3 млрд в 2022 году до $11,5 млрд к 2030 году при среднегодовом темпе роста 25,9%.

Блокчейн и криптовалюта — 25%.

Сектор обладает большим потенциалом роста с ожидаемым среднегодовым темпом роста от 20% до 25% к 2030 году.

Программное обеспечение для виртуализации — 25%

На рынке программного обеспечения для виртуализации, который, по прогнозам, вырастет с $38,7 млрд в 2020 году до колоссальных $189,4 млрд к 2027 году, CAGR составляет 25,4%.

Цифровое образование — 25%

Рынок цифрового образования оценивался в $12,6 млрд в 2019 году и, как ожидается, вырастет до $136 млрд к 2030 году при среднегодовом темпе роста 25,1%.

Медицинская прогнозная аналитика — 25%

Рынок предиктивной аналитики в здравоохранении, который оценивается в $13,6 млрд в 2022 году, вырастет в среднем на 25% в год и достигнет $33 млрд в 2026 году.

3D-печать металлов — 24,6%

Мировой рынок 3D-печати металлов был оценен в $699,2 млн в 2021 году. Прогнозируется, что рынок вырастет на $2,034 млрд в 2030 году при среднегодовом темпе роста 24,6%.

Съедобные продукты из каннабиса — 22%

Мировой рынок пищевых продуктов с каннабисом оценивался в $5,7 миллиарда в 2020 году и, по прогнозам, достигнет $23,3 млрд к 2027 году, увеличившись в среднем на 22,3% за этот период.

Устойчивые отрасли — 22%

Два года назад объем мирового рынка экологически чистых технологий и устойчивого развития оценивался в $10,32 млрд. Прогнозируется, что всего за десять лет он достигнет $74,64 млрд и достигнет совокупного годового темпа роста в 21,9%.

Медицинские технологии — 20%

Отрасль здравоохранения будет расти в геометрической прогрессии из-за старения населения и увеличения спроса на персонализированное и эффективное лечение.

Использование технологий в здравоохранении, таких как телемедицина и носимые устройства, также способствует росту.

Со среднегодовым темпом роста от 15 до 20%, это одна из 10 отраслей, в которой более вероятный значительный и непрерывный рост, по сравнению, например, с индустрией блокчейнов, траектория роста которой непредсказуема.

Логистика электронной коммерции — 19%

В 2020 году рынок логистики электронной коммерции оценивался в $243,4 млрд, и ожидается, что при среднегодовом темпе роста в 18,9% достигнет $819 млрд к 2027 году.

Облачные вычисления — 19%

Объем мирового рынка облачных вычислений составит $1,251 трлн в течение следующих шести лет. Это приведет к тому, что совокупный годовой темп роста будет составлять 19,1% к 2028 году.

EdTech — 18%

К концу этого десятилетия размер мирового рынка образовательных продуктов и услуг приблизится к $1 триллиону.

Что касается доли рынка, то доля edtech в этом пироге увеличится до $133 млрд к 2026 году, а годовой прирост составит почти 18%.

Персональные услуги — 17%

Эта отрасль включает широкий спектр услуг — от планировки свадьбы и ухода за домашними животными до уборки дома и доставки еды. Ожидается увеличение занятости в этой области на 17% к 2028 году.

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Финтех, как услуга, — 17%

К 2028 году объем мирового рынка финансовых технологий, как услуги, достигнет $681,6 млрд, увеличившись в среднем на 16,9%.

Автор:
Амелин Анатолий
Сооснователь и директор экономических программ Амелин Анатолий
Ukrainian Institute for the Future
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 июля 2023, 10:57
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Елітна нерухомість зростатиме. Баблопил то рушій елітного будівництва.
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