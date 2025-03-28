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28 марта 2025, 13:30 Читати українською

Может ли НБУ прекратить «сжигать» резервы: возможные варианты и их последствия

В информационном пространстве активно обсуждают две «большие цифры», связанные с работой валютного рынка. Первая — валютные интервенции Национального банка на межбанковском рынке, вторая — объем покупки иностранной валюты на наличном рынке. Что происходит на валютном рынке на самом деле, рассказал директор Департамента открытых рынков НБУ Александр Арсенюк. «Минфин» выбрал главное.

В информационном пространстве активно обсуждают две «большие цифры», связанные с работой валютного рынка.

Межбанк: есть ли дисбаланс, и что делать

Критика касается системы поддержки курса через интервенции, мол, она неэффективная, без долгосрочной устойчивости, а Национальный банк использует валютные резервы для поддержки административного курса без рыночных предпосылок.

Я уже объяснял, почему так происходит: значительная часть заходящей в Украину валюты конвертируется в гривну вне рынка, тогда как почти весь спрос реализуется именно на рынке. Если же посчитать приток валюты в Украину и ее отток за границу, то какого-то значительного дисбаланса мы не увидим.

При большом желании достичь уменьшения объема валютных интервенций несложно. Например, можно было бы финансировать, по крайней мере, отдельные бюджетные расходы сразу в иностранной валюте. Впрочем, это, очевидно, подрывало бы законодательный и сущностный статус гривны, как единственного средства платежа на территории Украины, и имело бы значительные разрушительные последствия.

Кроме того, это не отвечало бы определенным международными партнерами направлениям использования полученных от них средств. Львиная доля международной помощи выделяется Украине на финансирование социальных расходов, образования и здравоохранения. По-видимому, без лишних объяснений понятно, что финансировать такие расходы нужно только в гривне, поэтому правительство должно конвертировать полученную валюту.

При этом ту часть расходов, где необходимы импортные закупки (прежде всего для нужд обороны), правительство должно финансировать только благодаря внутренним поступлениям. Эти доходы поступают в бюджет в гривне. Именно поэтому покупатели оружия, получив из бюджета гривну, выходят на валютный рынок для покупки валюты.

Ладно, а могло бы в таком случае правительство продавать валюту не Нацбанку, а непосредственно на рынке? В таком случае, объемы интервенций НБУ были бы значительно меньше и иногда это были бы интервенции не по продаже, а по покупке валюты в резервы. Надо только поменять слагаемые местами. Однако в том-то и дело, что в монетарной арифметике от перестановки слагаемых сумма может быть разной.

Почему так происходит

Поступления валюты от международных партнеров и потребности в бюджетном финансировании расходов не всегда совпадают и точно всегда неритмичные. При таких условиях продажа правительством валюты на рынке объективно происходит неравномерно.

В какой-то день может быть продано несколько сотен миллионов долларов, а затем долгое время никаких продаж не будет. Это будет провоцировать значительную волатильность на рынке и значительные хаотические скачки курса в одну, а затем в другую сторону. Это не способствовало бы устойчивости валютного рынка и спокойному поведению его участников.

При этом действующий механизм, когда рынок балансируется путем интервенций НБУ, позволяет избегать резких курсовых изменений и сглаживать внезапные перекосы на нем.

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А что с наличным рынком

Объем чистых интервенций НБУ в 2024 году (34,8 млрд долл.) был на 6,2 млрд долл. больше, чем в 2023 году (28,6 млрд долл.). Почти на треть этот прирост объясняется формированием дополнительного спроса, по результатам осуществленной в прошлом году валютной либерализации, тянуть с которой уже некуда было.

В значительной степени интервенции увеличились и за счет роста покупки валюты оборонным сектором, учитывая увеличение финансирования соответствующих потребностей. Конкретные цифры, по понятным причинам, привести не могу.

Разница между объемами чистой покупки валюты населением на наличном рынке в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, составляет 7,7 млрд долл., то есть больше, чем прирост интервенций, даже без учета влияния дополнительного спроса от либерализации и сектора обороны. Возникает вопрос: как такое может быть?

Ответ очень простой. До декабря 2023 года действовали значительные ограничения на наличные операции, следствием чего были двойные курсы и карточный туризм. Курс гривны был фиксированным и по факту был не амортизатором шоков, как сейчас, а их накопителем. Население все равно покупало валюту, но делало это с помощью других каналов.

Впрочем, какой бы канал ни использовало население, источник для удовлетворения спроса на валюту у нас один — интервенции НБУ.

Поэтому, если рост спроса на наличную валюту не приводит к равновеликому росту валютных интервенций, это означает, что значительная часть наличного спроса всего лишь отражает переток в этот сегмент спроса из других уголков валютного рынка.

Конечно, Нацбанк пытается снизить спрос в наличном сегменте, но делает это чисто рыночными методами. НБУ остается стратегически настроенным на возвращение к довоенным устоям функционирования валютного рынка, когда курс был плавающим, а объемы интервенций — ощутимо меньше.

Пока условия для возврата к плавающему курсу не сформированы, Национальный банк реализует политику управляемой гибкости. Если подытожить двумя словами, то НБУ пытается вынести «за скобки» структурную составляющую спроса на валюту.

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Комментарии - 1

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glan
glan
28 марта 2025, 14:13
#
-Я уже объяснял, почему так происходит: значительная часть заходящей в Украину валюты конвертируется в гривну вне рынка, тогда как почти весь спрос реализуется именно на рынке. — Если эту цитату Минфин привел дословно, то можно понять мысли этого чинуши. Рынком он называет то место, которое он считает рынком, и где он может управлять. А все остальное — это типа «вне рынка». Специально для этого умника — рынок есть везде. И черный и серый и белый это тоже рынок. Благодаря наличию всех этих разновидностей рынка экономика саморегулируется, устраняя перекосы, которые создают в том числе эти умники — чинуши своими ограничениями.
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