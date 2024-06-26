В этом месяце банки отказались от тотального снижения доходностей по депозитам физлиц. Хотя Нацбанк с 14 июня снова снизил учетную ставку — с 13,5% до 13% годовых. По крайней мере, пока. Что предлагают своим частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».
Мелкие банки пересмотрели доходность депозитов: кто теперь платит больше по вкладам в СКВ
Как видно из данных регулятора, по ключевым срокам средние проценты сократились совсем незначительно, а по полугодовым — даже чуть поднялись:
- 3 месяца — с 13,45% до 13,41% годовых;
- 6 месяцев — с 13,35% до 13,36% годовых;
- 12 месяцев — с 13,23% до 13,19% годовых.
То есть мы пока точно не видим пропорциональной просадки доходностей вкладов на 0,5%, чего опасались некоторые эксперты и клиенты банков.
Сильно провалилась только средняя ставка по 9-месячным вкладам (на 0,91% годовых) — с 13,32% до 12,41%. Но известно, что такой срок вложений не пользуется высоким спросом у вкладчиков.
Если изучать изменение доходности вкладов по трем самым популярным срокам за месяц (с 24 мая), то мы увидим снижение на 0,31−0,36% годовых.
Совершенно очевидно, что банки не готовы «рубить проценты». Как минимум по четырем причинам:
1. Из-за девальвации гривны к доллару, которая за последний месяц составила 1,3%. Месяц назад, 24 мая, официальный курс НБУ был на уровне 39,92 грн/$, а уже на 24 июня — 40,44 грн/$. Девальвация по-прежнему не перекрывается текущей доходностью вкладов. Например, если брать номинальные 13,19% годовых для 12 месяцев, то реально (за вычетом налогов — 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора) получим 10,6% за год.
И это при условии лояльного отношения банка: если тот еще не возьмет с клиента 1% комиссии за получение наличных в кассе. В пересчете на месяц получается 0,88% годовых. Что меньше девала в 1,3%. Инвестор теряет. А значит, все меньше будет желающих переложить всю сумму гривневого вклада по истечении договора на новый срок.
По наблюдениям банкиров, вкладчики стали чаще действовать по такой схеме — конвертируют около 50% сбережений (когда заканчивается депозитный договор) в доллар, 25−35% оставляют на гривневом счете, а остальное снимают наличными «на жизнь».
2. Из-за роста реальной инфляции, которая, по наблюдениям граждан, все сильнее отрывается от официальной. Все помнят, что Нацбанк недавно отчитался о росте потребительских цен в годовом исчислении лишь на 3,3%. Однако украинцы, которые, в основной своей массе львиную долю доходов тратят на продукты и товары повседневного пользования, говорят о фактическом подорожании всего (от продуктов питания до промтоваров) на 10−15%.
Такое подорожание все больше «съедает» гривневую доходность вкладов и даже доходность по гособлигациям (ОВГЗ). Потому, все более популярными становятся вложения в товары длительного пользования, которые можно выгодно перепродать со временем. С учетом отключений света, большим спросом пользуются товары, связанные с энергетикой.
3. Из-за энергетических проблем и ожиданий по росту расходов люди снова стали меньше средств перебрасывать на депозитные счета и больше денег держать на карточных — на случай непредвидимых расходов. Ранее Нацбанк говорил о позитивной тенденции роста сбережений на депозитах с 33% до 36% всех вкладов, а теперь в ряде банков «Минфину» подтвердили снижение этого показателя к 30% и даже ниже. Потому банки вынуждены удержать депоставки на рыночном уровне, чтобы люди меньше средств выводили на карточные счета.
4. Для поддержания и наращивания своей ресурсной базы под новые кредитные программы. В банках рассказывают, что НБУ активно агитирует банки развернуть финансирование энергетических проектов, под что может потребоваться больше гривны.
Оттоков в депозитной базе банковской системы не наблюдается, наоборот: в мае 2024 года объем гривневых депозитов физлиц вырос на 2,1% (до 737 млрд грн), валютных — на 0,2% (до $9,4 млрд). Тем не менее, если банки и правда активизируют кредитование хотя бы по отдельным направлениям, то, возможно, им потребуется больше средств.
Как банки меняли ставки в последние 2 недели
Коминвестбанк снизил ставку на гривневые депозиты сроком на 12 месяцев на 0,45 п.п. и теперь платит по ним 15,75% годовых.
РВС Банк уменьшил заработки на всю линейку гривневых депозитов на 0,5 п.п. Теперь частные клиенты банка зарабатывают на вкладах сроком на 12 месяцев 15% годовых, на 6 месяцев — 14% годовых, на 3 месяца — 13,5% годовых.
Украинский капитал порадовал своих клиентов: ставка на 9-месячные и 6-месячные депозиты в нацвалюте выросла на 2 п.п., на 3 месяца — на 0,5 п.п. Теперь доходность вкладов на эти сроки сравнялась и составляет 16,5% годовых.
Кредитвест Банк срезал депозитные ставки в гривне на все сроки: на год — на 0,75 п.п. — до 14,5% годовых, на такую же величину «похудели» ставки на 9 (до 14,75% годовых) и 6 месяцев (15% годовых). Доходность 3-месячных вкладов снижена на 0,5 п.п. — до тех же 15% годовых.
Основательно порезал ставки Юнекс банк: на 0,75 п.п. финучреждение снизило доходность гривневых вкладов на 12, 9 и 6 месяцев. Теперь на вкладах на год тут можно заработать 14% годовых, на 9 и 6 месяцев — 13,75% годовых.
Клиринговый дом поднял доходность гривневых депозитов на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 15,8% годовых.
Бизбанк на 0,15 п.п. поднял доходность долларовых вкладов на 12, 9 и 6 месяцев и теперь платит по ним 2,5% годовых.
РВС Банк добавил к доходности вкладов в долларе и евро на год 0,25 п.п. и теперь платит по ним 2% годовых.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Агропросперис
|16,25%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|16,10%
|-
|-
|-
|15,80%
|-
|16,30%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|15,75%
|0,45%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Полтава-Банк
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|15,40%
|-
|14,80%
|-
|14,40%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|15,00%
|0,50%
|-
|-
|14,00%
|0,50%
|13,50%
|0,50%
|5,00%
|-
|Украинский капитал*
|15,00%
|-
|16,50%
|2,00%
|16,50%
|2,00%
|16,50%
|0,50%
|0,01%
|-
|Бизбанк
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|15,75%
|-
|16,50%
|-
|6,00%
|-
|Кредитвест Банк
|14,50%
|0,75%
|14,75%
|0,75%
|15,00%
|0,75%
|15,00%
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|14,00%
|0,75%
|13,75%
|0,75%
|13,75%
|0,75%
|15,50%
|-
|-
|-
|Пиреус
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|11,00%
|-
|-
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|13,55%
|-
|13,20%
|-
|10,25%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|14,15%
|-
|13,60%
|-
|15,80%
|0,50%
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|5,50%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.06.2024−24.06.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|3,20%
|-
|-
|-
|2,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|Бизбанк
|2,50%
|0,15%
|2,50%
|0,15%
|2,50%
|0,15%
|1,85%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|0,25%
|-
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,12%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.06.2024−24.06.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Коминвестбанк
|2,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|0,25%
|-
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,12%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.06.2024−24.06.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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