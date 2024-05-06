Как Маск сделал Tesla мемом и на этом разбогател

Илон Маск вновь подтвердил свою репутацию гениального продавца: власти Китая разрешили использование технологии «автопилота» Tesla, чем спасли акции компании от свободного падения. В то же время, как пишет Project syndicate, политика Маска устраивает подавляющее большинство акционеров компании. «Минфин» публикует перевод статьи.

Как разбогател Маск

Несмотря на то, что Tesla, кажется, чрезвычайно переоценена, по сравнению с автопроизводителями-конкурентами, ее акционеры делают ставку на то, что в ближайшее время они смогут продать свои активы «еще большему дураку», а Илон Маск охотно потакает их спекулятивному притоку.

С точки зрения Америки и мира, Tesla является исторически важным предприятием, создающим технологии острием копья в переходе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. С точки зрения долгосрочных акционеров, у нее есть потенциал стать стабильным прибыльным предприятием.

С точки зрения поставщиков, сотрудников и клиентов, это источник дохода и производства. А с точки зрения спекулянтов с Уолл-стрит, это шарик, прыгающий в колесе рулетки: игра в казино с технологическим пузырем.

В начале 2018 года совет директоров и акционеры Tesla одобрили платежный пакет для генерального директора Илона Маска, предоставив ему 12 траншей опционов на акции, каждый из которых составляет примерно 1% от общего капитала компании. Первый транш он получает, если рыночная капитализация Tesla будет превышать $100 млрд, а каждый последующий — когда капитализация будет расти еще на $50 млрд и при условии, что компания также достигнет разных целевых показателей.

В результате, Маск владеет примерно 22% акций Tesla вместо 10%, которые у него были до получения этого пакета. Среди других его активов только у SpaceX большие перспективы. Никто не удивится, если X (бывший Twitter), The Boring Company и другие сойдут на ноль. На бумаге состояние Маска может оцениваться в $160 млрд, но его доля в $120 млрд у Tesla является единственной составляющей его богатства, которая не зависит от какого-либо покупателя, который появится с правильной оценкой в нужное время.

До пакета опционов Маск был обычным, хотя и весомым, миллиардером Кремниевой долины. Он, очевидно, является эффективным сборщиком средств и тренером для инженеров, работающих над аккумуляторами, электромобилями и ракетами. Без него эти технологии не продвинулись бы вперед так, как сейчас. Когда будет написана история усилий человечества по борьбе с изменением климата, Маск образца 2010-х, безусловно, станет одним из ее главных героев.

В течение прошлого десятилетия состояние Маска составляло «лишь» около $9 млрд. По состоянию на середину 2019 года оно выросло примерно до $20 млрд, а затем достигло пика в $340 млрд в ноябре 2021 года, в конце концов снизившись до $170 млрд. В то же время рыночная капитализация Tesla выросла с $25 млрд в середине 2010-х годов до $40 млрд в середине 2019 года, до более чем $1,1 трлн в конце 2021 года, прежде чем вернуться к $550 млрд на сегодняшний день.

Это разбег разблокировал все транши вознаграждения и позволил Маску переключить внимание на другие дела. Он перешел от электрокаров, сетей зарядных устройств и аккумуляторов к социальным сетям, искусственному интеллекту, полностью автономному вождению, человекоподобным роботам, роботакси и — совсем недавно — использованию чипов в неактивных автомобилях Tesla, как распределенный Суперкомпьютер искусственного интеллекта. Однако он продолжает давать чрезвычайные обещания, чрезвычайных достижений нет. Фандрайзер и тренер для разработчиков превратился в персонажа из мемов.

«Мемы», как бизнес-стратегия

Конечно, это тоже может быть прибыльным бизнесом. Но это бизнес, который кардинально отличается от создания прибыльного предприятия, что будет привлекать долгосрочных акционеров.

Во время последнего отчета Маск заявил: «Нас следует воспринимать как компанию по искусственному интеллекту или робототехнике. Если вы цените Tesla, как автомобильную компанию, это просто неправильное понимание. И я думаю, что наш рост стоимости активов может стать самым большим в истории, когда наступит тот день, когда вы сможете управлять автомобилем без контроля».

Но подождите: «автомобильные доходы» составили более 80% продаж Tesla в первом квартале. Несмотря на то, что у производства автомобилей есть существенная экономия на масштабе, ценностное предложение не приближается к уровню инфотехнологий, где вы можете написать программу один раз и работать по всему миру при нулевых затратах.

Для всех нынешних акционеров Tesla, которые планируют продать свои пакеты акций в течение следующих нескольких лет, все зависит от успеха компании, как «мема», и Маск усердно работает над достижением этой цели. Поскольку долгосрочных акционеров Tesla практически нет, рынок не волнует, что компании не хватает генерального директора, пытающегося превратить ее в долгосрочный прибыльный бизнес.

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Но для сотрудников, поставщиков и клиентов Tesla успех компании, как производительного бизнеса, имеет большое значение. И в интересах Америки и мира, чтобы Tesla оставалась технологичным предприятием на переднем крае перехода к чистой энергии.