Сколько «Минфин» заработал на акциях техногигантов и потерял на продовольствии

19 марта ФРС начинает свое двухдневное заседание по политике. Рынок будет внимательно следить за подсказками регулятора относительно перспектив по снижению ставки, устойчивости американской экономики и возможности инфляционного отскока, что будет сказываться на настроениях рынка и стоимости акций. В преддверии этого события мы решили подвести промежуточные итоги своего консервативного портфеля акций, и рассказываем о результатах.

В конце прошлого года «Минфин» совершил последнюю покупку в свой консервативный портфель. После этого мы решили не менять его и посмотреть, какой результат принесут собранные акции. Сейчас мы можем подвести предварительные итоги и сделать первые выводы по нашим решениям.

Что произошло на рынке

Свой консервативный портфель «Минфин» начал формировать в июне прошлого года. По результатам опроса читателей, мы определили, что сумма, направленная на него, составит $1 тыс.

В то время некоторые брокеры прекратили работу в Украине из-за санкций (Exante и Фридом Финанс), а счета других, в частности, Interactive Brokers, стало невозможно пополнить из-за валютных ограничений. В таких условиях редакция решила сделать виртуальный портфель, чтобы посмотреть, как будут работать наши стратегии.

Когда «Минфин» приступал к формированию портфеля, ключевой индекс американского рынка S&P 500 еще не начал восстановление после длительного спада с конца 2021 года и составил около 4 500 пунктов.

С тех пор индекс обновил исторический максимум и сейчас достигает 5 160 пунктов. То есть с момента запуска нашего инвестиционного проекта S&P 500 вырос на 14,7% — именно такую доходность получили бы и мы, если бы в тот момент вложили средства в один из ориентирующихся на него многочисленных ETF. Сколько принесли наши инвестиции в отдельные компании, рассказываем дальше.

Технологический сектор

Нынешний рост S&P 500 опирается, в основном, на компании технологического сектора, которые получили существенный толчок благодаря развитию искусственного интеллекта и ожидаемой его интеграции в повседневные технологии.

Поэтому неудивительно, что самый большой рост среди акций компаний из нашего портфеля продемонстрировал техногигант Amazon.com. С того момента, как редакция добавила его акции в портфель, они подорожали на 32,1%.

Amazon в полной мере использует возможности ИИ для усовершенствования рабочих процессов, что позволит уменьшить расходы на персонал. Уже сейчас компания увольняет рекрутеров, а вместо них подбором персонала занимаются программы.

Кроме того, в корпорации надеются, что ИИ позволит усовершенствовать работу ее голосового помощника, улучшить выдачу рекомендуемых товаров, облегчить получение информации о товарах и идентификацию покупателей (в том числе для развития офлайн-магазинов без касс). Всё это работает на увеличение продаж.

Кроме этого, у Amazon все хорошо с финансами. По итогам прошлого года, доход компании достиг $575 млрд, а это исторический максимум, который существенно превзошел показатели даже эпохи ковида. Если 2022 год компания завершила с убытком около $2,7 млрд, то в прошлом году доходы превысили $30 млрд.

Высокую доходность продемонстрировал и выросший на 24,4% технологический ETF Technology Select Sector SPDR Fund. Редакция сделала ставку на него, поскольку ключевую роль фонд отводит двум крупнейшим компаниям мира — Apple и Microsoft. Вместе они составляли примерно половину портфеля фонда.

Ставка на Microsoft полностью себя оправдала, поскольку эта компания — один из основных выгодополучателей благодаря интеграции с OpenAI — разработчиком ChatGPT. С Apple ситуация более сложная: компания страдает от экономического кризиса в Китае, одном из ключевых для него рынков. Как следствие, с начала года акции разработчика iPhone подешевели на 9%. Хотя есть надежда, что в ближайшие месяцы ситуация изменится благодаря тому же ИИ. Ожидается, что Apple интегрирует его в свои сервисы, и уже договорилась о сотрудничестве с Google.

Высокая доходность Technology Select Sector SPDR Fund связана также с долей в нем NVIDIA (5,6% на момент инвестиций «Минфина») — главного победителя в гонках ИИ. Акции изготовителя графических процессоров за год выросли на 242%.

Промышленный сектор

Самой лучшей нашей инвестицией из этого сектора стали акции оборонного гиганта RTX Corporation. Ее самый известный продукт — ЗРК Patriot; также оружейный гигант выпускает зенитно-ракетные комплексы Stinger, крылатые ракеты Tomahawk и множество других ракет и радаров.

«Минфин» рисковал, добавляя акции этой компании в портфель, поскольку многие обозреватели считали их перегретыми после атаки на Израиль. Кроме этого, RTX сталкивалась с проблемами производства из-за нарушения цепочек снабжения. Имея большое количество заказов, она просто не могла их удовлетворить.

Но с момента покупки акции RTX выросли на 26,8%, продемонстрировав один из самых лучших результатов в портфеле. Это произошло благодаря длительному тренду на перевооружение в западных государствах, а также совершенствованию рабочих процессов.

Высокую доходность обеспечили акции автопроизводителя Ford Motor. Хотя мы добавили их только в конце прошлого года, они уже прибавили почти 17,5%.

Компании помогли хорошие финансовые результаты — прибыль в последнем квартале прошлого года оказалась в два раза выше ожидаемой — в целом, за год Ford заработал $4,3 млрд, против убытков почти в $2 млрд в 2022 году. Особое внимание инвесторов привлекает развитие электромобилей, и здесь автоконцерну есть чем похвастаться — продажи электрокаров в феврале взлетели на 81%.

В плюсе и телекоммуникационный гигант Verizon, который прибавил 6%. Правда, ситуация с ним неоднозначная. Как и конкуренты, он расширяет сеть 5G, доступ к которой уже есть у 200 млн американцев, в то же время, прибыль от этого направления разочаровывают. Компания пытается убедить клиентов переходить на более дорогие пакеты с безлимитным интернетом, но пока это продвигается более медленно, чем предполагалось.

Большую ставку Verizon делает на подключение к интернету промышленной техники для автоматизации работы. Однако, все еще трудно спрогнозировать, какой денежный поток принесет это направление.

Энергетика и продовольствие

Любимая компания Уоррена Баффета Occidental Petroleum Corporation, в которой в прошлом году он стремительно наращивал долю, пока демонстрирует посредственные результаты — выросла на 6,6%. Цена ее акций напрямую зависит от стоимости нефти и газа. Последний на американском рынке находится на минимуме с 2000 года. Нефть же хотя и достаточно дорогая, за баррель Brent просят почти $87, ситуация с ней неоднозначная из-за замедления экономики в Китае и падения спроса. Финансовые показатели также снизились, по сравнению с 2022 годом, когда стоимость энергоносителей приближалась к историческим максимумам.

Несмотря на сложную ситуацию на энергетическом рынке, Баффет продолжает удерживать значительную часть акций Occidental Petroleum, которые занимают более 4% его портфеля. А вместе с другим нефтяным гигантом Chevron на них приходится 10% инвестиций Berkshire Hathaway. Для Баффета, который ранее не слишком интересовался энергетическим сектором, это необычно много. Поэтому интересно будет дальше наблюдать за его стратегией.

Худшие результаты в нашем портфеле продемонстрировали продовольственные компании. Акции производителя сухих завтраков Kellogg Company снизились почти на 2%, а прибыль компании — самые низкие за последние три года. Причиной стало сочетание нескольких факторов — инфляция, которая привела к удорожанию продукции, а также тренд на здоровое питание в США.

Еще хуже обстоят дела у агропромышленного гиганта Archer-Daniels-Midland, акции которого в нашем портфеле упали на 29,9%. Отчасти это вызвано снижением цен на зерновые, но, в первую очередь, вызвано обвинениями компании в нарушении финансовой отчетности. Компания отстранила финдиректора и провела аудит. По предварительным оценкам, значительные нарушения не выявлены, и акции в последний месяц продемонстрировали постепенное восстановление. Помогло и то, что компания объявила о планах выкупа акций на $2 млрд.

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В начале этого года «Минфин» размышлял о возможности продажи акций агрогиганта и фиксации убытков по нему. Однако, в конце концов, решил ждать восстановления и, похоже, пока эта стратегия работает.

Финансовые показатели

В минусе находится и фонд iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF, который инвестирует в американские гособлигации. Он подешевел на 2,9%. В марте, на фоне ожидаемого отказа от снижения ключевой ставки ФРС, доходность трежерис несколько выросла, а цена бумаг, соответственно, упала.

Правда, «Минфин» добавил эти бумаги в портфель ради выплат по ним 3,9% годовых. Поэтому к колебаниям стоимости редакция относится спокойно.

Мы рассчитываем на высокие дивиденды и по другим акциям. Единственная компания из нашего портфеля, которая их не платит, — это Amazon. Средние же дивиденды по другим — 3,45%.

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В целом, доходность портфеля сейчас составляет 8,93%. Это ниже роста S&P 500, но мы надеемся приблизиться к нему ближе к лету. Это произойдет при восстановлении недооцененных продуктовых компаний и дальнейшем росте технологического сектора.

Консервативный портфель «Минфина»