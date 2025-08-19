Цены на кофе выросли до двухмесячного максимума из-за неблагоприятной погоды в Бразилии

Фьючерсы на кофе сорта арабика в Нью-Йорке поднялись до самого высокого уровня за последние два месяца. Это произошло на фоне опасений, что многочисленные волны холодной погоды и незначительные заморозки могут сократить урожай в Бразилии — крупнейшем производителе этого сорта кофе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Возрастает обеспокоенность, что нынешний урожай кофе в Бразилии будет ниже, чем ожидалось, из-за неблагоприятных погодных условий», — отметил Майкл Макдугалл, аналитик McDougall Global View.

По его словам, тревожность вызывает не только текущий урожай — урожай 2026 тоже может быть ограниченным, поскольку периоды холодной погоды уже вызывают преждевременное стрессовое цветение.

Самый активный фьючерсный контракт во вторник, 19 августа, вырос на 2,6%. Цены росли пятый день подряд, демонстрируя самую длинную положительную динамику с апреля.

По словам Гарри Говарда, брокера из мягких сырьевых товаров Sucden Financial Ltd., рост цен в течение последних нескольких дней был обусловлен более медленным, чем ожидалось, экспортом из Бразилии, а также сообщениями о заморозках минувших выходных в основных регионах выращивания кофе — Сул-де-Минас и Серрадо.

В то же время он предостерег, что ралли может потерять силу, ведь за прошедшую неделю объемы торгов резко сократились.

По данным опроса Coffee Trading Academy, общий урожай кофе арабика и робуста в Бразилии в сезоне 2025−2026 годов, как ожидается, составит 63,9 миллиона мешков по 60 килограммов каждый, что на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

Текущие цены: