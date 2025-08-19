Цены на кофе выросли до двухмесячного максимума из-за неблагоприятной погоды в Бразилии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 августа 2025, 19:05 Читати українською

Цены на кофе выросли до двухмесячного максимума из-за неблагоприятной погоды в Бразилии

Фьючерсы на кофе сорта арабика в Нью-Йорке поднялись до самого высокого уровня за последние два месяца. Это произошло на фоне опасений, что многочисленные волны холодной погоды и незначительные заморозки могут сократить урожай в Бразилии — крупнейшем производителе этого сорта кофе. Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на кофе сорта арабика в Нью-Йорке поднялись до самого высокого уровня за последние два месяца.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Возрастает обеспокоенность, что нынешний урожай кофе в Бразилии будет ниже, чем ожидалось, из-за неблагоприятных погодных условий», — отметил Майкл Макдугалл, аналитик McDougall Global View.

По его словам, тревожность вызывает не только текущий урожай — урожай 2026 тоже может быть ограниченным, поскольку периоды холодной погоды уже вызывают преждевременное стрессовое цветение.

Самый активный фьючерсный контракт во вторник, 19 августа, вырос на 2,6%. Цены росли пятый день подряд, демонстрируя самую длинную положительную динамику с апреля.

По словам Гарри Говарда, брокера из мягких сырьевых товаров Sucden Financial Ltd., рост цен в течение последних нескольких дней был обусловлен более медленным, чем ожидалось, экспортом из Бразилии, а также сообщениями о заморозках минувших выходных в основных регионах выращивания кофе — Сул-де-Минас и Серрадо.

В то же время он предостерег, что ралли может потерять силу, ведь за прошедшую неделю объемы торгов резко сократились.

По данным опроса Coffee Trading Academy, общий урожай кофе арабика и робуста в Бразилии в сезоне 2025−2026 годов, как ожидается, составит 63,9 миллиона мешков по 60 килограммов каждый, что на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

Текущие цены:

  • Кофе сорта арабика вырос на 1,2% до 340 центов за фунт в 7:59 утра по Нью-Йорку (14:59 по Киеву).
  • Кофе робуста прибавил 2,7% в Лондоне.
  • Сахар-сырец подорожал, в то время как какао в Нью-Йорке подешевело.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами