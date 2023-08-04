Снижение кредитного рейтинга США: инвесторы фиксируют доходы

Снижение кредитного рейтинга США затмило самые ожидаемые события недели — квартальные отчеты Apple и Amazon и отчет о состоянии рынка труда. Как отреагировали на происходящее рынки, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Снижение кредитного рейтинга США и реакция рынков

Fitch снизила кредитный рейтинг США с AAA до AA+. Ранее на такое отваживалась только S&P, в 2011-м. О возможности понижения рейтинга Fitch заговорила еще в мае, когда шла активная дискуссия о «потолке» государственного долга, и заявила, что намерена сделать его окончательный пересмотр в третьем квартале. Вот и пересмотрела…

Среди главных причин, вызвавших решение кредитного агентства: «эрозия управления (политическая борьба вокруг потолка долга), растущий бюджетный дефицит, растущий объем долгов, среднесрочные вызовы, связанные с обслуживанием долга и повышение ставки центральным банком». Уважительные причины… Не то чтобы мы о них раньше не знали и вовсе не учитывали, но в справедливости выводов Fitch точно не отказать.

Решение рейтингового агентства не осталось незамеченным рынками: доходность облигаций достигла локальных максимумов, а те, кто хотел зафиксировать прибыль, продав акции, но все никак не решался, получили наконец хорошее оправдание для подобных решений. Министерство финансов США и Белый дом остались очень недовольны и уверяют, что решение Fitch не отражает реальные достижения действующей администрации по укреплению экономики. И действительно, выборы не за горами, а здесь рейтинги снижают…

Но, в целом, вроде бы никакой катастрофы не произошло и нынешние события даже не стоит сравнивать с бурным эффектом, который вызвало аналогичное решение S&P в 2011 году, когда ситуация на рынках и в экономике была гораздо хуже, чем сейчас. Кстати, об экономике…

В рядах поклонников «мягкой посадки» прибывает

На этой неделе Bank of America изменил свои взгляды на будущее в пользу скромного роста американской экономики в 2024 году, хотя до этого прогнозировал умеренную рецессию. Модель GDPNow, рассчитываемая ФРС Атланты, оценивает рост ВВП США в третьем квартале на уровне 3.9%, а еще несколько дней назад это было 3.5%.

Как видите, с макроэкономическими показателями не так все плохо, хотя вероятность того, что в ближайшем будущем мы снова можем увидеть рост инфляции, достаточно высока. И не в последнюю очередь на это может повлиять состояние рынка труда, которое все никак не остынет.

Зарплаты растут, вопрос цен — открытый

Отчет о состоянии рынка труда в июле продемонстрировал, что количество новых рабочих мест за месяц выросло на 187 тысяч, что чуть выше чем в июне, но меньше ожидаемых 200 тысяч.

В то же время, средняя почасовая оплата увеличилась на 0.4%, как и в прошлом месяце, и несколько выше прогнозируемых 0.3%.

Экономика держится, зарплаты растут и вопрос роста цен остается открытым.

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Корпоративные результаты не разочаровали

Apple и Amazon, которые в этом году выросли в цене более 50% каждая, продемонстрировали смешанные квартальные результаты. Гигант розничной торговли превзошел ожидание аналитиков в каждом сегменте деятельности, а самое важное — в «облачном» бизнесе, и дал оптимистический прогноз на следующий квартал, за что был вознагражден ростом цены акций.

Apple, хотя и превзошел прогнозы по выручке и прибыли, огорчил снижением объемов продаж iPhone, Mac и iPad. Тревожно также, что это уже третий квартал подряд, когда выручка компании уменьшается. Но, в целом, результаты мегакомпаний во втором квартале, а все кроме Nvidia уже отчитались, достаточно приличные и несмотря на ожидания никакой катастрофы не произошло.

Технологический сектор полон оптимизма в отношении передовых технологий искусственного интеллекта, объемов онлайн-рекламы и роста облачных сервисов и продолжает тянуть весь рынок вверх. Похоже, что надежды на фантастический эффект от применения АИ компенсируют инвесторам все разочарования от скромных текущих результатов.

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