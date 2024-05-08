SpaceX и OpenAI не продаются частным инвесторам: кто и как пускает их по рукам

С марта этого года у всех на слуху фонд Destiny Tech100. Он владеет акциями таких стартапов, как Stripe, SpaceX и OpenAI, и предлагает их инвесторам. В апреле его акции выросли на 1000%, а в минувшую пятницу резко обвалились. Что же произошло?

Цена вопроса

Если компания торгуется на бирже, как Apple или Amazon, любой может легко покупать и продавать ее акции. Но частные технологические стартапы, такие как Stripe, обычно имеют небольшой круг владельцев, таких как их основатели и сотрудники, а также богатые люди и компании венчурного капитала, которые предоставили финансирование для роста компаний. Акции компаний обычно не переходят из рук в руки.

Теперь, когда эти стартапы взрослеют и, похоже, не спешат выходить на биржу, более широкий круг инвесторов проявляет желание владеть их акциями, пишет NYT.

По данным компании Industry Ventures, специализирующейся на вторичных сделках, десять лет назад фондовый рынок частных компаний составлял примерно $16 млрд. По прогнозам, в этом году рынок акций таких популярных стартапов, как SpaceX и Stripe, достигнет рекордных 64 миллиардов долларов.

По данным Sacra, исследовательской компании, специализирующейся на частных инвестициях, рынок акций частных компаний, также известный как вторичный рынок, в этом году может достичь рекордных $64 млрд, на 40% больше, чем в прошлом году.

Появились новые онлайн-рынки, которые помогают продавцам стартового капитала найти заинтересованных покупателей. Появились такие фонды, как Destiny. Destiny — один из немногих вариантов для розничных инвесторов, поскольку большинство других фондов и торговых площадок предназначены только для «аккредитованных» инвесторов с высокими доходами или собственным капиталом.

Как покупали акции частных компаний

До того, как Facebook стал публичной компанией в 2012 году, ее частные акции перешли из рук в руки на таких торговых площадках, как SharesPost и SecondMarket. Комиссия по ценным бумагам и биржам предупредила, что такие торговые площадки рискованные «даже для опытных инвесторов», и оштрафовала SharesPost на $80 тыс. за отказ зарегистрироваться в качестве брокера-дилера.

После этого стартапы попытались ограничить продажу своих акций. Но посредники, включая Forge Global, тогда известную как Equidate, нашли способы обойти эту проблему. Они популяризировали «форвардные контракты», согласно которым сотрудникам стартапов выплачивались деньги, если они обещали передать акции своей компании инвестору в будущем.

Форвардные контракты прижились в таких стартапах, как Airbnb. Когда Airbnb публично разместил свои акции в 2020 году, Forge курировал передачу акций на сумму $475 млн более чем 100 инвесторам.

«Это был административный кошмар», — сказала Келли Родрикес, исполнительный директор Forge. С тех пор Forge разработала технологию для управления этим процессом и больше не заключает форвардных контрактов.

Некоторые компании, которые дольше всех оставались частными, в том числе Stripe, которой 14 лет, и SpaceX, которой 22 года, начали регулярно предлагать сотрудникам возможность продать часть своих акций по установленной цене. Несмотря на то, что компании исторически сопротивлялись торговле своими частными акциями, все больше склоняются к этой идее, сказал Родрикес. «Рынок никогда не был более восприимчив к вторичной ликвидности, чем сейчас», — сказал он.

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Что за компании выходят на рынок

Среди онлайн-площадок для покупки и продажи акций частных компаний — Hiive, которая открылась в 2022 году. В настоящее время она предлагает клиентам акции Anthropic — популярного стартапа в области искусственного интеллекта.

Hiive купила акции Anthropic на $15 млн и позволяет инвесторам покупать акции всего на $25 тыс. Площадка отслеживает сделки на сумму около $20 млн в неделю.

В Augment, открывшемся в прошлом году, у инвесторов, заинтересованных во владении акциями Stripe, есть возможность просмотреть информацию о четырех «ордерах на продажу» или людях, пытающихся продать акции Stripe. По данным компании, в марте Augment провела транзакций на сумму более $20 млн.

Некоторые инвестиционные фонды, в том числе Stack Capital, Fundrise, Private Shares Fund и ARK Venture Fund компании ARK Invest, также предлагают возможность владеть частью частных стартапов.

Destiny, которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже и держит акции 23 стартапов на сумму около $53 млн, — одна из немногих, которые торгуются публично.

Люди стремятся получить акции стартапов, — говорит Джефф Паркс, исполнительный директор Stack Capital, которая предлагает инвесторам доступ к таким компаниям, как SpaceX и Canva, стартапу по разработке программного обеспечения.

Кому не нравятся такие фонды

Стартапы такая активизация инвесткомпаний, типа Destiny, беспокоит, поскольку они долгое время сопротивлялись тому, чтобы их акции свободно переходили из рук в руки. Чем больше людей владеют акциями, тем большее число акционеров, что может привести, помимо других проблем, к трудностям с соблюдением законодательства о ценных бумагах. Хотя некоторые стартапы частично разрешают торговлю своими акциями, другие сделки происходят без их разрешения.

Чтобы получить акции для фонда, Destiny использовал форвардные контракты на покупку акций Stripe and Plaid на сумму $1,7 млн. Обе компании недовольны претензиями Destiny на акции. Такие сделки нарушили бы ее правила, заявил Plaid, и компания «не признает акции, приобретенные таким образом».

Stripe также опубликовала уведомление на своем сайте. «Нам стало известно о некоторых инвестиционных фондах, которые не владеют акциями Stripe и заявляют, что предлагают розничным инвесторам доступ к Stripe», — говорится в сообщении, предупредив, что «их инвестиции могут вообще не иметь никакой ценности». Stripe запрещает форвардные контракты и заявляет, что такие сделки недействительны. Stripe призвала акционеров сообщать о таких предложениях в правоохранительные органы.

16 апреля Robinhood удалила возможность покупать акции Destiny из своего приложения. Представитель Robinhood заявил, что компания не допускает размещение в приложении предложений CEF, и что фонд Destiny был ошибочно назван одним из ее поставщиков акций.

Ark Invest, возглавляемая Кэти Вуд, опубликовала сообщение о том, что стратегия Destiny ошибочная, поскольку ее рыночная капитализация намного превышает стоимость стартовых инвестиций. Ark утверждает, что их фонд обеспечивает лучший доступ к частным компаниям, чем такие фонды, как Destiny.

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Что это за фонды

Большинство из них заявляет, что стремится дать людям доступ к ведущим крупным технологическим компаниям. Первый скрин Stack Capital заявляет о «демократизации частных инвестиций».

Профессиональные инвесторы после появления Destiny сломали немало копий, чтобы объяснить, почему они не рекомендуют вкладываться в бумаги этого фонда. Но хайповые компании в портфеле Destiny быстро вывели ее в ранг мемных, люди активно покупали ее акции, и в конце концов, в какой-то момент в апреле она выросла на 1000%.

На первый взгляд, такие фонды похожи на ETF, но, на самом деле, система их работы не новая, и имеет вполне устоявшееся название — CEF, закрытые инвестфонды.

Такие фонды запускаются через IPO, притока нового капитала не происходит. CEF торгуется на бирже, как и акции, и на его цену влияет рыночный спрос, а не только чистая стоимость активов, которыми он владеет. Это может привести к тому, что цены будут либо выше, либо ниже реальной стоимости базовых активов, в отличие от ETF и взаимных фондов, которые постоянно выравнивают цены со стоимостью своих чистых активов.

Из их плюсов — стабильная капитальная база, которая позволяет им инвестировать в неликвидные ценные бумаги. Из минусов — оценки того, чем они владеют и как распоряжаются, очень условные. Суть таких фондов более детально объяснила Fidelity, добавив, что фонды такого типа существуют в США уже примерно 100 лет.

Взаимные фонды Fidelity, Baron Capital и Neuberger Berman также владеют SpaceX, на долю которого приходится 35% активов Destiny Tech100, примерно по той же цене, что и Destiny Tech100. Однако в этих взаимных фондах инвесторы платят огромную премию не только для того, чтобы получить часть SpaceX, пишет Morningstar.

Например, по состоянию на декабрь 2023 года на долю SpaceX приходилось около 13% активов BPTRX Baron Partners. Поскольку взаимные фонды оцениваются по чистой стоимости фонда, инвестор, покупающий акции Baron Partners, фактически заплатит $97 за акцию за позицию SpaceX, в то время как инвестор Destiny заплатил бы $864 доллара за акцию SpaceX из-за 900% премии фонда к NAV.

Инвесторы также припомнили историю о GSV Capital Corp, которая начинала в 2011 году, быстро взлетела, успела три раза сменить название и часть топ-менеджмента. «Если бы вы держали свои акции в течение 13 лет, ваш совокупный годовой темп роста составил бы -9,9%», — приводит расчеты один из инвесторов, предсказывая Destiny такую же судьбу.

Пока такие пророчества сбываются. Destiny сообщила о планах собрать больше денег, чтобы «ускорить наш темп». Но цена акций Destiny рухнула. 3 мая ее рыночная капитализация составляла всего $141 млн. «DXYZ сегодня — это просто еще одна форма азартных игр, такая же, как ставки на спорт на мобильном телефоне», — цитирует Bloomberg Коул Смида, президента Smead Capital Management.