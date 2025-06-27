Поезд рынка во весь дух летит вперед: может ли что-то напугать инвесторов

Рынок, как «сумасшедший поезд» Оззи Осборна, солиста легендарной группы Black Sabbath, мчится вперед, догоняя и преодолевая исторические максимумы, а инвесторы, заранее не успевшие занять места внутри, пытаются вскочить в последний вагон, или хотя бы на подножку, а то и просто зацепиться за поручни, чтобы не отстать от остальных.

И вся эта погоня выглядит так, будто все геополитические проблемы исчезли и мир стал безопасным местом, торговые войны завершены, конечно, в пользу США, проблемы дефицита бюджета и долга решены, оценка компаний ниже исторических средних значений, экономика растет, а ставки снизятся просто завтра, потому что угроза инфляции исчезла раз и навсегда, и в инвестиционном мире не осталось никаких рисков — только сплошная выгода.

Остается ущипнуть себя за что-то и спросить — а не в сказке ли я часом? Так ли это все на самом деле, или скоро придется проснуться навстречу злой реальности?

Вряд ли мир стал более безопасным местом после того, как американский военно-воздушный флот провел поразительную по уровню логистики операцию по бомбардировке ядерных объектов Ирана.

Злые языки говорят, что пыли, огня, дыма и взрывов было гораздо больше, чем фактических достижений, и иранская ядерная программа продолжает существовать. Да и аятоллы, не похоже, чтобы повесили нос. И самое главное — Китай еще не сказал своего слова и не собирается вывешивать белый флаг. А все мы хорошо понимаем, что войны с россией, КНДР, Ираном и другими «прекрасными» странами — это по факту одна большая война с Китаем.

Что с экономикой

Экономика США постепенно охлаждается: в первом квартале ВВП сократился на 0,5% в годовом исчислении и это первое квартальное сокращение за три года.

Долг США уже перевалил $37 триллионов и продолжает расти. Проблема дефицита бюджета тоже не решена: за первые восемь месяцев финансового года, который в США начинается в октябре, дыра в бюджете увеличилась на 7%, по сравнению с предыдущим годом.

Торговая война продолжается, хотя в четверг Трамп достаточно неожиданно объявил, что договор с Китаем уже подписан, при этом отказавшись говорить о каких-либо деталях соглашения.

Конечно, нет никаких сомнений, что это соглашение является историческим, фантастическим, невероятно хорошим для США и должно изменить мир к лучшему, но все же хотелось бы узнать детали.

С другими странами разговоры еще продолжаются, но как-то непохоже, чтобы стороны приближались к результату. Исключением является, разве что, Великобритания, соглашение с которой уже подписано. В то же время срок отсрочки тарифов истекает 9 июля, уже очень скоро, и похоже, что единственная опция, которая остается у Трампа и его соратников, — это снова откладывать.

Угроза инфляции никуда не исчезла, хотя прогресс в борьбе центрального банка с ростом цен ощутим. Но учитывая объемы импорта в США и темпы девальвации доллара по отношению к основным валютам в последние месяцы, не так уж сложно предположить, что цены на импортные товары должны существенно вырасти. Да и тарифы, безусловно, повлияют на рост цен.

ФРС демонстрирует последовательность и непохоже, что планирует снижать ставку в ближайшее время. Выступая перед Конгрессом, глава центрального банка Пауэлл продолжил гнуть свою линию, настаивая, что ФРС «в хорошей ситуации, чтобы ждать».

По его мнению, «повышение тарифов в этом году, вероятно, приведет к росту цен и будет оказывать давление на экономическую активность». Следовательно, торопиться с понижением ставки некуда. Да и большинство коллег Пауэлла из монетарного комитета ФРС, похоже, разделяют его мнение. В начале недели два губернатора ФРС, Уоллер и Боуман, заявили, что они открыты к снижению ставки уже в июле, но, как пишет Bloomberg, сразу после этого «почти дюжина политиков, включая главу ФРС Пауэлла, президента ФРС Нью-Йорка Уильямса и главу ФРС Сан-Франциско Дейли, эту идею опровергли».

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Что в итоге

Цены на рынке акций тоже немалые. Популярный показатель оценки РЕ — соотношение цены к чистой прибыли, для индекса S&P 500 существенно выше исторических значений — дороже было только в кризис «доткомов».

Любимый индикатор Баффета — соотношение суммарной стоимости публичных компаний к ВВП, который, по мнению легендарного инвестора, является лучшим индикатором оценки рынка, взлетел до 203%, при том что среднее историческое значение составляет всего 100%. Недешево…

Как видите, большинство рисков, которые отпугивали инвесторов еще два месяца назад, провоцируя разговоры о коллапсе финансовых рынков, никуда не исчезли, наоборот, некоторые из них только выросли.

И что? А ничего…

Поезд рынка изо всех сил летит вперед, а инвесторы готовы в него прыгать любой ценой. «Безумство, но так оно и есть, — спел бы Осборн, — Я схожу с рельсов на сумасшедшем поезде».

Может пора переслушать Black Sabbath?