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26 июня 2024, 14:20 Читати українською

Мелкие банки пересмотрели доходность депозитов: кто теперь платит больше по вкладам в СКВ

В этом месяце банки отказались от тотального снижения доходностей по депозитам физлиц. Хотя Нацбанк с 14 июня снова снизил учетную ставку — с 13,5% до 13% годовых. По крайней мере, пока. Что предлагают своим частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 20 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Агропросперис 16,25% - 15,50% - 15,50% - 15,00% - - - Асвио банк 16,10% - - - 15,80% - 16,30% - - - Коминвестбанк 15,75% 0,45% - - - - - - - - Международный Инвестиционный Банк 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% - Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% - Поликомбанк 15,40% - 14,80% - 14,40% - 7,20% - - - РВС Банк 15,00% 0,50% - - 14,00% 0,50% 13,50% 0,50% 5,00% - Украинский капитал* 15,00% - 16,50% 2,00% 16,50% 2,00% 16,50% 0,50% 0,01% - Бизбанк 14,75% - 14,75% - 14,75% - 15,00% - - - Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,75% - 16,50% - 6,00% - Кредитвест Банк 14,50% 0,75% 14,75% 0,75% 15,00% 0,75% 15,00% 0,50% - Юнекс банк 14,00% 0,75% 13,75% 0,75% 13,75% 0,75% 15,50% - - - Пиреус 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - - - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - - Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - - Индустриалбанк - - 13,55% - 13,20% - 10,25% - - - Клиринговый Дом - - 14,15% - 13,60% - 15,80% 0,50% - - Альтбанк - - - - 14,00% - - - 5,50% - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк, РВС Банк, МТБ Банк, Юнекс Банк.

Как видно из данных регулятора, по ключевым срокам средние проценты сократились совсем незначительно, а по полугодовым — даже чуть поднялись:

  • 3 месяца — с 13,45% до 13,41% годовых;
  • 6 месяцев — с 13,35% до 13,36% годовых;
  • 12 месяцев — с 13,23% до 13,19% годовых.

То есть мы пока точно не видим пропорциональной просадки доходностей вкладов на 0,5%, чего опасались некоторые эксперты и клиенты банков.

Сильно провалилась только средняя ставка по 9-месячным вкладам (на 0,91% годовых) — с 13,32% до 12,41%. Но известно, что такой срок вложений не пользуется высоким спросом у вкладчиков.

Если изучать изменение доходности вкладов по трем самым популярным срокам за месяц (с 24 мая), то мы увидим снижение на 0,31−0,36% годовых.

Совершенно очевидно, что банки не готовы «рубить проценты». Как минимум по четырем причинам:

1. Из-за девальвации гривны к доллару, которая за последний месяц составила 1,3%. Месяц назад, 24 мая, официальный курс НБУ был на уровне 39,92 грн/$, а уже на 24 июня — 40,44 грн/$. Девальвация по-прежнему не перекрывается текущей доходностью вкладов. Например, если брать номинальные 13,19% годовых для 12 месяцев, то реально (за вычетом налогов — 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора) получим 10,6% за год.

И это при условии лояльного отношения банка: если тот еще не возьмет с клиента 1% комиссии за получение наличных в кассе. В пересчете на месяц получается 0,88% годовых. Что меньше девала в 1,3%. Инвестор теряет. А значит, все меньше будет желающих переложить всю сумму гривневого вклада по истечении договора на новый срок.

По наблюдениям банкиров, вкладчики стали чаще действовать по такой схеме — конвертируют около 50% сбережений (когда заканчивается депозитный договор) в доллар, 25−35% оставляют на гривневом счете, а остальное снимают наличными «на жизнь».

2. Из-за роста реальной инфляции, которая, по наблюдениям граждан, все сильнее отрывается от официальной. Все помнят, что Нацбанк недавно отчитался о росте потребительских цен в годовом исчислении лишь на 3,3%. Однако украинцы, которые, в основной своей массе львиную долю доходов тратят на продукты и товары повседневного пользования, говорят о фактическом подорожании всего (от продуктов питания до промтоваров) на 10−15%.

Такое подорожание все больше «съедает» гривневую доходность вкладов и даже доходность по гособлигациям (ОВГЗ). Потому, все более популярными становятся вложения в товары длительного пользования, которые можно выгодно перепродать со временем. С учетом отключений света, большим спросом пользуются товары, связанные с энергетикой.

3. Из-за энергетических проблем и ожиданий по росту расходов люди снова стали меньше средств перебрасывать на депозитные счета и больше денег держать на карточных — на случай непредвидимых расходов. Ранее Нацбанк говорил о позитивной тенденции роста сбережений на депозитах с 33% до 36% всех вкладов, а теперь в ряде банков «Минфину» подтвердили снижение этого показателя к 30% и даже ниже. Потому банки вынуждены удержать депоставки на рыночном уровне, чтобы люди меньше средств выводили на карточные счета.

4. Для поддержания и наращивания своей ресурсной базы под новые кредитные программы. В банках рассказывают, что НБУ активно агитирует банки развернуть финансирование энергетических проектов, под что может потребоваться больше гривны.

Оттоков в депозитной базе банковской системы не наблюдается, наоборот: в мае 2024 года объем гривневых депозитов физлиц вырос на 2,1% (до 737 млрд грн), валютных — на 0,2% (до $9,4 млрд). Тем не менее, если банки и правда активизируют кредитование хотя бы по отдельным направлениям, то, возможно, им потребуется больше средств.

Как банки меняли ставки в последние 2 недели

Коминвестбанк снизил ставку на гривневые депозиты сроком на 12 месяцев на 0,45 п.п. и теперь платит по ним 15,75% годовых.

РВС Банк уменьшил заработки на всю линейку гривневых депозитов на 0,5 п.п. Теперь частные клиенты банка зарабатывают на вкладах сроком на 12 месяцев 15% годовых, на 6 месяцев — 14% годовых, на 3 месяца — 13,5% годовых.

Украинский капитал порадовал своих клиентов: ставка на 9-месячные и 6-месячные депозиты в нацвалюте выросла на 2 п.п., на 3 месяца — на 0,5 п.п. Теперь доходность вкладов на эти сроки сравнялась и составляет 16,5% годовых.

Кредитвест Банк срезал депозитные ставки в гривне на все сроки: на год — на 0,75 п.п. — до 14,5% годовых, на такую же величину «похудели» ставки на 9 (до 14,75% годовых) и 6 месяцев (15% годовых). Доходность 3-месячных вкладов снижена на 0,5 п.п. — до тех же 15% годовых.

Основательно порезал ставки Юнекс банк: на 0,75 п.п. финучреждение снизило доходность гривневых вкладов на 12, 9 и 6 месяцев. Теперь на вкладах на год тут можно заработать 14% годовых, на 9 и 6 месяцев — 13,75% годовых.

Клиринговый дом поднял доходность гривневых депозитов на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 15,8% годовых.

Бизбанк на 0,15 п.п. поднял доходность долларовых вкладов на 12, 9 и 6 месяцев и теперь платит по ним 2,5% годовых.

РВС Банк добавил к доходности вкладов в долларе и евро на год 0,25 п.п. и теперь платит по ним 2% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперис 16,25% - 15,50% - 15,50% - 15,00% - - -
Асвио банк 16,10% - - - 15,80% - 16,30% - - -
Коминвестбанк 15,75% 0,45% - - - - - - - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% -
Поликомбанк 15,40% - 14,80% - 14,40% - 7,20% - - -
РВС Банк 15,00% 0,50% - - 14,00% 0,50% 13,50% 0,50% 5,00% -
Украинский капитал* 15,00% - 16,50% 2,00% 16,50% 2,00% 16,50% 0,50% 0,01% -
Бизбанк 14,75% - 14,75% - 14,75% - 15,00% - - -
Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,75% - 16,50% - 6,00% -
Кредитвест Банк 14,50% 0,75% 14,75% 0,75% 15,00% 0,75% 15,00% 0,50% -
Юнекс банк 14,00% 0,75% 13,75% 0,75% 13,75% 0,75% 15,50% - - -
Пиреус 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 13,55% - 13,20% - 10,25% - - -
Клиринговый Дом - - 14,15% - 13,60% - 15,80% 0,50% - -
Альтбанк - - - - 14,00% - - - 5,50% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.06.2024−24.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 3,20% - - - 2,60% - 0,50% - - -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Кредитвест Банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - -
Бизбанк 2,50% 0,15% 2,50% 0,15% 2,50% 0,15% 1,85% - - -
Коминвестбанк 2,50% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% 0,25% - - 1,20% - 0,70% - 0,12% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.06.2024−24.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Коминвестбанк 2,20% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% 0,25% - - 1,20% - 0,70% - 0,12% -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бизбанк 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.06.2024−24.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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