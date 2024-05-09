«Китайцы» объединяются против Tesla: какие новинки выйдут на рынок

Визит Маска в Китай, похоже, не помог ему застолбить позиции в Поднебесной. В конце апреля предприниматель встретился с премьер-министром Ли Цяном, надеясь отыграть падение Tesla на американском рынке и предложить Китаю Full Self-Driving.

FSD — это расширенная версия «автопилота» Маска, которая доступна в более дорогих версиях. Китай, который раньше не разрешал использовать эту технологию во всех провинциях, из-за опасений в шпионаже, сейчас пошел предпринимателю навстречу. С 2021 года Tesla была обязана хранить локальные пользовательские данные на территории страны именно из-за таких опасений, пишет CNN.

Из-за жесткой конкуренции Tesla пошла на снижение цен на свои авто в Китае, США и Германии. Стартовые цены на наиболее популярные четыре модели в Китае и Германии уменьшили примерно на $2 тыс. Стартовая цена на Y теперь составляет примерно $34,5 тыс. в Китае, в Германии — примерно 41 тыс. евро.

«Сладкий» визит Маска последовал за жестким визитом госсекретаря США Энтони Блинкена. Маск и Ли Цян улыбались и хвалили друг друга. Ли Цян сказал, что экономики Китая и США глубоко интегрированы и обе стороны могут извлечь выгоду из развития друг друга. Маск сказал, что Tesla стремится и дальше углублять сотрудничество с Китаем и достигать более взаимовыгодных результатов.

Для того, чтобы усилить позиции на китайском рынке, Маск даже отказался от Индии. И вот, спустя пару-тройку недель, выясняется, что улыбкам Китая верить не стоило.

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Новые «старые» конкуренты

Два конкурента — китайские Nio и BYD — решили объединить усилия и «уесть» Tesla. По сообщению Reuters, Nio запускает прямого конкурента наиболее популярной в Китае Tesla Model Y, батареи для нового «убийцы Tesla» будет поставлять BYD.

Новый автомобиль будет выпускаться под суббрендом Onvo, модель называется L60, позиционируется, как «доступная по цене», т. е. будет продаваться дешевле, чем Y (предположительно цена составит $30 тыс.), ориентирована на Европу, и будет представлена широкой публике в мае.

По данным источников Reuters, BYD согласилась предоставить аккумуляторы для Onvo. Предположительно, BYD предоставит небольшой аккумуляторный блок для одной версии Onvo EV, а китайский производитель аккумуляторов CALB поставит более крупный аккумулятор емкостью 85 киловатт-часов. Впрочем, Nio пока называет такие новости «неточными», но других комментариев не дает.

Для Nio, которая ранее ориентировалась на премиальный рынок, Onvo — один из двух брендов для массового сегмента. Второй — Firefly, занимается разработкой небольших электромобилей, предназначенных для городских поездок, и будет стоить менее $30 тыс.

Первые серийные Onvo L60 будут выпущены по всему миру к концу года. Бренд Firefly должен быть представлен в 2025 году.

Альянс двух китайских конкурентов может сильно осложнить жизнь Tesla в Китае. Согласно предварительным данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, сообщает Bloomberg, поставки с завода Tesla в Шанхае в апреле упали на 18%, по сравнению с прошлым годом.