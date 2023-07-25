В Украине начали расти зарплаты: кому и где платят больше

Активнее всего украинцам поднимают зарплаты работодатели на Западе Украины. За работника им приходится конкурировать и с польскими предприятиями. Что происходит на рынке труда Украины, Лига. Бизнес разбиралась на основе исследования сайта work.ua. «Минфин» выбрал главное.

Зарплаты растут: основные факторы воздействия

Согласно исследованию сайта work.ua, заработная плата в Украине, несмотря на экономические неурядицы, неуклонно растет. Если в прошлом году средняя зарплата в вакансиях находилась на отметке в 15 000 грн, то в феврале 2023 она пересекла отметку в 16 000 грн. А в мае обновила показатель, и теперь равняется 16 500 грн.

Такой рост может служить показателем того, что конкуренция за кандидатов усиливается из-за их отсутствия при увеличении количества вакансий. И работодатели должны повышать зарплату, чтобы привлечь кандидатов с рынка.

Еще одна причина — это подъем зарплат внутри компаний, чтобы удержать специалистов и компенсировать, например, инфляцию. По данным Госстата, инфляция за 2022 год составила 26,6%. НБУ ожидает, что в 2023 году инфляция замедлится до 14,8%, а в 2024 году снизится до 9,6%.

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) в начале 2023 года проводила опрос и в том числе спрашивала о зарплате. По ответам респондентов, в большинстве случаев компания выполняла свои финансовые обязательства, невзирая на неоднозначную текущую ситуацию и базовые возможности. Наиболее распространенная практика — компании оставили довоенный уровень заработной платы, несмотря на сокращение объемов производства или предоставления услуг. Выплачивали бонусы — это второй по популярности фактор. И даже оплачивали проживание в других городах или компенсировали часть расходов по переезду.

Важным глобальным трендом 2023 года является то, что перспективы повышения заработной платы стали значительно более существенными и распространенными — подавляющее большинство респондентов вспомнили его в своих ответах.

Опрос по зарплате четко показывает глобальную настроенность компаний на повышение уровня заработной платы:

Большинство участников опроса демонстрируют положительные ожидания повышения зарплаты (лишь 8 из 53 ответов отрицательные).

В большинстве крупных компаний в 2023 году зарплату поднимали. Хотя, конечно, не выше уровня инфляции, но не всем равномерно. Согласно отраслевым опросам, существует большая вероятность того, что во втором полугодии зарплаты будут снова поднимать — чтобы не потерять людей во время осеннего бизнес-сезона.

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На западе — ажиотаж на работников

Например, по результатам опроса, проведенного в мае 2023 года «Львовской консалтинговой группой», производственные компании западного региона активно проводили повышение заработной платы:

«Просмотр зарплаты для всех категорий работников состоялся у большинства компаний из автомобильной сферы (71%), пищевой и перерабатывающей промышленности (88%), производителей упаковки и стройматериалов (70%).

Около трети компаний из сферы электроники, легкой промышленности и половина компаний из сферы металлообработки провели оплату только для некоторых категорий работников, например для рабочих или офисного персонала. Ключевым для бизнеса работникам чаще всего пересматривали зарплату в компаниях из сферы электроники (33%), пищевой и легкой промышленности (20%) и, реже, в автомобильной отрасли (14%)", — комментирует Оксана Абраменко, консультант-рекрутер Львовской консалтинговой группы.

Сейчас у нас на рынке труда большой ажиотаж — количество вакансий постоянно растет, а вот количество кандидатов — нет. Больше всего от этого страдают западные регионы. Кроме местных работодателей, им конкуренцию составляют предприятия, переехавшие из восточных регионов. По данным Министерства реинтеграции, к апрелю 2023 г. релоцировались около 800 предприятий. Только из Харьковской области в другие регионы переехали более 200 компаний.

Закарпатская область стала вторым регионом, принявшим релоцированные фирмы. Туда переехали 14,5% компаний. Впереди — Львовская область из 24% предприятий.

Соответственно, планы производственных работодателей западного региона по пересмотру заработной платы в этом году глобальные и амбициозные. 100% компаний пересмотрели зарплату в 2022 году, и на 2023 год тоже должны расширять бюджеты.

Логично выглядит статистика, которая выводит в лидеры по приросту количества вакансий Ужгород.

Во Львове в 2023 году ситуация не только лучше предыдущего или даже ководного года. В этом году в регионе самое низкое количество безработных на 1 рабочее место — тоже 1 кандидат (и не во всех профессиональных сферах).

Логична корреляция — где самая высокая конкуренция, там и больший прирост зарплат. До окончания войны самые богатые 5 городов Украины по зарплате в вакансиях выглядели так: Киев, Одесса, а дальше очень плотной тройкой Львов, Днепр и Харьков.

Иногда разница составляла десятки гривен. Теперь ситуация изменилась. И в «горячих» городах (Запорожье, Кривой Рог, Херсон) зарплата значительно ниже средней по Украине. Бизнесы не способны генерировать такую прибыль, чтобы платить высокую зарплату.

Кстати, Госслужба занятости по своим вакансиям показывает, что одесские работодатели предлагают среднюю зарплату 8335грн, что ниже Днепра (10395 грн) и Львова (11067 грн), не говоря уже о Киеве (14931 грн). Возможно, это произошло из-за специфики вакансий — большинство предложений от Госслужбы занятости распределяется по небольшим городкам. Да еще и в бюджетных областях: воспитатель, помощник воспитателя, подсобный рабочий, медицинская сестра, дворник, уборщик. Средняя зарплата для следующих вакансий: 6−7 тыс. грн.

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Растут не только зарплаты

Тем не менее, обольщаться повышенной зарплатой в западных регионах, пожалуй, не стоит. За последний год стоимость аренды или покупки жилья в Ужгороде, Львове и других более безопасных регионах росла значительно быстрее, чем в других регионах. И не всегда этот рост можно компенсировать увеличенной зарплатой.

Согласно данным специализированной площадки Bird, за последний месяц в столице выросли арендные ставки практически по всем категориям квартир. Больше всего подорожали однокомнатные — на 11% (до 10 тысяч гривен в месяц), «двушки» выросли в цене на 3% (до 14 тысяч), трехкомнатные — на 8% (до 24,9 тысяч гривен). Как говорят риэлторы, это связано с тем, что люди едут в Киев, надеясь найти работу здесь. А еще Киев считается одним из самых защищенных городов страны.

К примеру, во Львове стоимость однокомнатных квартир, по данным Bird, вообще не изменилась, трехкомнатные выросли в цене на 6%. Больше чем в столице подорожали лишь двухкомнатные — на 5%. Но пока одиночки и двушки во Львове все равно дороже киевских — 15 и 16,8 тыс. грн в месяц соответственно (против 11 и 14 тыс. в Киеве). По трехкомнатным столицам уже обошла Львов — такая квартира здесь стоит почти на 5 тысяч дороже.

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Переезд на Запад — не залог большей зарплаты

С точки зрения переезда именно из профессиональных устоев — если вы просто хотите сменить место жительства, надеясь на той же должности получать в разы больше денег, не всегда это возможно. По большинству профессий разница не столь существенна.

Качественные изменения в зарплате возможны только если к смене города прибавится другое качество работодателя и возможность заработать большие деньги (как, например, в вакансии менеджера по продажам) за счет расширения рынка, базы клиентов и т. п. Как вариант — возможность заработать дополнительно на знании английского языка или из-за наличия водительских прав. И еще один путь к большим деньгам — быстрее построить карьеру (с ростом зарплаты) или удачно переквалифицироваться (тоже с хорошими финансовыми перспективами).

Польша конкурирует за украинского работника

Важным нюансом является возможность расширения географии поиска работы для высокой зарплаты.

В Польше тоже активно ищут работников с привлечением финансовой мотивации, но на общегосударственном уровне. С июля в Польше произошло повышение минимальной заработной платы. И не в первый раз в этом году. В начале 2023 года минимальная зарплата в Польше выросла до 3490 злотых брутто. С 1 июля 2023 г. размер минимальной заработной платы повышен до 3600 злотых брутто.

Это означает повышение на 590 злотых и 19,6% по сравнению с минимальной заработной платой, действовавшей в прошлом 2022 году. В 2024 году снова ожидается двойное повышение минимальной заработной платы в Польше.

Первоначально размер минималки вырастет в январе до 4242 злотых брутто по трудовому договору (38,5 тыс. грн) и 27,70 злотых брутто почасово (249 грн). А затем — в июле 2024 года до 4300 злотых брутто (около 39 тыс. грн) и 28,1 злотых брутто почасово (253 грн).

Поэтому украинским работодателям следует снова вспомнить об опасности выезда тех, кому наша средняя заработная плата кажется недостаточно привлекательной. И учитывать не только ближайших конкурентов, но и тех, кто готов приобщиться к конкуренции за эту целевую аудиторию кандидатов.

Количество вакансий в разделе «другие страны» уже вернулось к довоенным 900−1000 штук на каждом из крупных сайтов по трудоустройству. А robota. ua даже предлагает помощь польских коллег. Понятно, что зарплата за границей значительно выше, работа более стабильна. Поэтому нашим работодателям нужно стабилизировать финансовую составляющую и активнее привлекать нематериальную мотивацию, чтобы хотя бы удержать тех, кто готов приобщаться к украинским вакансиям на нынешних условиях.