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20 июня 2024, 7:20 Читати українською

Доходность гривневых ОВГЗ падает: стоит ли уже заменить их в своем портфеле на долларовые

Снижение курса гривны делает более рискованными инвестиционные инструменты в национальной валюте. Это касается и гривневых ОВГЗ. Могут ли долларовые облигации стать альтернативой бумагам, номинированным в гривне, какая по ним сейчас доходность и где их купить, рассказывает «Минфин».

Снижение курса гривны делает более рискованными инвестиционные инструменты в национальной валюте.

Валюта со стабильной доходностью

Средняя доходность гривневых ОВГЗ на аукционах Министерства финансов достигла своего пика в марте 2023 года, когда достигала 19,47% годовых. А вот по итогам мая этого года, на фоне снижения учетной ставки НБУ, она упала уже до 16,15% годовых. Таким образом, доходность гривневых государственных бумаг сократилась с пиков на 3,32 п.п., или же примерно на 17%.

Долларовые облигации столь стремительного падения доходности не демонстрируют. На своем пике в мае прошлого года Министерство финансов размещало их с доходностью 4,8% годовых, а на последнем аукционе в этом месяце она составила 4,64%. То есть с пиков сократилась всего на 0,16 п.п., или на 3,3%.

Благодаря тому, что проценты по долларовым ОВГЗ почти не изменились, они уже стали более выгодными, чем самые популярные американские 10-летние облигации (если сравнивать только доходность, а не надежность бумаг). На своем пике в октябре прошлого года трежерис торговались на вторичном рынке с доходностью около 5% годовых, а сейчас проценты по ним составляют 4,23%. А это на 0,31 п.п. ниже, чем по украинским бумагам.

Если же сравнивать с долларовыми депозитами, то здесь преимущество валютных ОВГЗ будет еще более заметным. Средняя доходность по таким вкладам в год составляет 1,48%, самые щедрые банки готовы платить 3% годовых, а после налогообложения фактическая доходность по таким депозитам будет составлять около 2,42%.

Особенности валютных ОВГЗ

ОВГЗ, как гривневые, так и валютные, — это государственные долговые бумаги. Покупая облигации, инвестор по факту дает средства в долг государству, а то обязуется вернуть их в определенный срок и заплатить заранее оговоренные проценты.

Если покупать облигации на вторичном рынке, то это будет означать, что кто-то уже дал деньги в долг государству, а теперь уступает свои права на их возврат вместе с процентами другому инвестору. При этом доходность на вторичном рынке может отличаться от той, которая была в аукционе Минфина. Если она ниже, значит, продавец зарабатывает на перепродаже бумаг, если выше — готов избавиться от них, уменьшив свой заработок или даже зафиксировав убыток.

Номинальная цена валютных ОВГЗ — 1 тыс. долларов или евро. Продаются они именно в этих валютах, в них же происходит погашение и выплата процентов.

Валютные облигации есть двух видов — дисконтные и процентные. В первом случае государство выплачивает инвестору в момент погашения 1 тыс., а стоят эти бумаги дешевле. Во втором же — номинальная цена именно $1 тыс., а при погашении сверху выплачиваются проценты. В большинстве случаев дисконтные — это краткосрочные облигации, процентные — долгосрочные.

Почему гривневые ОВГЗ более популярные, чем валютные

Общие инвестиции граждан в государственные облигации в последние годы стремительно растут. В настоящее время частные кредиторы бюджета владеют бумагами более чем на 64,16 млрд грн. Хотя еще на начало года он был примерно на 11 млрд грн меньше, а в январе 2023 года едва превышал 30 млрд грн.

Несмотря на то, что ставки по долларовым облигациям снижаются очень умеренно, а курс гривны падает (что приводит к увеличению валютного портфеля при пересчете в гривневый эквивалент), существенного роста доли долларовых облигаций у физлиц не наблюдается. В настоящее время 49,8% их облигаций номинированы именно в гривне. Еще 46,9% — в долларах, а 3,3% — в евро.

При этом на начало года доля гривневых бумаг у граждан была даже меньше — 48,7%. Таким образом, несмотря на снижение доходности по бумагам в национальной валюте и ослабление ее курса, гривневые бумаги стали еще более популярными.

Можно выделить несколько причин этой тенденции. Во-первых, доходность гривневых облигаций еще остается достаточно привлекательной. Понятно, что лучше заработать 16,15% годовых, чем 4,64%, если не учитывать курсовых колебаний. К тому же гривна начала стремительно ослабевать ориентировочно с конца марта, а до того курс нацвалюты даже ощутимо укрепился.

Во-вторых, гривневые ОВГЗ просто купить: они, в отличие от валютных, представлены в приложении «Дія» и приложениях ряда финансовых компаний, в частности, ICU, и в инвестиционном кабинете «Универ». Причина этого — в сложности валютных переводов для покупки облигаций.

Финкомпании торгуют и валютными ОВГЗ, но обычно для их покупки нужно обратиться непосредственно к брокеру, а минимальное количество бумаг для такой операции может быть больше. К примеру, в ICU гривневые бумаги можно покупать от 1 штуки, а валютные — от 50.

Где купить валютные облигации

Есть два способа купить долларовые ОВГЗ. Первый — на первичном рынке. В этом случае инвестор делает заказы на покупку ценных бумаг, а банк покупает их на аукционе Министерства финансов. Сейчас первичными дилерами являются 11 банков, то есть они допущены к аукционам.

У ряда этих учреждений либо вообще нет комиссий за покупку ценных бумаг на первичных аукционах, либо они держат их на символическом уровне. Это, в частности, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс, Райффайзен, ПУМБ и Пивденный.

Недостаток этого способа покупки — в более длительной процедуре. Чтобы купить бумаги на первичном рынке, следует перед аукционом Минфина связаться с менеджером банка и сделать заявку на операцию. В ходе торгов она должна быть одобрена.

Быстрее покупать валютные облигации на вторичном рынке. В то же время редакция нашла такие услуги онлайн только в 3 банках — Приват, Сенс и monobank.

Приват предлагает 4 вида долларовых ОВГЗ, доходность которых зависит от сроков погашения бумаг. Самая высокая она для облигаций, которые должны быть погашены в конце апреля следующего года, — 4,15% годовых. Покупая бумаги в Привате, следует учитывать два фактора. Во-первых, минимальная сумма покупки здесь ценных бумаг — эквивалент 50 тыс. грн, то есть придется брать, по крайней мере, 2 валютные облигации.

Во-вторых, Приват установил существенные комиссии. Так, если покупать две указанные бумаги с доходностью 4,15%, то комиссия за депозитарные услуги составит 2 200 грн, а после ее уплаты реальная доходность инвестиции снизится до 0,91% годовых.

У Сенса и monobank, которые позволяют покупать ОВГЗ в своих приложениях, нет комиссий за такие операции. Они зарабатывают на спреде покупки и продажи ценных бумаг, то есть перепродают их инвесторам дороже, чем купили в свой портфель.

К моменту написания статьи Сенс предлагал один вид долларовых ОВГЗ с погашением в марте 2025 года и доходностью 4%.

Несколько более широкий ассортимент в monobank, где представлено 3 вида долларовых ОВГЗ. Самая высокая доходность среди них — 3,8% с погашением в апреле следующего года.

Есть возможность покупать на вторичном рынке облигации и в банках, которые, как уже отмечал «Минфин», дают доступ к первичному рынку. Но у них следует уточнять, есть ли бумаги в наличии на данный момент и какой будет доходность.

Что лучше: гривна или валюта

Выбор зависит от того, какой курс гривны вы ожидаете увидеть на момент погашения бумаги. К примеру, вы покупаете долларовую облигацию за $1 тыс. Согласно наличному курсу, это 40,95 тыс. грн. При доходности 4% через год эти деньги превратятся в $1 040.

Доходность же гривневых ОВГЗ с погашением через год на вторичном рынке на данный момент составляет 15%. Это означает, что если бы вы купили их на эту сумму, то через год они превратились бы в 47 092,5 грн.

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Если 47 092,5 разделить на 1 040, то будет 45,28 — столько должен стоить доллар, чтобы гривневые и долларовые ОВГЗ принесли одинаковый заработок. Если же вы ожидаете, что гривна будет крепче, то есть смысл выбирать бумаги в национальной валюте. А когда прогнозируете более существенное ее ослабление — лучше делать ставку на долларовые.

Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
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Комментарии - 4

+
0
DiGek
DiGek
20 июня 2024, 8:41
#
Грозит ли что-то валютным ОВГЗ в случае дефолта Украины по внешним обязательствам?
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
20 июня 2024, 9:23
#
Дефолт потягне за собою подорожчання товарів і послуг, тобто буде гіперінфляція (це коли ти зарплату в мішках отримав і йдеш одразу купувати продукти, бо через годину твоїх мішків грошей може не вистачити на те, що ти міг купити годину тому назад), тож висновок очевидний.

Але можливо уряд застосує наявні зв`язки, щоб переконати кредиторів з допомогою західних країн у необхідності реструктуризації боргу, все-таки причина реструктуризації — це війна.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
20 июня 2024, 9:05
#
Ну тут новини про те, що уряд не зміг поки що домовитися про реструктаризацію боргу по облігаціям зовнішнього боргу не сприяють купівлі овдп, можливо як до серпня домовимося з кредиторами, то люди видохнуть і знову зросте довіра до овдп, відтак всі намагаються тримати руку на пульсі.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
20 июня 2024, 9:19
#
Українці звикли до 10+ відсотків дохідності, зокрема по депозитах, мало в кого є усвідомлення того, що в західних країнах 3−5% дохідності це вважається багато, але вони там і зарплату в доларах/євро отримують з іншого боку. Відтак з огляду на це, українці котрі мають на руках 1−3 тисячі доларів/євро, менш охоче йдуть вкладати їх в облігації під відносно невеликий по українським міркам відсоток прибутковості. Зрозуміло, що по валютним облігаціям ніхто не буде малювати 10−15% дохідності за облігацію, але пересічна людина не буде розбиратися в цих тонкощах валютних ринків і деталях облігацій і піде покладе кошти на зрозумілий всім депозит або купить гривневі овдп з зовнішньо приємним відсотком дохідності)
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