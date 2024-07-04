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4 июля 2024, 7:40 Читати українською

Сколько платят по депозитам кредитные союзы и выгодно ли открывать у них счета

В мире работает около 90 тыс. кредитных союзов, членами которых являются более 390 млн человек. В Украине они пока не слишком популярные, а их общая доля в активах финансового сектора составляет около 0,1%. Могут ли они быть интересными для инвесторов и сколько позволяют зарабатывать, разбирался «Минфин».

В мире работает около 90 тыс. кредитных союзов, членами которых являются более 390 млн человек.

КС получили новых клиентов и новые возможности управления деньгами

С начала полномасштабной войны активы кредитных союзов значительно сократились. Сейчас они составляют 1,5 млрд грн, а к началу 2022 года они достигали около 2,3 млрд.

Снизилось и количество кредитных союзов. Если на начало февраля 2022 года их было 275, то сейчас только 125 — то есть с рынка ушли более половины КС. «Часть союзов вынужденно приостановили или прекратили свою деятельность в связи с оккупацией территории, где они работают, падением экономической активности населения и неготовности к работе в условиях операционных рисков», — объясняет аналитик «Вокс Украина» Виктория Агапова.

Правда, в основном кредитные союзы закрывались именно в первый год войны, а в 2023 году их количество сократилось всего на 29, и это были в основном учреждения, которые не привлекали депозиты. Также остановилось падение и активов на рынке. В прошлом году они сократились на 2%, а в последнем квартале даже начали понемногу расти.

О постепенном улучшении ситуации на рынке говорит тот факт, что за последний квартал прошлого года средняя доля просроченной более чем на 90 дней основной суммы кредитов в КС снизилась на 2 п.п. — до 26%. А благодаря снижению резервов под кредитные убытки сектор стал прибыльным. Также за прошедший год в два раза, до 21, снизилось количество КС, которые нарушали нормативы.

Положительным шагом для рынка эксперты называют также принятый в прошлом году новый закон о кредитных союзах. Согласно ему, в частности, усилен контрольный надзор и контроль за этими учреждениями.

Кроме этого, новый закон расширил перечень потенциальных участников КС, которыми, кроме физлиц, могут стать ФОПы и некоторые юрлица, в частности фермерские хозяйства, кооперативы, первичные или местные профсоюзы, религиозные организации, объединения совладельцев многоквартирных домов, микропредприятия.

Также закон увеличил возможности КС по управлению денежными средствами. В частности, они могут размещать их в банках, покупать государственные ценные бумаги и облигации международных финансовых организаций, покупать имущество и передавать его в аренду и т. д.

Кто может разместить депозит в КС

Кредитные союзы часто воспринимаются, как объединение определенной группы граждан для удовлетворения собственных финансовых потребностей. Скажем, жители села, работники завода или члены религиозной общины объединяются в КС, и те, у кого есть «лишние» деньги, делают вклад в союз, а кто нуждается в средствах — берет в нем кредит. Выходит своеобразный формат «кассы взаимопомощи».

Отчасти именно так и есть. Членами KC могут быть лица, соответствующие определенным признакам. Самый популярный из них — место жительства. К примеру, КС ЗаРаЗ принимает депозиты от лиц, проживающих в г. Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Черниговской и Полтавской областях. Часть союзов принимают к себе только жителей одной области.

Также требованием вступления в КС может быть, например, членство в определенной общественной организации. Но процедура вхождения в нее — чисто формальная, и единственная обязанность — уплатить символический членский взнос, например, 1 грн. Может быть требование и взноса за членство в самом союзе, но, как правило, речь идет также о символических суммах.

Ставки по вкладам в КС

В ходе подготовки статьи «Минфин» собрал данные о депозитах в 10 кредитных союзах. У всех из них разные формы вкладов на разные сроки с разными ставками. Также на проценты оказывает влияние капитализация, возможность досрочно снять вклад. Этим депозиты в союзах практически не отличаются от банковских. Но особенность в том, что вклады в КС могут быть только гривневыми — открытие валютных не предусмотрено законом.

Свое внимание мы акцентировали на депозитах на 1 год, или, если таких в конкретной КС нет, выбирали максимально близкий к этому срок. Также мы отдавали приоритет вкладам, где выплата процентов происходит в конце срока, ведь по ним обычно более высока доходность. Другой вариант выплаты процентов выбирали в том случае, если такой союз не предлагал.

Средняя доходность по таким депозитам в КС — 15% годовых, а максимальная, которую нам удалось отыскать, — 18%. Для сравнения: по данным «Минфина», средняя доходность по годовым депозитам в банках — 12,45%, а максимальная — 16,2%.

Доходность депозитов в кредитных союзах

Кредитный союз Ставка Срок вклада Выплата процентов
Супер Кредит 18,00% От 13 месяцев В конце срока
Наши люди 18,00% 12 месяцев Ежемесячно
Кредит-союз 16,00% 12 месяцев В конце срока
Анисия 15,50% 12 месяцев В конце срока
ЗаРаЗ 15,00% 13 месяцев В конце срока
Оберег 14,00% 12 месяцев Ежемесячно
Единение через природный закон 13,00% 12 месяцев Ежеквартально
Взлет 13,00% 12 месяцев В конце срока
Выгода 12,50% 12 месяцев В конце срока
Украинский Объединенный Кредитный союз 10,00% 12 месяцев Доступны разные варианты

«Обычно, ставки по вкладам в кредитных союзах выше, чем в банках. Разница с банками незначительная — 1−3%, в зависимости от срока и вида вклада. Это вызвано двумя основными причинами. Во-первых, союзы всегда хотят быть более интересными, чем банки, и вынуждены давать больший доход, чтобы быть конкурентными. В связи с этим союзы готовы делиться большей частью своей прибыли, чтобы привлечь клиента и заинтересовать его.

Во-вторых — в союзах более низкие расходы на администрирование, рекламу, юридическое сопровождение и т. д. Ведь для обслуживания меньших финансовых структур нужно и меньше ресурсов", — объяснили «Минфину» в КС ЗаРаЗ.

Правда, следует учитывать, что доходы, полученные от депозитов в КС, облагаются налогом так же, как и проценты по банковским вкладам, — 18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора.

Что касается возможности досрочно забрать депозит, то здесь нужно смотреть на условия каждой КС отдельно. У некоторых это в принципе невозможно, некоторые разрешают, но с потерей доходности. Есть и более интересные предложения. К примеру, KC ЗаРаЗ позволяет снять до 30% депозита без потери уже начисленных процентов. Также в этом союзе предусмотрена возможность полностью досрочно забрать вклад. При этом, если закон в таком случае дает КС до 30 дней на возврат средств, то на самом деле работники ЗаРаЗ идут на встречу клиентам и отдают деньги за 1−2 дня.

«В первую очередь, кредитный союз отличается от банка гибкостью условий и, при необходимости, возможностью сделать исключение. Банк — огромная многомиллиардная и неповоротливая структура, у которой забюрократизированная и зарегулированная система управления. Кредитный союз — специализированное финансовое учреждение, которое занимается несколькими финансовыми услугами и имеет возможность быстро реагировать на любые изменения», — отмечают в ЗаРаз.

Читайте также: Небольшие банки пересмотрели доходность депозитов: кто теперь платит больше по вкладам в СКВ

У всех КС, которые рассмотрел «Минфин», достаточно удобные сайты, а у большинства есть и депозитные калькуляторы, которые позволяют сразу рассчитать ожидаемый доход. Также для открытия вклада обязательно лично посещать союз. Как объяснили редакции в ЗаРаЗ, открыть вклад можно онлайн, а средства как принести наличными, так и дистанционно перевести на счет.

Есть ли гарантии по депозитам в КС

Основной недостаток вкладов в КС — более высокий риск, по сравнению с банковскими депозитами. Если в случае с банками их возврат в случае банкротства учреждения гарантирует ФГВФЛ, то для союзов такого органа не существует. Законодательство предусматривает, что с 2025 года кредитные союзы тоже будут входить в Фонд гарантирования вкладов, но эти изменения еще не начали действовать.

Единственной гарантией средств является надежность самой КС, поэтому стоит особое внимание обращать на ее опыт и особенности деятельности. Например, союз ЗаРаЗ работает с 2011 года и входит в пятерку крупнейших союзов Украины. Все его кредиты предоставляются под залог столичной недвижимости средней ценовой категории, что позволяет сохранять ликвидность и быть уверенным в сохранении стоимости залога.

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Во всем мире кредитные союзы считаются инструментом, призванным удовлетворить потребности тех, у кого нет доступа к банковским услугам. В Украине они могут быть интересны также тем, кто ищет более высокую, чем у банков, доходность. В то же время следует помнить, что, как и в любых других инвестиционных направлениях, повышенные заработки означают одновременный рост рисков.

Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
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