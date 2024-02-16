ИИ решит и не такие проблемы: инвесторы упрямо игнорируют все плохие новости

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 февраля 2024, 16:03 Читати українською

ИИ решит и не такие проблемы: инвесторы упрямо игнорируют все плохие новости

Прошедшая неделя еще раз продемонстрировала бесстрашие современного инвестора. Что бы ни происходило на рынках, какие бы данные не появлялись и какие бы оговорки не звучали от регуляторов, все это не останавливает их желание купить себе долю яркого и счастливого будущего, неважно, по какой цене оно продается, рассказывает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Прошедшая неделя еще раз продемонстрировала бесстрашие современного инвестора.

Инфляция принесла сюрприз

Первым испытанием веры инвесторов в то, что рынки только растут, на этой неделе стало оглашение данных о потребительской инфляции. Похоже, все согласились с тем, что кульминация инфляционной драмы уже позади и дело идет к развязке. Но, как это часто бывает, оказалось, что «последнюю милю» не так уж легко пройти. И недаром ФРС много раз предупреждал, что борьба с ростом цен еще не закончена, и не стоит ожидать либерализации монетарной политики в ближайшее время. Так оно и получилось: фактический рост цен в декабре оказался выше прогнозов.

Это мгновенно пошатнуло веру рынков в то, что центральный банк начнет снижение стоимости денег уже в марте, и если верить рынку фьючерсов, то теперь не стоит ждать либерализацию раньше июня. Конечно, инвесторы расстроились, а индексы закраснели, ведь, теоретически, снижение ставки должно положительно влиять на стоимость финансовых инструментов.

Потери вторника, после объявления инфляции, оказались достаточно существенными, и некоторые даже начали задавать вопросы — а не является ли это падение началом чего-то большего? Может, мы достигли вершины и уже пора распродавать активы?

Жадность побеждает

Но уже в среду стало ясно, что жадность уверенно побеждает страх: инвесторы достаточно уверенно «погнали» рынок вверх, компенсировав значительную часть потерь предыдущего дня. Ну и что, что инфляция, наверняка решили рынки, вспомнив о том, что искусственный интеллект может решить и не такую проблему, и не колеблясь продолжили покупать акции компаний, которые имеют хоть какое-то отношение к технологической революции. Вера инвесторов в «Великолепную семерку» (Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla, Microsoft и Nvidia), несмотря на безумные цены, непоколебима!

Даже известный скептик Майкл Бюрри, и тот инвестировал в Amazon и Alphabet. А вот Баффетт, наоборот, продал часть своих акций Apple и увеличил долю в нефтяных компаниях: Chevron и Occidental Petroleum. Можно было бы назвать Баффета «несовременным», но, учитывая, насколько за последние годы он обогнал «сверхсовременную» Кэти Вуд, то как-то язык не поворачивается.

Четверг принес новое испытание — объемы розничных продаж существенно снизились, что точно плохо для экономики, но вера инвесторов в бесконечный рост вновь устояла. И не только устояла, но и обеспечила рост S&P 500 до нового исторического максимума. Очевидно, что ни более высокая, чем ожидаемая, инфляции, ни падения розничных продаж не способны повлиять на желание инвесторов купить больше, и не имеет значения, по какой цене.

Итак, заканчиваем неделю на рекордных уровнях, но что дальше? Вера — это вера, ради нее инвесторы готовы на все, и не исключено, что определенная инерция может толкнуть рынки еще выше. Но мне кажется, что все это выглядит достаточно рискованно, и может есть смысл обратить внимание на те компании с качественными фундаментальными показателями, которые в последнее время оставались в тени звезд «Большой семерки»?

Читайте также: Магия ИИ: Как SoftBank и его владелец Масайоси Сон заработали за день $34 млрд

Как правило, предсказуемость и прогнозируемость таких компаний вознаграждает инвесторов во времена, когда рост замедляется. И еще одно — данные об инфляции снова толкнули доходность облигаций вверх — хорошая возможность заработать с минимальным риском?

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами