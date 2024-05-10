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10 мая 2024, 17:16 Читати українською

Tesla, Amazon, Microsoft тратят миллионы на лоббизм: кто и за что платит больше всего

Крупнейшие технологические компании страны потратили примерно $30 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе США в первом квартале. Что лоббировали и кто заплатил больше всего, рассказал BI. «Минфин» выбрал главное.

Крупнейшие технологические компании страны потратили примерно $30 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе США в первом квартале.

В прошлом году многие технологические гиганты переключились на разработку инструментов искусственного интеллекта. Alphabet, Microsoft, Meta и другие лидеры отрасли только за последний год потратили миллиарды на разработку инструментов искусственного интеллекта и больших языковых моделей, при этом каждая компания пыталась превзойти другую.

Бигтехи пытаются добиться того, чтобы их голоса были услышаны заранее во время дебатов в Конгрессе, регулирующих эту сферу. Компании тратят большие деньги, пытаясь повлиять на законодателей, поскольку те пытаются регулировать постоянно меняющуюся технологическую отрасль.

В общей сложности крупнейшие технологические компании страны потратили более $28 млн на лоббистские услуги в первом квартале 2024 года.

Это видно из раскрытия федеральной информации о лоббировании, которая показывает, что в этом квартале компании потратили почти на $5 млн больше, по сравнению с первым кварталом 2023 года, когда они выделили на лоббизм чуть менее $23,6 млн.

Федеральные лоббистские фирмы — адвокаты, которым платили за попытку повлиять на законодателей на Капитолийском холме — по закону раскрыли доходы от лоббистских кампаний за первый квартал 22 апреля. В отчетности они указывают компании, с которыми они сотрудничали, и некоторые услуги, которые они лоббировали.

Meta

После того, как только в 2023 году проект Metaverse обошелся Meta в $16 млрд, что привело к тому, что крупная компания закрыла некоторые из своих офисов и уволила тысячи сотрудников, в 2024 году основное внимание компании было сосредоточено на новой модели большого языка с открытым исходным кодом — Llama.

Meta потратила больше всего на лоббирование, по сравнению со своими конкурентами, — $8,5 млн. Большая часть этой суммы — $7,64 млн — досталась собственной команде лоббистов Meta, а оставшиеся 886 250 долларов были разделены между 19 фирмами.

Amazon

Только за первые три месяца 2024 года Amazon заплатила 29 различным лоббистским фирмам $5,85 млн за лоббирование интересов своих веб-сервисов, интернет-аптек и других интересов компании.

Amazon сообщила, что потратила $4,35 млн на свою собственную лоббистскую команду, насчитывающую более 10 членов, и около $1,24 млн на другие 28 фирм, нанятых технологическим гигантом.

Alphabet

Alphabet, материнская компания Google, сообщила о прибыли в размере $23,7 млрд за квартал в первом квартале, превысив ожидания Уолл-стрит.

Генеральный директор Сундар Пичаи заявил в своем отчете о прибылях и убытках, что большая часть прибыли Google поступила от ее поисковой системы, но ее вхождение в область генеративного ИИ с моделью Gemini также было прибыльным.

Alphabet сообщила, что в первом квартале 2024 года потратила на лоббирование $3,7 млн, из которых $3 млн остались внутри команды. Остальные 700 000 долларов были разделены между 18 внешними лоббистскими фирмами.

ByteDance

ByteDance — материнская компания TikTok — сообщила, что только в первом квартале 2024 года потратила на лоббирование $2,8 млн, в то время как сам TikTok также сообщил, что потратил 440 000 долларов на аналогичные услуги. В совокупности они потратили около $3,2 млн.

Ранее в 2024 году Конгресс представил и принял закон, согласно которому TikTok будет запрещен в магазинах приложений США, если ByteDance не продаст его, несмотря на то, что генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу лично отправился в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы лоббировать против такого решения.

Microsoft

В июле 2019 года Microsoft сделала большую ставку на OpenAI, инвестировав $1 млрд «в создание безопасного, заслуживающего доверия и этичного ИИ, который будет служить обществу». Сообщается, что с тех пор Microsoft инвестировала в стартап $13 млрд.

Инвестиции оказались успешными для компании и помогли ей стать лидером в сфере искусственного интеллекта.

Сообщается, что Microsoft работает над собственной большой языковой моделью MAI-1, чтобы составить конкуренцию Google и OpenAI, хотя сроки ее выпуска неизвестны.

В 2024 году компания потратила $3,2 млн на лоббирование в залах Капитолия, около $2,8 млн из которых досталось ее собственной команде лоббистов.

Apple

Apple еще официально не анонсировала свое вхождение в создание больших языковых моделей или общедоступных инструментов искусственного интеллекта, но генеральный директор Тим Кук в недавнем сообщении о финансовых результатах намекнул, что компания сделает большое заявление относительно искусственного интеллекта в «ближайшие недели».

WSJ сообщила 6 мая, что компания занимается разработкой компьютерных чипов, созданных специально для программного обеспечения искусственного интеллекта.

За первые три месяца 2024 года Apple потратила $2,88 млн на федеральных лоббистов, из которых $2,1 млн пошли на собственную команду лоббистов. Остальная часть лоббистских инвестиций Apple была разделена между восемью другими фирмами.

OpenAI

После стремительного взлета в 2023 году OpenAI потратила 530 000 долларов на лоббирование на Капитолийском холме. Основная часть расходов OpenAI на лоббирование — 340 000 долларов — пришлась на ее внутреннюю команду.

OpenAI также сообщила, что заплатила 80 000 долларов юридической фирме Akin Gump Strauss Hauer & Feld, 90 000 долларов глобальной фирме DLA Piper и 20 000 долларов Hogan Lovells, которая специализируется на «корпоративном, финансовом, судебном, нормативном праве и праве интеллектуальной собственности».

Tesla

Tesla сообщила, что в первом квартале 2024 года потратила 390 000 долларов. 71% этой суммы, или 280 000 долларов, пошел на нужды личной лоббистской команды Tesla. Производитель электромобилей также потратил 80 000 долларов на лоббистские услуги от Cassidy & Associates и 30 000 долларов на Pioneer Public Relations.

Илон Маск в последние годы был ярым противником государственных субсидий, несмотря на то, что Tesla и ее дочерние компании с 2007 года получили $2,83 млрд в виде федеральных и государственных займов.

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X

В 2024 году компания X, принадлежащая Маску, потратила на лоббирование 240 000 долларов, причем подавляющее большинство — 170 000 долларов — досталось ее собственной лоббистской команде. Оставшиеся 70 000 долларов были разделены между The Joseph Group и TwinLogic Strategies.

В прошлом году Маск особенно вложил ресурсы в разработку Grok, чат-бота на основе искусственного интеллекта, который он хочет использовать для обобщения новостей на X, и который имел неоднозначный успех.

Nvidia

Nvidia — компания, известная производством графических процессоров и компьютерных чипов, получила огромную выгоду от быстрого роста искусственного интеллекта, поскольку ее чипы стали «де-факто отраслевым стандартом» для разработки моделей искусственного интеллекта.

Компания сообщила, что потратила на лоббирование меньше всех крупных технологических компаний в этом списке — 160 000 долларов, которые были поровну разделены между The Nickles Group и Tiber Creek Group.

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