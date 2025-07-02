Страх трейдеров упустить выгоду больше, чем страх перед Трампом

Несмотря на приближающийся крайний срок введения пошлин 9 июля, фондовый рынок спокоен: фондовые индексы близки к историческим максимумам, а волатильность низкая, поскольку инвесторы ожидают, что Трамп продлит срок действия указа, основываясь на его прошлой модели угроз жесткими мерами, а затем отступлений, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Что происходит на рынках

Отчасти спокойствие на рынке можно объяснить ожиданием того, что Трамп продлит действие своих пошлин. Это связано с его стратегией, которую аналитики называют «ТАКО» (от англ. «Trump Always Strus Out») — он часто угрожает жёсткими мерами, а затем отступает.

Однако более важно то, что профессионалы Уолл-стрит не видят смысла бороться с динамикой рынка, поскольку экономика остаётся стабильной, а корпоративная Америка, по всей видимости, спокойно относится к торговой политике — по крайней мере, на данный момент.

«9 июля все еще в центре внимания, но в эти дни также отслеживается множество других факторов. Инвесторы снова меньше беспокоятся. При отсутствии скачка ставок, инфляции или уровня безработицы акции продолжат расти», — говорит Майкл Кантровиц, главный инвестиционный стратег Piper Sandler & Co.

Индекс S&P 500 только что завершил свой лучший квартал с декабря 2023 года и преодолел уровень 6 200, прежде чем снова опуститься ниже во вторник и завершить сессию снижением на 0,1%. Технологический индекс Nasdaq 100 провел свой лучший квартал с марта 2023 года, поскольку лидеры фондового рынка снова заняли свои позиции. Оба индекса показали убытки в первом квартале.

В то же время трейдеры увеличили свои вложения в наиболее рискованные части рынка. Даже институциональные инвесторы, которые в основном оставались на месте в течение большей части 25%-го подъёма с апреля, постепенно выходят из игры. Данные по опционам показывают, что Уолл-стрит не ожидает значительной волатильности в ближайшее время.

«Вероятно, будут какие-то торговые сделки, а в основе этого лежат стабилизированные оценки прибыли после падения сразу после апреля. То, что начиналось как простое ралли облегчения, начинает становиться чем-то реальным, и именно это затягивает этих инвесторов — медленно и неохотно», — говорит Стивен Кьявароне, старший портфельный менеджер и стратег по акциям в Federated Hermes.

Двузначный рост индекса S&P 500 с минимума 8 апреля, как раз перед тем, как Трамп приостановил действие своих пошлин, в значительной степени был обусловлен розничными инвесторами. Теперь так называемые «умные деньги» начинают покупать, поскольку ралли не показывает никаких признаков остановки. Системные стратегии на прошлой неделе увеличили свою экспозицию в акциях, хотя они по-прежнему остаются недооценёнными, с позиционированием в большинстве секторов ниже исторического среднего, согласно данным, собранным Парагом Тэттом из Deutsche Bank AG.

Рынки оценили 84% макроэкономического риска, основываясь на оценке высокодоходных кредитных спредов Кантровица из Piper Sandler, оставляя возможность для дальнейшего роста акций, несмотря на то, что S&P 500 прибавил более 10 триллионов долларов с начала апреля. Оптимизм бросает вызов войне на Ближнем Востоке, неопределённости вокруг макроэкономических перспектив и отсутствию ясности в торговле.

«Мы были довольно оптимистичны в отношении июня по вещам, которые не имеют никакого отношения к Трампу, — это просто связано с тем фактом, что происходят другие вещи, которые весьма позитивные», — говорит Александр Альтманн, глобальный руководитель тактических стратегий акций в Barclays Plc. Стратег ссылается на дерегулирование банков, продолжающиеся расходы крупных технологических компаний на искусственный интеллект и законопроект Трампа о налогах и расходах на сумму $3,3 трлн, как на факторы, поддерживающие экономику.

Сенат принял законопроект во вторник 51−50 голосами, а вице-президент Дж. Д. Вэнс отдал решающий голос. Однако законопроект всё ещё может столкнуться с сопротивлением в Палате представителей.

Основы оптимизма

«В будущем мы всё равно столкнёмся с высокими тарифами, и эти издержки будут покрыты в какой-то момент. Сейчас сложно прогнозировать ситуацию на рынке дальше, чем на четыре недели вперёд. Трудно строить предположения о событиях, которые могут произойти через полгода», — заявил Альтманн.

В текущей ситуации страны-экспортёры, которые не заключили двустороннее соглашение к 9 июля, столкнутся с тарифами, которые Трамп объявил 2 апреля. Эти тарифы намного превышают текущую базовую ставку в 10%, известную, как взаимная ставка, которая применяется к большинству стран.

Великобритания заключила соглашение, которое снизило некоторые предлагаемые пошлины, но сохранило взаимную ставку и оставило нерешённой одну из проблем Великобритании — 25% пошлины на сталь. США и Китай достигли торгового взаимопонимания в Женеве, как сообщил на прошлой неделе министр торговли США Говард Лютник, но он охарактеризовал это, как далеко не всеобъемлющее соглашение, и ключевые вопросы остались нерешёнными. Трамп также пригрозил повысить тарифы для Японии.

«У нас нет значимых торговых соглашений — есть несколько меморандумов о взаимопонимании, есть некоторые соглашения о дальнейшем продвижении, но нет ничего конкретного. Я была удивлена, честно говоря, что рынок, похоже, не обращает на это внимания. Это одна из причин, почему это не ощущается как рынок, движимый фундаментальными факторами, несмотря на то, что мы видим большую силу в технологиях и искусственном интеллекте», — сказала Кейт Мур, главный инвестиционный директор подразделения благосостояния Citigroup Inc.

В то же время торговый отдел JPMorgan Chase & Co. считает, что перспективы оптимистичные, прогнозируя серию исторических максимумов, поскольку доходы продолжают расти, а торговые сделки, как ожидается, будут объявлены. Эндрю Тайлер, глава отдела глобальной рыночной аналитики банка, ожидает, что отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе, который должен быть опубликован в четверг, покажет рост выше 100 000. Пока этот показатель остается выше 100 000, Тайлер ожидает, что акции продолжат устанавливать новые рекорды. Опрос Bloomberg по оценкам экономистов показывает, что показатель достигнет 110 000.

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«В данный момент рынок будет учитывать эти потенциальные события», — написал Тайлер в записке для клиентов в понедельник, имея в виду торговую нестабильность. «Кроме того, мы считаем, что дата 9 июля будет перенесена, чтобы избежать любой волатильности на рынке».