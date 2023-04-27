Госдолг США достиг рекордных $31,4 трлн: сможет ли это обвалить доллар

Госдолг США достиг нового исторического максимума — $31,4 трлн. Но главное, что госдолг снова добрался до своего законодательно установленного потолка, и теперь Конгресс в очередной раз должен повысить долговой лимит, или смириться с дефолтом. Угрожают ли такие долги устойчивости доллара — «Минфину» рассказал приглашенный эксперт Ukraine Economic Outlook Алексей Петровский.

Чем американский долг отличается от других

Прежде всего, следует отметить, что государственный долг Соединенных Штатов Америки существенно отличается от долга других стран. Занимая, американское правительство принимает обязательство через некоторое время выплатить владельцу облигации больше долларов, не гарантируя того, сколько будет эта сумма составлять в других валютах и какой будет ее покупательная способность. Правительство не обязано обменять доллары на определенный актив или другие валюты по фиксированному курсу.

То есть основное отличие США от других стран состоит в том, что большинство развивающихся стран, чтобы привлечь средства на мировых рынках, вынуждены занимать в иностранной валюте, а попытки активной допэмиссии довольно часто заканчиваются высокой инфляцией и нестабильностью национальной валюты. Собственно, с этим, как правило, и связаны дефолты развивающихся стран.

В США все иначе — для того, чтобы привлечь средства, им достаточно их просто напечатать. И они просто печатают. То, что Соединенные Штаты активно печатают доллар в условиях, когда он является фактически мировым платежным средством, позволяет увеличивать объемы импорта, и таким образом поддерживать противостоящую деньгам товарную массу.

Кроме того, в данном случае сами эмитированные деньги оказываются за пределами страны, не сильно влияя на внутреннюю инфляцию. Такая финансовая система позволяет развиваться реальному сектору как в странах, которые поставляют в США свои товары, так и в самих Соединенных Штатах.

Читайте также: США признали риск подрыва господства доллара: что происходит на самом деле

Почему сыграть против доллара невозможно

Обесценивание доллара, к которому подталкивает его излишек у иностранных игроков, должно рассматриваться не как предтеча «дефолта», а как отложенный спрос на американские товары, и в этом качестве как «кислородная подушка» на случай кризисов, поскольку «дешевый» доллар активизирует экспорт товаров из Штатов и таким образом стимулирует развитие производства внутри страны.

Если предположить, что в определенный момент кто-то решит, например, сыграть против курса доллара, то очевидно, что это будет очень сложно сделать, если не сказать невозможно, учитывая масштабы рынка.

Другой гипотетический вариант — желание потратить все долларовые запасы вне США. Например, владельцы долларов за пределами США, разочаровавшись в нем, или по политическим причинам, попытаются продать доллары или приобрести на них какие-либо активы на территории Соединенных Штатов. И то, и другое пойдет Америке только в плюс: курс валюты снизится, и это простимулирует экспорт из США в другие страны, сделав его более конкурентоспособным. В то же время, дополнительный спрос на американские активы повысит их цену и тем самым увеличит оценку национального богатства.

Это справедливо и для наиболее привлекательных групп активов в Соединенных Штатах — недвижимости и ценных бумаг. Сегодня в корзине резервов центральных банков доллар США составляет около 60%, что в абсолютном выражении составляет около $6,5 триллиона. В то же время, общая рыночная стоимость фондового рынка США на конец 2022 года оценивается примерно в $40,5 трлн., а рынок недвижимости — примерно в $33,5 трлн.

Таким образом, вся сумма долларовых резервов центральных банков за пределами США всего около 10% капитализации американского фондового рынка и суммарной стоимости американской жилой и офисной недвижимости.

Значит, при попытке одновременно (что маловероятно в принципе) конвертировать все доллары в недвижимость и акции, единственное, что произойдет — это резкий взлет цен на недвижимость и на акции американских компаний.

Кроме того, нельзя не принимать во внимание и тот факт, что подлинная роль доллара заключается в выполнении им функции универсальных кредитных средств. Чем больше долларов участвует в транзакциях за пределами Соединенных Штатов, тем больше спрос на них в моменты любых финансовых потрясений.

В течение многих лет мы видим, как доллар заметно укрепляется практически ко всем мировым валютам в такие периоды. Это заметно как в тех случаях, когда кризисы возникают на глобальной периферии, так и когда они начинаются в самих США. Это означает, что роль доллара в мире не снижается, и даже проблемы, которые испытывает Америка, делают ее валюту сильнее, а не слабее.

Читайте также: Конкуренты не смогли подвинуть доллар последние 30 лет: в чем его секрет

Эра господства доллара может закончиться, но не скоро

Все, кто верят в близкий и неизбежный крах доллара, не слишком задумываются над тем, насколько изменилась система экономических координат. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что для эмитента мировых денег не существует такого явления, как внешняя торговля или внешний долг.

Правительство в данном случае может не заботиться о балансировке торговли с остальным миром или опасаться дефолта по внешним обязательствам. Это позволяет практически без ограничений принимать на баланс обязательства правительства, выпуская в обращение дополнительное количество денег, которые не вызовут проблем ни со стороны валютного курса, ни в контексте расчетов по государственному долгу.

Валютный курс и стоимость активов на внутреннем рынке выступают естественными балансирами системы: масштабная «утечка» валюты за границу является гарантией от ее переоцененности и формирует отложенный спрос на товары и активы, который впоследствии поддержит экономику-эмитента.

Такая ситуация трансформирует саму природу денег, превращая их в инструментальную ценность, которая используется для сглаживания экономических циклов и обеспечения устойчивого роста.

Конечно, ничто в этом мире не вечно. Поэтому, не исключаем вероятность того, что, рано или поздно, сложатся такие обстоятельства на мировом финансовом рынке, которые просигнализируют нам об окончании эры господства доллара.

Но нужно понимать, что на сегодняшний день никаких объективных причин для этого нет, а также очевидно, этот процесс должен быть растянут во временном периоде постепенным замещением его другой валютой. Поэтому слушать пророков «скорого» конца доллара во время очередного кризиса не стоит.