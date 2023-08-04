Снижение кредитного рейтинга США: инвесторы фиксируют доходы

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 августа 2023, 18:41 Читати українською

Снижение кредитного рейтинга США: инвесторы фиксируют доходы

Снижение кредитного рейтинга США затмило самые ожидаемые события недели — квартальные отчеты Apple и Amazon и отчет о состоянии рынка труда. Как отреагировали на происходящее рынки, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Снижение кредитного рейтинга США затмило наиболее ожидаемые события недели — квартальные отчеты Apple и Amazon и отчет о состоянии рынка труда.

Снижение кредитного рейтинга США и реакция рынков

Fitch снизила кредитный рейтинг США с AAA до AA+. Ранее на такое отваживалась только S&P, в 2011-м. О возможности понижения рейтинга Fitch заговорила еще в мае, когда шла активная дискуссия о «потолке» государственного долга, и заявила, что намерена сделать его окончательный пересмотр в третьем квартале. Вот и пересмотрела…

Среди главных причин, вызвавших решение кредитного агентства: «эрозия управления (политическая борьба вокруг потолка долга), растущий бюджетный дефицит, растущий объем долгов, среднесрочные вызовы, связанные с обслуживанием долга и повышение ставки центральным банком». Уважительные причины… Не то чтобы мы о них раньше не знали и вовсе не учитывали, но в справедливости выводов Fitch точно не отказать.

Решение рейтингового агентства не осталось незамеченным рынками: доходность облигаций достигла локальных максимумов, а те, кто хотел зафиксировать прибыль, продав акции, но все никак не решался, получили наконец хорошее оправдание для подобных решений. Министерство финансов США и Белый дом остались очень недовольны и уверяют, что решение Fitch не отражает реальные достижения действующей администрации по укреплению экономики. И действительно, выборы не за горами, а здесь рейтинги снижают…

Но, в целом, вроде бы никакой катастрофы не произошло и нынешние события даже не стоит сравнивать с бурным эффектом, который вызвало аналогичное решение S&P в 2011 году, когда ситуация на рынках и в экономике была гораздо хуже, чем сейчас. Кстати, об экономике…

В рядах поклонников «мягкой посадки» прибывает

На этой неделе Bank of America изменил свои взгляды на будущее в пользу скромного роста американской экономики в 2024 году, хотя до этого прогнозировал умеренную рецессию. Модель GDPNow, рассчитываемая ФРС Атланты, оценивает рост ВВП США в третьем квартале на уровне 3.9%, а еще несколько дней назад это было 3.5%.

Как видите, с макроэкономическими показателями не так все плохо, хотя вероятность того, что в ближайшем будущем мы снова можем увидеть рост инфляции, достаточно высока. И не в последнюю очередь на это может повлиять состояние рынка труда, которое все никак не остынет.

Зарплаты растут, вопрос цен — открытый

Отчет о состоянии рынка труда в июле продемонстрировал, что количество новых рабочих мест за месяц выросло на 187 тысяч, что чуть выше чем в июне, но меньше ожидаемых 200 тысяч.

В то же время, средняя почасовая оплата увеличилась на 0.4%, как и в прошлом месяце, и несколько выше прогнозируемых 0.3%.

Экономика держится, зарплаты растут и вопрос роста цен остается открытым.

Читайте также: В Украине начали расти зарплаты: кому и где платят больше

Корпоративные результаты не разочаровали

Apple и Amazon, которые в этом году выросли в цене более 50% каждая, продемонстрировали смешанные квартальные результаты. Гигант розничной торговли превзошел ожидание аналитиков в каждом сегменте деятельности, а самое важное — в «облачном» бизнесе, и дал оптимистический прогноз на следующий квартал, за что был вознагражден ростом цены акций.

Apple, хотя и превзошел прогнозы по выручке и прибыли, огорчил снижением объемов продаж iPhone, Mac и iPad. Тревожно также, что это уже третий квартал подряд, когда выручка компании уменьшается. Но, в целом, результаты мегакомпаний во втором квартале, а все кроме Nvidia уже отчитались, достаточно приличные и несмотря на ожидания никакой катастрофы не произошло.

Технологический сектор полон оптимизма в отношении передовых технологий искусственного интеллекта, объемов онлайн-рекламы и роста облачных сервисов и продолжает тянуть весь рынок вверх. Похоже, что надежды на фантастический эффект от применения АИ компенсируют инвесторам все разочарования от скромных текущих результатов.

Читайте также: «Минфин» купил облигацию. Какую, и почему выбрали именно ее

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами