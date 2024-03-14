Как инвесторы борются против выхода Kernel с Варшавской биржи и почему это важно

Около года назад одна из крупнейших аграрных компаний Украины Kernel объявила о планах делистинга своих акций на Варшавской биржи. Около половины миноритариев быстро согласились продать свои акции по предложенной цене. Однако часть акционеров пытаются остановить делистинг через суд. В чем их позиция и как долго может продолжаться рассмотрение дела, разбирался «Минфин».

Чем известен Kernel

В первую очередь, компанию знают, как лидера мирового рынка подсолнечного масла. Ее перерабатывающие мощности достигают 3 млн тонн подсолнечных семян в год. На долю Kernel приходится 8% всего мирового экспорта подсолнечного масла, а в Украине она представлена торговыми марками «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Золотая» и пр.

Кроме масличных, компания активно работает на рынке зерновых, и считается одним из крупнейших экспортеров в Украине. В частности, в течение 2022/2023 финансового года компания экспортировала их 3,7 млн тонн. Это больше, чем любая другая отечественная компания.

Kernel активно развивает свою логистическую сеть для экспорта агропродукции и даже владеет собственным флотом. До полномасштабной войны земельный банк агрогиганта превышал 510 тыс. га. Правда, после российского вторжения сообщалось о его сокращении.

По итогам 2023 финансового года (июль 2022 г. — июнь 2023 г.) Kernel получила чистую прибыль в размере $299 млн. Выручка агрохолдинга за этот период составила почти $3,5 млрд.

Kernel на Варшавской бирже

IPO на Варшавской бирже компания провела в 2007 году. Первые инвесторы заплатили за акции по 24 злотых, но еще до конца года их стоимость выросла до 34. Впоследствии компания доразмещала акции в 2008-м, 2010-м и 2011-м годах.

Продажа акций позволила Kernel привлечь средства для стремительного развития, расширения земельного банка и строительства инфраструктуры. Доли в Kernel распределялись следующим образом:

38,05% — принадлежало компании Namsen Limited, через которую акциями владеет основатель агрогиганта Андрей Веревский;

54,09% — сосредоточено у миноритарных акционеров;

7,86% — на балансе самого Kernel.

На пиках 2011 и 2017 годов акции Kernel достигали цены около 80 злотых, а в преддверии полномасштабного вторжения — 59 злотых.

Акции компании резко упали из-за российской агрессии. Осенью 2022 года они опускались ниже 17 злотых.

Почему компания решила выйти из биржи

Как объясняет глава Варшавской фондовой биржи Марек Дитль, в целом, в делистинге компании чего-то особенно удивительного нет. За последние пять лет из биржи ежегодно выходило 3% компаний. Одна из ключевых причин этого — снижение капитала на рынке, поскольку в 2014 году было отменено обязательное участие граждан Польши в негосударственных пенсионных фондах. Соответственно, сейчас фонды распоряжаются меньшими суммами и упали их инвестиции.

Также многие компании не устраивает ужесточение требований о раскрытии информации и штрафы за их нарушения, которые достигают миллионов евро.

В самом Kernel объяснили желание оставить биржу следующими причинами:

отсутствие выгоды от статуса публичной компании, при том, что такой статус накладывает на компанию очень много дополнительных обязательств;

плохая ликвидность по торгам на бирже;

существенная недооценка стоимости компании.

«Считаем, что прямые и косвенные расходы на листинг превышают преимущества, и сейчас пришло хорошее время вывести компанию из биржи. Частная собственность позволяет компании быть менее уязвимой от потенциальных отрицательных условий фондового рынка. Следует отдавать предпочтение долгосрочным стратегиям без учета краткосрочных настроений на рынках капитала», — объявила свою позицию Kernel.

Выкуп акций у миноритариев

Год тому назад ключевой акционер компании Namsen Limited сообщил, что готов выкупить акции миноритарных акционеров по 18,5 злотых. Эта сумма была сформирована, согласно польскому законодательству, как средняя на бирже в течение предыдущих 6 месяцев.

В то же время, многих акционеров компании эта сумма возмутила, как слишком низкая. Она не только значительно ниже, чем в преддверии полномасштабного вторжения, но и ниже стоимости акций во время IPO в 2007 году.

По словам основателя Gonzo Invest Павла Бойко, сообщение о делистинге тогда было манипулятивным, ведь компания вообще не могла на тот момент его проводить. «На тот момент у основного акционера (Namsen Limited) было 40% акций, а делистинг нельзя провести, если нет 90% акций. Поэтому они манипулировали и угрожали другим акционерам, зная, что пенсионные фонды не могут держать не торгующиеся на бирже акции», — заявил он в разговоре с «Минфином».

По словам Бойко, Kernel предпринимал и другие действия, которые должны были подтолкнуть миноритариев избавиться от акций. В частности, говорит он, часть имущества компании была продана Веревскому значительно ниже стоимости, а в СМИ умышленно распространялась информация о плачевном финансовом состоянии компании.

Значительная часть акционеров, в частности, пенсионные фонды, действительно поспешили продать свои акции. В то же время, около 20% акций остались в руках миноритариев, которые не хотели их отдавать по предложенной цене.

Дополнительная эмиссия акций

Поскольку примерно пятая часть акций Kernel находилась в руках миноритариев, компания все еще не могла принять окончательное решение о делистинге. На этом фоне осенью прошлого года агрокомпания провела допэмиссию акций.

Рассмотрим, как работает эмиссия, на упрощенном примере. Предположим, компания выпустила 100 акций, которые поровну разделены между 2 акционерами. То есть у каждого по 50 акций и, соответственно, по 50% компании. Компания проводит допэмиссию и выпускает еще 100 акций — их все покупает один из этих акционеров. Теперь у него 150 акций, а у второго осталось 50. Соотношение же доли в компании составляет 75% на 25%.

В начале сентября Kernel сообщила об эмиссии 216 млн акций компании. Притом, что до эмиссии в обращении их было всего около 84 млн. По словам Бойко, эмиссия была организована так, чтобы акции выкупила Namsen Limited — других желающих купить ценные бумаги (в том числе, и самого основателя Gonzo Invest) к продаже не допустили.

К тому же, эмиссионные акции были проданы по низкой цене — всего 1,16 злотых за штуку. «Согласно последнему доступному финансовому отчету, балансовая стоимость Kernel составила чуть более $1,8 млрд, или почти 7,5 млрд злотых, а балансовая стоимость одной акции — более 100 злотых! Это значит, что последний выпуск компания осуществила по цене в 100 раз ниже балансовой», — возмущается эксперт по рынкам капитала Рафал Жешотарски, который также является миноритарием Kernel.

«Это значит, что господин Веревский хочет завладеть компанией за толику от ее реальной стоимости. После войны или успокоения ситуации он продаст бизнес стратегическому инвестору или выведет на другую биржу» — говорит он.

Правда, в самой Kernel отмечали, что эмиссия проводилась по требованию кредиторов, чтобы привлечь дополнительный капитал.

В результате эмиссии, доля Namsen в Kernel достигла почти 94%, а у миноритариев осталось около 6%. Это разблокировало путь к выводу акций компании из биржи.

Что происходит сейчас

На данный момент миноритарии Kernel не готовы смириться ни с делистингом, ни с размыванием их долей. Они подали групповой иск в суд в Люксембурге, где зарегистрирован аграрный холдинг. Цель — доказать неправомерность эмиссии и, соответственно, делистинга акций.

Управление финансового надзора Польши (PFSA) решило прекратить производство по делистнигу компании на основании судебного спора.

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По мнению Павла Бойко, в ближайшее время ждать решения этой ситуации не стоит — судебная система Люксембурга достаточно неповоротливая, а потому дело может затянуться на годы.

Значение для Польши и Украины

Вопрос делистинга и эмиссии акций Kernel выходит за пределы одной компании и группы ее инвесторов.

Независимый комитет корпоративного управления Варшавской фондовой биржи осудил проводимую компанией эмиссию, как «подрыв доверия акционеров и других участников рынка». В заявлении комитета указывается, что этим были «нарушены фундаментальные правила, по которым построен рынок капитала».

Польские инвесторы опасаются также, что примеру Kernel последуют другие компании, которые, по желанию, будут размывать капитал и передавать новые акции своим мажоритариям. «Финансовый надзор Польши не может этого допустить, потому что, в случае успеха такого прецедента, большинство компаний могут быть исключены из фондовой биржи, выплачивая акционерам мизерные средства из-за размывания. (…) Это все равно, что иметь тонну муки, добавить 2 тонны песка и продать это, как 3 тонны муки», — отмечает один из пользователей профильного инвестиционного портала.

«Пример Kernel свидетельствует, что действия главного акционера сильно отличаются от стандартов польского и международных фондовых рынков. Эта ситуация может иметь негативные последствия для восприятия украинских эмитентов инвесторами в будущем», — уверен Марек Дитль.

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Kernel долгое время считалась одной из самых лучших украинских компаний, которые торговались на международных рынках. Она выплачивала щедрые дивиденды и быстро масштабировалась. Поэтому другим привлекать средства теперь будет гораздо сложнее.