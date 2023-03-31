Кто и зачем толкает акции вверх и когда это закончится

Рост ключевых индексов в последние дни марта добавил инвесторам оптимизма, и, на самом деле, еще не означает, что инфляция преодолена, а экономика переходит к стабильному росту. О причинах роста акций рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Рынки отмечают конец квартала

Если бы только кто-то заранее знал ответ на этот вопрос: куда именно — вверх, вниз или в сторону? А пока весь финансовый мир пытается прогнозировать, моделировать и просто гадать, куда же мы будем двигаться в ближайшие месяцы, события последней недели на рынках ценных бумаг оживили воспоминания не столь далекого советского прошлого.

Кто жил в те времена, хорошо помнит термин «конец квартала». Это был праздник неприхотливого, плохо одетого и недокормленного советского потребителя, когда на прилавках магазинов появлялись хоть какие-то продукты и одежда. Советская торговля должна была выполнять взятые на себя квартальные социалистические обязательства, тогда это называлось так, потому что термин «KPI» еще не придумали, и в конце квартала из-под прилавка на свет появлялись дефицитные товары, за которыми моментально выстраивалась очередь, и продажа которых в течение нескольких дней спасала выполнение квартального плана.

На Уолл-стрит дефицита нет — покупай, сколько есть денег, инвесторы, в отличие от строителей коммунизма, накормлены и хорошо одеты, но и у них, властителей мира, есть свои капиталистические обязательства и квартальные планы, которые нужно выполнять. И выполнить их можно, загнав цены выше, пусть и со скудными объемами торгов, но последнее мало кого интересует. Главное — это рыночные цены! Если над ними немного «поработать» в последнюю неделю, то в целом стоимость вашего инвестиционного портфеля будет выше, что продемонстрирует, как умело вы управляете деньгами инвесторов в вашем фонде.

Во-вторых, в конце квартала всегда можно добавить в портфель те компании, которых у вас до сих пор не было, но есть в большинстве других фондов. О структуре портфеля придется отчитываться, а сильно отличаться от коллег — это не очень хорошо для карьеры. Ну, разве что вы супер успешный инвестор, как Баффет, Линч или тот же Бьюрри, или человек, который не видит препятствий на своем пути, как Кэти Вуд или некоторые «реддиты» — в этом случае вы всегда имеете право на оригинальность. Большим и бесшабашным разрешается чуть больше!

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Итак, как видите, рост рынков на этой неделе, при полном отсутствии каких-то ярких событий, разве что Трампу выдвинули уголовные обвинения, можно просто объяснить «концом квартала»! Конечно, немного украсить ситуацию помогло вливание в несколько сот миллиардов долларов от ФРС, но мы уже к этим инъекциям привыкли и давно чувствуем зависимость…

Что происходит в технологических компаниях

Квартал кончился в пятницу, а что дальше? Думаю, что этот вопрос волнует многих, потому что в последние месяцы рынок никак не может вырваться из торгового диапазона — ни вверх, ни вниз, не давая шансов ни быкам, ни медведям. Теоретически, события последней недели на Nasdaq, который с декабря вырос на 20% с небольшим, формально можно квалифицировать, как начало нового бычьего рынка, если бы не одно «НО». Но это очень большое «НО»! И заключается оно в том, что, если присмотреться более тщательно, то рост индекса, в который входят крупнейшие технологические компании мира, демонстрирует, что все происходит только благодаря очень ограниченному кругу крупнейших компаний.

Рост цен на Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia, AMD и Alphabet является основным источником роста Nasdaq. Подавляющее большинство меньших компаний продолжают либо терять в цене, либо топчутся на месте. И это не так сложно объяснить…

К сожалению, аппетит инвесторов к риску остается низким, а интерес к гигантам легко объяснить страхом и попыткой найти тихую гавань, чтобы укрыться от разгулявшегося в банковском секторе шторма. Кстати, шторм, мне кажется, еще не закончился, как и не закончился цикл повышения ставки ФРС.

Объявленные в пятницу показатели инфляции, PCE Index, оказались несколько лучше, чем ожидалось, но все еще остаются высокими. А даже если и предположить, что цикл завершен, то никто не знает, как долго ставка будет оставаться на нынешних высоких уровнях. И чем длиннее, тем хуже для рынков и экономики.

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Квартальные результаты компаний, которые начнут объявлять уже на следующей неделе, тоже вряд ли будут оптимистичными, а значит, ожидания рецессии могут усилиться. Да и история с обвинениями Трампа, пока проигнорированная рынками, может получить какое-то непредсказуемое продолжение. При такой совокупности рисков как-то не вырисовывается яркая картинка уверенного дальнейшего роста…