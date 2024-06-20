Доходность гривневых ОВГЗ падает: стоит ли уже заменить их в своем портфеле на долларовые

Снижение курса гривны делает более рискованными инвестиционные инструменты в национальной валюте. Это касается и гривневых ОВГЗ. Могут ли долларовые облигации стать альтернативой бумагам, номинированным в гривне, какая по ним сейчас доходность и где их купить, рассказывает «Минфин».

Валюта со стабильной доходностью

Средняя доходность гривневых ОВГЗ на аукционах Министерства финансов достигла своего пика в марте 2023 года, когда достигала 19,47% годовых. А вот по итогам мая этого года, на фоне снижения учетной ставки НБУ, она упала уже до 16,15% годовых. Таким образом, доходность гривневых государственных бумаг сократилась с пиков на 3,32 п.п., или же примерно на 17%.

Долларовые облигации столь стремительного падения доходности не демонстрируют. На своем пике в мае прошлого года Министерство финансов размещало их с доходностью 4,8% годовых, а на последнем аукционе в этом месяце она составила 4,64%. То есть с пиков сократилась всего на 0,16 п.п., или на 3,3%.

Благодаря тому, что проценты по долларовым ОВГЗ почти не изменились, они уже стали более выгодными, чем самые популярные американские 10-летние облигации (если сравнивать только доходность, а не надежность бумаг). На своем пике в октябре прошлого года трежерис торговались на вторичном рынке с доходностью около 5% годовых, а сейчас проценты по ним составляют 4,23%. А это на 0,31 п.п. ниже, чем по украинским бумагам.

Если же сравнивать с долларовыми депозитами, то здесь преимущество валютных ОВГЗ будет еще более заметным. Средняя доходность по таким вкладам в год составляет 1,48%, самые щедрые банки готовы платить 3% годовых, а после налогообложения фактическая доходность по таким депозитам будет составлять около 2,42%.

Особенности валютных ОВГЗ

ОВГЗ, как гривневые, так и валютные, — это государственные долговые бумаги. Покупая облигации, инвестор по факту дает средства в долг государству, а то обязуется вернуть их в определенный срок и заплатить заранее оговоренные проценты.

Если покупать облигации на вторичном рынке, то это будет означать, что кто-то уже дал деньги в долг государству, а теперь уступает свои права на их возврат вместе с процентами другому инвестору. При этом доходность на вторичном рынке может отличаться от той, которая была в аукционе Минфина. Если она ниже, значит, продавец зарабатывает на перепродаже бумаг, если выше — готов избавиться от них, уменьшив свой заработок или даже зафиксировав убыток.

Номинальная цена валютных ОВГЗ — 1 тыс. долларов или евро. Продаются они именно в этих валютах, в них же происходит погашение и выплата процентов.

Валютные облигации есть двух видов — дисконтные и процентные. В первом случае государство выплачивает инвестору в момент погашения 1 тыс., а стоят эти бумаги дешевле. Во втором же — номинальная цена именно $1 тыс., а при погашении сверху выплачиваются проценты. В большинстве случаев дисконтные — это краткосрочные облигации, процентные — долгосрочные.

Почему гривневые ОВГЗ более популярные, чем валютные

Общие инвестиции граждан в государственные облигации в последние годы стремительно растут. В настоящее время частные кредиторы бюджета владеют бумагами более чем на 64,16 млрд грн. Хотя еще на начало года он был примерно на 11 млрд грн меньше, а в январе 2023 года едва превышал 30 млрд грн.

Несмотря на то, что ставки по долларовым облигациям снижаются очень умеренно, а курс гривны падает (что приводит к увеличению валютного портфеля при пересчете в гривневый эквивалент), существенного роста доли долларовых облигаций у физлиц не наблюдается. В настоящее время 49,8% их облигаций номинированы именно в гривне. Еще 46,9% — в долларах, а 3,3% — в евро.

При этом на начало года доля гривневых бумаг у граждан была даже меньше — 48,7%. Таким образом, несмотря на снижение доходности по бумагам в национальной валюте и ослабление ее курса, гривневые бумаги стали еще более популярными.

Можно выделить несколько причин этой тенденции. Во-первых, доходность гривневых облигаций еще остается достаточно привлекательной. Понятно, что лучше заработать 16,15% годовых, чем 4,64%, если не учитывать курсовых колебаний. К тому же гривна начала стремительно ослабевать ориентировочно с конца марта, а до того курс нацвалюты даже ощутимо укрепился.

Во-вторых, гривневые ОВГЗ просто купить: они, в отличие от валютных, представлены в приложении «Дія» и приложениях ряда финансовых компаний, в частности, ICU, и в инвестиционном кабинете «Универ». Причина этого — в сложности валютных переводов для покупки облигаций.

Финкомпании торгуют и валютными ОВГЗ, но обычно для их покупки нужно обратиться непосредственно к брокеру, а минимальное количество бумаг для такой операции может быть больше. К примеру, в ICU гривневые бумаги можно покупать от 1 штуки, а валютные — от 50.

Где купить валютные облигации

Есть два способа купить долларовые ОВГЗ. Первый — на первичном рынке. В этом случае инвестор делает заказы на покупку ценных бумаг, а банк покупает их на аукционе Министерства финансов. Сейчас первичными дилерами являются 11 банков, то есть они допущены к аукционам.

У ряда этих учреждений либо вообще нет комиссий за покупку ценных бумаг на первичных аукционах, либо они держат их на символическом уровне. Это, в частности, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс, Райффайзен, ПУМБ и Пивденный.

Недостаток этого способа покупки — в более длительной процедуре. Чтобы купить бумаги на первичном рынке, следует перед аукционом Минфина связаться с менеджером банка и сделать заявку на операцию. В ходе торгов она должна быть одобрена.

Быстрее покупать валютные облигации на вторичном рынке. В то же время редакция нашла такие услуги онлайн только в 3 банках — Приват, Сенс и monobank.

Приват предлагает 4 вида долларовых ОВГЗ, доходность которых зависит от сроков погашения бумаг. Самая высокая она для облигаций, которые должны быть погашены в конце апреля следующего года, — 4,15% годовых. Покупая бумаги в Привате, следует учитывать два фактора. Во-первых, минимальная сумма покупки здесь ценных бумаг — эквивалент 50 тыс. грн, то есть придется брать, по крайней мере, 2 валютные облигации.

Во-вторых, Приват установил существенные комиссии. Так, если покупать две указанные бумаги с доходностью 4,15%, то комиссия за депозитарные услуги составит 2 200 грн, а после ее уплаты реальная доходность инвестиции снизится до 0,91% годовых.

У Сенса и monobank, которые позволяют покупать ОВГЗ в своих приложениях, нет комиссий за такие операции. Они зарабатывают на спреде покупки и продажи ценных бумаг, то есть перепродают их инвесторам дороже, чем купили в свой портфель.

К моменту написания статьи Сенс предлагал один вид долларовых ОВГЗ с погашением в марте 2025 года и доходностью 4%.

Несколько более широкий ассортимент в monobank, где представлено 3 вида долларовых ОВГЗ. Самая высокая доходность среди них — 3,8% с погашением в апреле следующего года.

Есть возможность покупать на вторичном рынке облигации и в банках, которые, как уже отмечал «Минфин», дают доступ к первичному рынку. Но у них следует уточнять, есть ли бумаги в наличии на данный момент и какой будет доходность.

Что лучше: гривна или валюта

Выбор зависит от того, какой курс гривны вы ожидаете увидеть на момент погашения бумаги. К примеру, вы покупаете долларовую облигацию за $1 тыс. Согласно наличному курсу, это 40,95 тыс. грн. При доходности 4% через год эти деньги превратятся в $1 040.

Доходность же гривневых ОВГЗ с погашением через год на вторичном рынке на данный момент составляет 15%. Это означает, что если бы вы купили их на эту сумму, то через год они превратились бы в 47 092,5 грн.

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Если 47 092,5 разделить на 1 040, то будет 45,28 — столько должен стоить доллар, чтобы гривневые и долларовые ОВГЗ принесли одинаковый заработок. Если же вы ожидаете, что гривна будет крепче, то есть смысл выбирать бумаги в национальной валюте. А когда прогнозируете более существенное ее ослабление — лучше делать ставку на долларовые.