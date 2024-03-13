Почему японский индекс Nikkei обновил максимум впервые за 34 года

Индекс Nikkei является самым важным в Японии. Он считается, как среднее арифметическое цен акций 225 крупнейших компаний страны. После обвала фондового рынка в 1989 году индекс находился «в минусе», и только в прошлом месяце смог не только подняться до предыдущих значений, но и обновить максимум. Благодаря чему это произошло, рассказал ЭП партнер Blackshield Capital Александр Косько. «Минфин» выбрал главное.

В определенных моментах за последние 34 года убытки инвесторов, по сравнению с 1989 годом, превышали 70%, что является аномальным показателем в разрезе инвестирования в индекс развитой страны. Поэтому неудивительно, почему о японском фондовом рынке составляют немало мемов в кругу инвесторов в публичные компании.

Существует даже такой термин, как «японизация фондового рынка», что означает потенциальный длительный период без значительного роста.

Но, даже несмотря на это, часть инвесторов готовы вкладывать средства в индекс Nikkei. Это, в основном, сторонники долгосрочного инвестирования, которые всегда аргументируют свой выбор тем, что время работает на деньги.

И даже если инвестор ошибается с таймингом входа, то по ходу дистанции он все равно выйдет в плюс. Но только при условии, если это не какой-нибудь неликвидный актив.

Почему в Японии сменился тренд

Долгое время иностранные инвесторы обходили страну самураев, не давая и минимальной аллокации на эти активы в своем портфеле. В то же время, местное население достаточно консервативное в плане сбережений и собственных инвестиций — более 50% активов держат в кеше или на депозитах.

Подобный показатель самый высокий среди развитых стран — для сравнения: в США этот показатель составляет около 15%. Эти факторы привели к тому, что японский рынок довольно долго был серьезно недооценен и торговался со значительным дисконтом.

Впрочем, в противовес остальному миру рост инфляции в Японии стал одним из основных драйверов роста фондового рынка. Довольно долгое время страна самураев имела дело с дефляцией, которая негативно сказалась на экономической активности.

Рост инфляции в комплексе с экспортно-ориентированной экономикой и стали главными причинами роста доходов японских компаний.

Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида обнародовал курс на построение «нового капитализма» в стране. Согласно ему, уже внесли изменения в инвестиционные планы населения, в рамках которых в два раза увеличили ежегодную сумму инвестиций в акции, которая освобождается от налогообложения. Раньше это было $8 020, сейчас — $16 040.

Следует упомянуть, что в 2020 году Berkshire Hathaway Уоррена Баффета смогли рассмотреть начало тренда роста индекса Nikkei и инвестировали в японские конгломераты Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo.

Так что многие инвесторы задаются вопросом: стоит ли на волне стремительной положительной динамики Nikkei инвестировать в японский фондовый рынок?

Активный интерес к этой теме уже проявился. По оценкам Goldman Sachs, иностранные инвесторы с начала 2024 года вложили в японские акции уже 5,1 млрд долларов.

Для сравнения: за весь 2023 год суммарные инвестиции составляли 7,4 млрд дол. Так что тренд роста японского индекса Nikkei может продолжаться и дальше. В то же время, существуют и риски, которые могут вызвать коррекцию после столь стремительного роста.

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Например, Bloomberg отмечает, что одним из таких рисков в 2024 году может стать большее повышение заработных плат, чем было запланировано. Это может вызвать инфляционные ожидания.

И, как следствие, Банк Японии вынужден будет отреагировать ужесточением монетарной политики.