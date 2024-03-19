19 марта ФРС начинает свое двухдневное заседание по политике. Рынок будет внимательно следить за подсказками регулятора относительно перспектив по снижению ставки, устойчивости американской экономики и возможности инфляционного отскока, что будет сказываться на настроениях рынка и стоимости акций. В преддверии этого события мы решили подвести промежуточные итоги своего консервативного портфеля акций, и рассказываем о результатах.
Сколько «Минфин» заработал на акциях техногигантов и потерял на продовольствии
В конце прошлого года «Минфин» совершил последнюю покупку в свой консервативный портфель. После этого мы решили не менять его и посмотреть, какой результат принесут собранные акции. Сейчас мы можем подвести предварительные итоги и сделать первые выводы по нашим решениям.
Что произошло на рынке
Свой консервативный портфель «Минфин» начал формировать в июне прошлого года. По результатам опроса читателей, мы определили, что сумма, направленная на него, составит $1 тыс.
В то время некоторые брокеры прекратили работу в Украине из-за санкций (Exante и Фридом Финанс), а счета других, в частности, Interactive Brokers, стало невозможно пополнить из-за валютных ограничений. В таких условиях редакция решила сделать виртуальный портфель, чтобы посмотреть, как будут работать наши стратегии.
Когда «Минфин» приступал к формированию портфеля, ключевой индекс американского рынка S&P 500 еще не начал восстановление после длительного спада с конца 2021 года и составил около 4 500 пунктов.
С тех пор индекс обновил исторический максимум и сейчас достигает 5 160 пунктов. То есть с момента запуска нашего инвестиционного проекта S&P 500 вырос на 14,7% — именно такую доходность получили бы и мы, если бы в тот момент вложили средства в один из ориентирующихся на него многочисленных ETF. Сколько принесли наши инвестиции в отдельные компании, рассказываем дальше.
Технологический сектор
Нынешний рост S&P 500 опирается, в основном, на компании технологического сектора, которые получили существенный толчок благодаря развитию искусственного интеллекта и ожидаемой его интеграции в повседневные технологии.
Поэтому неудивительно, что самый большой рост среди акций компаний из нашего портфеля продемонстрировал техногигант Amazon.com. С того момента, как редакция добавила его акции в портфель, они подорожали на 32,1%.
Amazon в полной мере использует возможности ИИ для усовершенствования рабочих процессов, что позволит уменьшить расходы на персонал. Уже сейчас компания увольняет рекрутеров, а вместо них подбором персонала занимаются программы.
Кроме того, в корпорации надеются, что ИИ позволит усовершенствовать работу ее голосового помощника, улучшить выдачу рекомендуемых товаров, облегчить получение информации о товарах и идентификацию покупателей (в том числе для развития офлайн-магазинов без касс). Всё это работает на увеличение продаж.
Кроме этого, у Amazon все хорошо с финансами. По итогам прошлого года, доход компании достиг $575 млрд, а это исторический максимум, который существенно превзошел показатели даже эпохи ковида. Если 2022 год компания завершила с убытком около $2,7 млрд, то в прошлом году доходы превысили $30 млрд.
Высокую доходность продемонстрировал и выросший на 24,4% технологический ETF Technology Select Sector SPDR Fund. Редакция сделала ставку на него, поскольку ключевую роль фонд отводит двум крупнейшим компаниям мира — Apple и Microsoft. Вместе они составляли примерно половину портфеля фонда.
Ставка на Microsoft полностью себя оправдала, поскольку эта компания — один из основных выгодополучателей благодаря интеграции с OpenAI — разработчиком ChatGPT. С Apple ситуация более сложная: компания страдает от экономического кризиса в Китае, одном из ключевых для него рынков. Как следствие, с начала года акции разработчика iPhone подешевели на 9%. Хотя есть надежда, что в ближайшие месяцы ситуация изменится благодаря тому же ИИ. Ожидается, что Apple интегрирует его в свои сервисы, и уже договорилась о сотрудничестве с Google.
Высокая доходность Technology Select Sector SPDR Fund связана также с долей в нем NVIDIA (5,6% на момент инвестиций «Минфина») — главного победителя в гонках ИИ. Акции изготовителя графических процессоров за год выросли на 242%.
Промышленный сектор
Самой лучшей нашей инвестицией из этого сектора стали акции оборонного гиганта RTX Corporation. Ее самый известный продукт — ЗРК Patriot; также оружейный гигант выпускает зенитно-ракетные комплексы Stinger, крылатые ракеты Tomahawk и множество других ракет и радаров.
«Минфин» рисковал, добавляя акции этой компании в портфель, поскольку многие обозреватели считали их перегретыми после атаки на Израиль. Кроме этого, RTX сталкивалась с проблемами производства из-за нарушения цепочек снабжения. Имея большое количество заказов, она просто не могла их удовлетворить.
Но с момента покупки акции RTX выросли на 26,8%, продемонстрировав один из самых лучших результатов в портфеле. Это произошло благодаря длительному тренду на перевооружение в западных государствах, а также совершенствованию рабочих процессов.
Высокую доходность обеспечили акции автопроизводителя Ford Motor. Хотя мы добавили их только в конце прошлого года, они уже прибавили почти 17,5%.
Компании помогли хорошие финансовые результаты — прибыль в последнем квартале прошлого года оказалась в два раза выше ожидаемой — в целом, за год Ford заработал $4,3 млрд, против убытков почти в $2 млрд в 2022 году. Особое внимание инвесторов привлекает развитие электромобилей, и здесь автоконцерну есть чем похвастаться — продажи электрокаров в феврале взлетели на 81%.
В плюсе и телекоммуникационный гигант Verizon, который прибавил 6%. Правда, ситуация с ним неоднозначная. Как и конкуренты, он расширяет сеть 5G, доступ к которой уже есть у 200 млн американцев, в то же время, прибыль от этого направления разочаровывают. Компания пытается убедить клиентов переходить на более дорогие пакеты с безлимитным интернетом, но пока это продвигается более медленно, чем предполагалось.
Большую ставку Verizon делает на подключение к интернету промышленной техники для автоматизации работы. Однако, все еще трудно спрогнозировать, какой денежный поток принесет это направление.
Энергетика и продовольствие
Любимая компания Уоррена Баффета Occidental Petroleum Corporation, в которой в прошлом году он стремительно наращивал долю, пока демонстрирует посредственные результаты — выросла на 6,6%. Цена ее акций напрямую зависит от стоимости нефти и газа. Последний на американском рынке находится на минимуме с 2000 года. Нефть же хотя и достаточно дорогая, за баррель Brent просят почти $87, ситуация с ней неоднозначная из-за замедления экономики в Китае и падения спроса. Финансовые показатели также снизились, по сравнению с 2022 годом, когда стоимость энергоносителей приближалась к историческим максимумам.
Несмотря на сложную ситуацию на энергетическом рынке, Баффет продолжает удерживать значительную часть акций Occidental Petroleum, которые занимают более 4% его портфеля. А вместе с другим нефтяным гигантом Chevron на них приходится 10% инвестиций Berkshire Hathaway. Для Баффета, который ранее не слишком интересовался энергетическим сектором, это необычно много. Поэтому интересно будет дальше наблюдать за его стратегией.
Худшие результаты в нашем портфеле продемонстрировали продовольственные компании. Акции производителя сухих завтраков Kellogg Company снизились почти на 2%, а прибыль компании — самые низкие за последние три года. Причиной стало сочетание нескольких факторов — инфляция, которая привела к удорожанию продукции, а также тренд на здоровое питание в США.
Еще хуже обстоят дела у агропромышленного гиганта Archer-Daniels-Midland, акции которого в нашем портфеле упали на 29,9%. Отчасти это вызвано снижением цен на зерновые, но, в первую очередь, вызвано обвинениями компании в нарушении финансовой отчетности. Компания отстранила финдиректора и провела аудит. По предварительным оценкам, значительные нарушения не выявлены, и акции в последний месяц продемонстрировали постепенное восстановление. Помогло и то, что компания объявила о планах выкупа акций на $2 млрд.
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В начале этого года «Минфин» размышлял о возможности продажи акций агрогиганта и фиксации убытков по нему. Однако, в конце концов, решил ждать восстановления и, похоже, пока эта стратегия работает.
Финансовые показатели
В минусе находится и фонд iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF, который инвестирует в американские гособлигации. Он подешевел на 2,9%. В марте, на фоне ожидаемого отказа от снижения ключевой ставки ФРС, доходность трежерис несколько выросла, а цена бумаг, соответственно, упала.
Правда, «Минфин» добавил эти бумаги в портфель ради выплат по ним 3,9% годовых. Поэтому к колебаниям стоимости редакция относится спокойно.
Мы рассчитываем на высокие дивиденды и по другим акциям. Единственная компания из нашего портфеля, которая их не платит, — это Amazon. Средние же дивиденды по другим — 3,45%.
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В целом, доходность портфеля сейчас составляет 8,93%. Это ниже роста S&P 500, но мы надеемся приблизиться к нему ближе к лету. Это произойдет при восстановлении недооцененных продуктовых компаний и дальнейшем росте технологического сектора.
Консервативный портфель «Минфина»
|Компания (фонд)
|Цена на момент приобретения
|Количество приобретенных акций
|Текущая цена акции
|Изменение цены, %
|Ожидаемые дивиденды, %
|Amazon.com
|132,71
|1
|175,36
|32,14
|Отсутствуют
|RTX Corporation
|73,31
|1
|92,93
|26,76
|3,18
|Technology Select Sector SPDR Fund
|166,01
|1
|206,5
|24,39
|0,78
|Ford Motor Company
|10,31
|5
|12,11
|17,46
|5,24
|Occidental Petroleum Corporation
|58,8
|2
|62,66
|6,56
|1,16
|Verizon
|37,35
|1
|39,59
|6,00
|7,11
|Kellogg Company
|59,22
|4
|53,83
|-1,95
|4
|iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF
|96,6
|1
|93,8
|-2,90
|3,9
|Archer-Daniels-Midland
|84,94
|1
|59,55
|-29,89
|2,23
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