ИИ решит и не такие проблемы: инвесторы упрямо игнорируют все плохие новости

Прошедшая неделя еще раз продемонстрировала бесстрашие современного инвестора. Что бы ни происходило на рынках, какие бы данные не появлялись и какие бы оговорки не звучали от регуляторов, все это не останавливает их желание купить себе долю яркого и счастливого будущего, неважно, по какой цене оно продается, рассказывает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Инфляция принесла сюрприз

Первым испытанием веры инвесторов в то, что рынки только растут, на этой неделе стало оглашение данных о потребительской инфляции. Похоже, все согласились с тем, что кульминация инфляционной драмы уже позади и дело идет к развязке. Но, как это часто бывает, оказалось, что «последнюю милю» не так уж легко пройти. И недаром ФРС много раз предупреждал, что борьба с ростом цен еще не закончена, и не стоит ожидать либерализации монетарной политики в ближайшее время. Так оно и получилось: фактический рост цен в декабре оказался выше прогнозов.

Это мгновенно пошатнуло веру рынков в то, что центральный банк начнет снижение стоимости денег уже в марте, и если верить рынку фьючерсов, то теперь не стоит ждать либерализацию раньше июня. Конечно, инвесторы расстроились, а индексы закраснели, ведь, теоретически, снижение ставки должно положительно влиять на стоимость финансовых инструментов.

Потери вторника, после объявления инфляции, оказались достаточно существенными, и некоторые даже начали задавать вопросы — а не является ли это падение началом чего-то большего? Может, мы достигли вершины и уже пора распродавать активы?

Жадность побеждает

Но уже в среду стало ясно, что жадность уверенно побеждает страх: инвесторы достаточно уверенно «погнали» рынок вверх, компенсировав значительную часть потерь предыдущего дня. Ну и что, что инфляция, наверняка решили рынки, вспомнив о том, что искусственный интеллект может решить и не такую проблему, и не колеблясь продолжили покупать акции компаний, которые имеют хоть какое-то отношение к технологической революции. Вера инвесторов в «Великолепную семерку» (Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla, Microsoft и Nvidia), несмотря на безумные цены, непоколебима!

Даже известный скептик Майкл Бюрри, и тот инвестировал в Amazon и Alphabet. А вот Баффетт, наоборот, продал часть своих акций Apple и увеличил долю в нефтяных компаниях: Chevron и Occidental Petroleum. Можно было бы назвать Баффета «несовременным», но, учитывая, насколько за последние годы он обогнал «сверхсовременную» Кэти Вуд, то как-то язык не поворачивается.

Четверг принес новое испытание — объемы розничных продаж существенно снизились, что точно плохо для экономики, но вера инвесторов в бесконечный рост вновь устояла. И не только устояла, но и обеспечила рост S&P 500 до нового исторического максимума. Очевидно, что ни более высокая, чем ожидаемая, инфляции, ни падения розничных продаж не способны повлиять на желание инвесторов купить больше, и не имеет значения, по какой цене.

Итак, заканчиваем неделю на рекордных уровнях, но что дальше? Вера — это вера, ради нее инвесторы готовы на все, и не исключено, что определенная инерция может толкнуть рынки еще выше. Но мне кажется, что все это выглядит достаточно рискованно, и может есть смысл обратить внимание на те компании с качественными фундаментальными показателями, которые в последнее время оставались в тени звезд «Большой семерки»?

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Как правило, предсказуемость и прогнозируемость таких компаний вознаграждает инвесторов во времена, когда рост замедляется. И еще одно — данные об инфляции снова толкнули доходность облигаций вверх — хорошая возможность заработать с минимальным риском?