Как Microsoft и Meta нашли путь к кошелькам инвесторов

Инфляция остается с нами

Этот загадочный рынок, и на чем он держится? С одной стороны, его толкают вверх несколько технологических компаний, правда, самых крупных в мире, с другой — тянут вниз небольшие, по американским стандартам, региональные банки, напоминая, что банковский кризис продолжается. А над всем этим облаком висят проблемы в экономике, заставляя инвесторов гадать, прольется ли ливень, да еще и с градом, или все обойдется и уже вскоре засияет солнышко.

Сначала об «облаке» макроэкономических проблем, обнародованных на этой неделе: замедление экономического роста и инфляции, которая, несмотря на все усилия ФРС, никак не сдается. Следовательно, ВВП США в первом квартале этого года вырос, но всего на 1,1%, что существенно ниже прогноза в 2% и результата предыдущего квартала в 2%.

А вот инфляция, наоборот, — PCE (индекс расходов на индивидуальное потребление) в марте неожиданно вырос с 3,7 до 4,2%. А глядя на такие показатели, начинаешь сочувствовать ФРС, которая должна на следующей неделе решать, что делать дальше со ставкой. Казалось бы, мощный цикл повышения ставки с 0% до 5% в течение года должен привести к экономическому спаду, что, в свою очередь, преодолеет инфляцию. А получается, по крайней мере, пока, что все гораздо хуже: и инфляция остается высокой, и экономика растет, но очень медленно. А все вместе это называется страшным словом «стагфляция», и это именно то, чего боятся 86% управляющих инвестиционными фондами, которых совсем недавно опросил Bank of America.

Честно говоря, от такой перспективы веет холодом и, скорее всего, ФРС ничего не останется, как на следующей неделе повысить стоимость денег на ожидаемые 25 б.п. и еще раз заверить рынки, что в этом году не стоит ждать снижения ставки.

Техногиганты порадовали инвесторов

Технологические гиганты — Microsoft, Alphabet, Meta и Amazon — отчитались на удивление победно, чем, по моему мнению, спасли рынок акций от глубокого падения. К тому же, все они, как один, продемонстрировали самую современную технологию завоевания сердец и кошельков инвесторов: хочешь, чтобы тебя любили и цена на акции росла, обязательно рассказывай об искусственном интеллекте (АІ) и объявляй о выкупе акций.

Правда, и для одного, и для другого нужно, чтобы были деньги. Но денег у гигантов немало, так что технология сработала, и акции трех из четырех компаний выросли на немалый процент.

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Немного промахнулся Amazon… Результаты компании превысили надежды, руководство рассказало о неплохих перспективах, и сразу же после оглашения достижений первого квартала акции компании выросли на 12%. И кто тянул за язык CFО компании, который проговорился, что темпы роста выручки AWS (Amazon Web Services) «замедляются, и в апреле они были на 500 б.п. ниже, чем в первом квартале»?! Как только инвесторы услышали о таком досадном развитии событий, цена поползла вниз и в итоге снизилась на 2% после закрытия торгов. Нечасто увидишь такой «разворот» триллионной компании, но факт остается фактом: Amazon, который из всех гигантов отчитывался на этой неделе последним, немного испортил концовку и не дал рынкам полноценно насладиться победными достижениями технологических гигантов в первом квартале.

Банки тянут рынки вниз

А вот с небольшими банками все довольно грустно… Уже вторую неделю подряд объемы аварийного кредитования со стороны ФРС увеличиваются. На этой неделе они составили $155,2 млрд, а за неделю до этого были на уровне $143,9 млрд. Немало! И самое неприятное, что деньги вливаются, а проблемы не исчезают.

Очередной жертвой кризиса стал First Republic Bank, после того, как самые крупные клиенты начали активно забирать из него деньги: в первом квартале отток депозитов составил около $100 млрд. После оглашения таких данных стало понятно, что банк нужно спасать, но частный сектор и государство начали играть в игру «Кто не выдержит первым». Ни одна сторона не хочет брать инициативу в свои руки. Государство считает, что нужно искать выход в привлечении частного сектора, но ни одна из попыток — поглощение, создание «токсичного банка», вывод и продажа хороших активов и т. п. — не дала желаемого результата.

Министерство финансов, ФРС и Фонд гарантирования вкладов о проблеме знают, но не спешат брать ответственность на себя, хотя, по сообщениям экспертов, знающих детали, понимание того, что что-то нужно делать, или все кончится плохо и падение First Republic создаст проблемы для других небольших банков, многие из которых переживают непростые времена, у государственных мужей есть. А пока продолжается перетягивание каната между государством и частным сектором, за полтора месяца акции банка подешевели на 95% и тянут за собой вниз не только другие банки, но и весь рынок в целом. И эта банковская история, начавшаяся еще в начале марта, никак не закончится.

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Вот такой непростой была эта неделя, и как бы ни хотелось, чтобы развязка наконец наступила, похоже, что мы еще не достигли и кульминации. Может что-то решится на следующей неделе, когда будет отчитываться Apple, а ФРС примет решение по ставке и намекнет, чего ждать дальше?