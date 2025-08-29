Сколько можно заработать, установив автомат самообслуживания

Во многих торговых центрах, магазинах, на предприятиях или просто в людных местах часто можно увидеть вендинговые автоматы. То есть автоматы самообслуживания, где можно купить кофе, холодные напитки или снеки. Как начать бизнес по установке этих автоматов, сколько это стоит и какой будет доходность, на онлайн-конференции InvestFest 2025 рассказал директор и совладелец компании EasyVending Дмитрий Куренков.

Как начинать бизнес без денег

Компания EasyVending уже работает на рынке 15 лет, сейчас у нее более 50 сотрудников и более тысячи постоянных клиентов. В то же время, как вспоминает Куренков, когда он начинал бизнес, у него вообще не было денег для старта.

«Мы начинали с того, что одолжили деньги на первые два кофейных автомата у родственников. Дальше уже брали банковские кредиты. Благодаря этому увеличивали сеть кофейных автоматов», — рассказывает он.

Толчок для бизнеса произошел, когда к Куренкову обратился друг детства, профессионально занимавшийся спортом. На соревнованиях он выиграл золотой слиток весом в 1 килограмм, но не знал, куда можно инвестировать средства. Часть денег из слитка он вложил в компанию. Стартовый капитал позволил наладить импорт и продажу ингредиентов для кофейных автоматов.

«Сейчас наша компания занимается 4 направлениями. Первое — это импорт и продажа ингредиентов для вендинговой торговли. Второе направление — это вендинговое оборудование, кофемашины и автоматы, оборудование для продажи снеков. Третье направление — наша собственная сеть кофеен и кофейных автоматов, которую мы развиваем по всей Украине.

Четвертое направление — это обучение. Мы заметили, что многие предприниматели, которые начинают этот бизнес, вскоре выходят из него, говорят, что он не работает, им тяжело искать локации, масштабироваться. Поэтому мы разработали обучение для помощи предпринимателям", — говорит Куренков.

За последние три года EasyVending увеличила объем продаж в два раза. Только за последний год было продано 1 тыс. тонн ингредиентов. Также за полтора года компания продала тысячу единиц кофейного оборудования.

Основные тенденции кофейного вендинга

Дмитрий Куренков отмечает ряд особенностей современных вендинговых автоматов:

Интерактивный интерфейс. Удобный touch-экран с изображениями напитков и интуитивным дисплеем, который заменил кнопочный формат. Эти автоматы дают возможность выбора концентрации напитка, ингредиентов.

Модификации. Современное кофейное оборудование дает возможность готовить не только горячие, но и холодные напитки. Также должны быть сиропные станции и модули приготовления листового чая и напитков из концентратов.

Бесконтактная оплата. Большинство потребителей предпочитают бесконтактную оплату. Правда, есть регионы, где продолжают активно использовать наличные деньги. Поэтому в EasyVending, хотя и ориентируются в основном на бесконтактную оплату, учитывают особенность места и могут использовать несколько опций.

Удаленный контроль и управление. Сейчас владелец может удаленно контролировать весь процесс, что было невозможно раньше: тогда, чтобы увидеть, есть ли проблема с оборудованием или закончились ингредиенты, нужно было прибыть непосредственно к автомату.

Новые кофейные автоматы с использованием алгоритмов машинного обучения. К примеру, уже существуют кофейные роботы, имитирующие работу бариста. Также технологии используются для подбора идеальных пропорций напитка.

Вендинговые кофейни без работников. Этот тренд становится популярным в Южной Корее. Здесь полностью автоматизируются классические кофейни и рестораны площадью от 30 и даже 100 квадратных метров. Это дает понимание, что в ближайшей перспективе эта технология будет развиваться и в Украине.

Сколько можно заработать на кофейном вендинге

Примерные заработки на кофейных автоматах Дмитрий Куренков привел в двух вариантах инвестиций. Первый — это классическая франшиза.

«Вы получаете готовый бизнес под ключ: оборудование, проверенные ингредиенты, телеметрию для контроля, маркетинговую поддержку и обучение. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет быстро запустить кафе и работать под сильным брендом», — объясняет совладелец компании EasyVending. В то же время, инвестор самостоятельно подбирает место для автомата и занимается его обслуживанием.

Предположим, автомат с кофе продает 25 стаканов напитка в день. Средняя цена продажи одной порции 45 грн, а ее себестоимость 16,6 грн. В общей сложности ежемесячные расходы составляют 21,039 тыс. грн. Сюда, кроме себестоимости порции, входит аренда места под автомат, коммунальные платежи, плата за банковское обслуживание и т. д.

Исходя из этих расчетов, прибыль от одного автомата за год составляет $3 653. В сам же автомат нужно инвестировать $6 700. Таким образом, ожидаемая окупаемость инвестиции составляет 22 месяца, а годовая прибыльность — около 55%.

Второй вариант инвестиций — это пассивная франшиза. В этом варианте инвестор только вкладывает денежные средства, а обслуживание автомата и его размещение берет на себя EasyVending. За это компания берет часть прибыли.

В случае пассивной франшизы, гарантированный доход, который будет выплачивать компания, составляет 20% от инвестиций в гривне. Если доход от автомата окажется меньше, то найти лучшую локацию и покрыть свои расходы будет делом EasyVending, а не инвестора. Если доход от автомата окажется выше гарантированных 20%, инвестор будет получать больше денег.

В случае с продажей 25 стаканов в день, как в предыдущем примере, чистая прибыль инвестора после всех расходов, в том числе на обслуживание, составит $2 679. Это обеспечит окупаемость инвестиций за 30 месяцев, а годовая прибыльность составит 40%.